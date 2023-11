Tras la muerte de John le Carré no ha habido mucha competencia por la corona literaria al mejor novelista británico de espionaje, así que no le ha costado un gran esfuerzo a Mick Herron (Newcastle upon Tyne, 1963) alzarse con ese título oficioso que nadie parece dispuesto a discutirle –así lo consideran medios como ‘New Yorker’ y ‘The Guardian’, por ejemplo-. A Herron le ha bastado para lograrlo con firmar algunas de las novelas más divertidas del género, unas obras además no exentas de intrigas bien construidas y una ambientación contemporánea que no ha necesitado de la emulación de los días dorados de Smiley o Bond. Ahora Salamandra acaba de publicar ‘Las reglas de Londres’, el quinto volumen de las andanzas de Jackson Lamb y su pandilla de agentes desahuciados del MI5.

Porque ‘Caballos lentos’, ‘Leones muertos’, ‘Tigres de verdad’ y ‘La calle de los espías’ son todas ellas muy buenas novelas, pero lo que llega a las librerías españolas, ‘Las reglas de Londres’, quizá sea la mejor de las primeras cinco novelas de las ocho que Mick Herron ya ha dedicado a las andanzas de Jackson Lamb, ese antihéroe desastroso, desastrado y a veces desagradable que quizá merezca el Reino Unido contemporáneo. Más allá de unas atractivas intrigas de espionaje en un Londres frenético al tiempo que políticamente decadente y cambiante, lo que Mick Herron ofrece en sus novelas es un grupo de espías con taras, comandados por un oscuro y veterano espía alejado del glamour de Bond o la integridad de Smiley. Porque Jackson Lamb y su pandilla de la Casa de la Ciénaga, el nombre despectivo que con el que el MI5 apoda a esta unidad que prefiere olvidar y despreciar, es la gran creación de Herron. Estos personajes son más que humanos, casi demasiado humanos, y Herron se sirve de sus defectos e ineptitud para destilar una aguda crítica a la sociedad británica actual y a sus disparatados líderes, más pendientes de sus corruptelas que de frenar el descenso al caos de un país sin autoestima o valores. En concreto, ‘Las reglas de Londres’ presenta al nuevo director del MI5, Claude Whelan, entregado a un primer ministro acosado por su propio partido en los días posteriores al referéndum del Brexit, al tiempo que el país se ve agitado por una serie de ataques terroristas en apariencia aleatorios. Pero en la Casa de la Ciénaga tienen sus propios problemas, y se enfrentan a su extraña manera al hecho de que alguien está tratando de matar a uno de ellos. Como siempre, todo es peor de lo que podría ser, porque en el mundo de Herron los errores son la norma y los aciertos resultan siempre aún más nefastos, además de casuales. El éxito de Mick Herron es más que comprensible, porque la ironía de sus divertidos y brillantes diálogos y el raro carisma de Jackson Lamb, un espía de humor escatológico que disfruta torturando a sus espías olvidados mientras devora comida china de sabor rancio, es de lo mejor que le ha pasado al género del espionaje en las últimas dos décadas. Si le sumamos la extraordinaria adaptación televisiva de sus novelas, protagonizada por un entregado Gary Oldman, se puede entender que estamos ante un fenómeno literario que disfrutar y celebrar, y del que aún podemos esperar más de un buen momento. Las reglas de Londres

Autor: Mick Herron

Mick Herron Editorial : Salamandra

: Salamandra Traducción : Antonio Padilla Esteban

: Antonio Padilla Esteban Precio: 19,00 €