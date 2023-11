Bernardo Díaz Nosty encontró la semilla que daría lugar a ‘Sin Dios’ hace veinte años «durante un tercer viaje a Chile, primero por puro placer. Entonces, viajaba mucho a América Latina. En Punta Arenas, después de una travesía de cerca de cuatro días en barco desde Puerto Montt, descubrí la huella de un encumbrado asturiano, del que pude construir su huella sobre el terreno, donde se le tenía por uno de los promotores del exterminio de los selk’nam. Pero más que este personaje, me interesó la vida del pueblo originario de Tierra del Fuego. He estudiado a los selk’nam, gente inteligente, feliz y vigorosa, cuyo hecho diferencial era no creer en Dios y no practicar culto alguno, algo que preocupó especialmente a los misioneros alemanes».

La antropología y la lingüística constituyen dos de las herramientas de la narración: «La ciencia y la religión bullen en el acercamiento a un pueblo desfigurado por huellas historiográficas que no siempre buscan la verdad o no aciertan a encontrarla. Ahí si hubo dificultades y también satisfacciones». ¿Es una mirada crítica hacia la España colonial? «No. Aunque la novela está narrada en primera persona por Juan Pertierra, desertor del acorazado España tras el viaje de la misión real para festejar, en 1920, el cuarto centenario del descubrimiento del Estrecho de Magallanes, y lo hace desde una perspectiva genéricamente crítica con el colonialismo, la desigualdad y la injusticia. Son muchos los recursos narrativos que buscan aquí el encuentro con la condición humana del perdedor, sean o no indios, porque Pertierra no se sentía precisamente un ganador». Juan Pertierra y Veronika Milch son dos personajes «desubicados, pero con brújula… Desde el difícil encuentro del amor, los anhelos de paz y felicidad de personas muy jóvenes, donde destaca la personalidad de la selk’nam Veronika, prohijada a los tres meses de vida por un matrimonio alemán, el gran personaje femenino junto a la argentina Amapola. Pertierra y su compañera se ven atrapados por un entorno hostil, pero también por las convulsiones propias de la emergencia del comunismo y los fascismos». Huidos de Chile a Canadá, viven la crisis del veintinueve, «que se acentúa sobre la piel de los inmigrantes. Al estallar la guerra, Pertierra decide volver a Asturias, después de más de dieciséis años de ausencia, pero tal vez no llegue a su destino…». Una pareja desubicada, pues, «a veces desesperanzada, otras veces perdida. Punta Arenas, Río Grande, Buenos Aires, Ottawa… La ruleta se repite aquí y allá marcando el número fatídico de los perdedores». Pretende el autor «trasladar la pasión y los sentimientos experimentados en el proceso de creación. Y hay momentos –no todo son nubarrones en la narración–, llenos de alegrías y tristezas, siempre con una dosis discreta y ácida de humor». Sin Dios

Autor : Bernardo Díaz Nosty

: Bernardo Díaz Nosty Editorial : Ediciones Espuela de Plata

: Ediciones Espuela de Plata Páginas : 296

: 296 Precios: 21,90 €