Una de tantas versiones y perversiones de Sherlock Holmes

Arturo Pérez Reverte no puede parar. Viendo su aspecto de curtido cuarentón, lo que le envidias cuando recuerdas que tiene ya 71 años, imagino que además de escribir, lo que dice que hace todos los días para mantenerse despierto y vivo, este incansable escritor también pasa más que un rato en el gimnasio –no creo que sea uno con luces de neón, supongo que será algo más parecido a un viejo club de boxeo sacado de una película en blanco y negro-. Y con esto de no parar, a Pérez Reverte no le bastan sus personajes e historias, por lo que su novedad para esta temporada es un homenaje a Sherlock Holmes –sí, se ha atrevido con los personajes de Arthur Conan Doyle, los mismos que en la película ‘Madrid Days’ casi acaban con el crédito que le quedaba a José Luis Garci-. Pérez Reverte se ha aproximado de forma lateral al mito detectivesco en ‘El problema final’ (Alfaguara), y parece que su Holmes es un actor decidido a resolver un caso gracias a que ha interpretado al vecino de Baker Street en muchas ocasiones. ¿Qué se puede decir de este seguro éxito de ventas? Así, de primeras, superada la pereza de criticar a Pérez Reverte, se me ocurre que esto ya lo hemos leído y visto, porque el autor de ‘La piel del tambor’ no es el primero que no ha resistido la tentación de retomar al personaje de un modo u otro. Yo creo que me quedo con la versión de Chuck Jones para Warner Bros con el Pato Lucas de protagonista.