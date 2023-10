Ya está abierta la temporada, comienzan los combates más serios del año, y en este arranque en el que se diluye el verano para convertirse en otoño, camino de la orgía de ventas de la Navidad, el primer combate lo ha ganado Arturo Pérez Reverte con su ‘El problema final’ (Alfaguara, 2023), el libro más vendido en España. El honroso segundo puesto es para Antonio Muñoz Molina, otro de nuestros pesos pesados, un escritor que también vive en la parte alta de las listas de ventas. El de Úbeda ha soltado en el ring su ‘No te veré morir’ (Seix Barral, 2023), cuyo lanzamiento acaba de empezar con muchos elogios y buenas ventas. Y esto es lo que hay, porque tampoco estamos sobrados de pesos pesados. No damos ni para un tercer puesto digno, porque lo de James Clear y su ‘Hábitos atómicos’ (Diana, 2020), es ya un clásico de la autoayuda con más de 200.000 ejemplares vendidos en nuestras librerías. La otra buena noticia en esto de las ventas es que los españoles seguimos comprando más libros que en el año anterior, y ya van varios ejercicios de recuperación. Cosa curiosa, y no tan buena, es que tras años de pujanza los tebeos se han estancado; todavía no han saltado las alarmas, pero este resbalón comercial habrá que vigilarlo, que comienzas tosiendo y acabas escupiendo los pulmones –disculpe quien lea esto la imagen tan desagradable y más propia de los paquetes de tabaco-.