En abril de 1964, Stan Lee y Bill Everett presentaron al joven Matt Murdock, un abogado invidente que, tras una trágica infancia y una complicada adolescencia, decide patrullar las calles de Nueva York con la identidad secreta de Daredevil. Aquellas primeras historias del nuevo personaje de la Casa de las Ideas, de las que pudimos disfrutar en el volumen Daredevil #1 de la Biblioteca Marvel, prosiguen ahora en una segunda entrega que destaca por contener varios cambios sustanciales en la vida del diablo de Hell’s Kitchen. El primero de ellos tiene que ver con su uniforme. El traje original del cuernecitos combinaba el rojo y el amarillo, pero a partir del séptimo número de la colección –historia con la que arranca este nuevo tomo– su atuendo pasa a ser enteramente rojo, quedando así para siempre.

Ser testigos de la redefinición estética de Daredevil –llevada a cabo por Wally Wood– no tendría mayor interés si las mismas páginas en las que se produce el cambio no incluyesen otra sustancial transformación en la forma de actuar de Murdock, que decide entregarse en cuerpo y alma al enfrentamiento contra Namor, el Hombre Submarino, un choque desigual del que sabe que no podrá salir victorioso. Con esta manera –que bien se podría calificar de suicida– de abandonar sus temores en favor de la justicia, Daredevil amplificó hasta el máximo el sentido del sobrenombre con el que todos le conocemos: el Hombre sin Miedo. Gracias a este relato, los admiradores de Matt Murdock comenzaron a tomar conciencia (¡y de qué manera!) de la inquebrantable determinación del recién nacido superhéroe. Entre los seis números que forman este volumen (Daredevil #7-#12) destaca el debut del singular Zancudo y el resultado de la gran primera oportunidad de John Romita en el Universo Marvel: una trama que conducirá a Murdock, secuestrado por unos piratas, a medir sus fuerzas con el indómito y salvaje Ka-Zar.

Completan las entregas mensuales de la Bilioteca Marvel el quinto tomo del Hombre Araña y el octavo protagonizado por Los Cuatro Fantásticos. La media docena de números que contiene El Asombroso Spiderman #5 (The Amazing Spiderman #19-24) nos hace testigos del profundísimo odio que J. J. Jameson le profesa al héroe arácnido. La elevada animadversión del editor del Daily Bugle hacia el trepamuros lleva a este último a ofrecer 10.000 dólares a un científico experto en mutaciones para crear un enemigo capaz de acabar de una vez por todas con Spiderman. A acusa de este ofrecimiento seremos testigos del nacimiento del Escorpión, villano que posee el inconfundible sello del tándem creativo Lee-Ditko que tanto brilló en los primeros años del lanzarredes. La constante presencia de la Antorcha Humana –amigo y rival de Spidey a partes iguales– y el tremendo juego de ilusiones al que Mysterio somete a Spiderman son otros dos momentos memorables que presenta este título.

Por su parte, Los 4 Fantásticos #8 viene cargado de emocionantes disputas entre la Primera Familia, cuyos miembros han perdido momentáneamente sus increíbles poderes, y el siempre letal Doctor Muerte, que aprovecha la ocasión para asaltar el edificio Baxter: una legendaria historia que cuenta con Daredevil como estrella invitada. Los seis números de este tomo (Fantastic Four #37-42) también ofrecen muy buenas dosis de acción gracias a los constantes enfrentamientos con los Cuatro Terribles, capaces de anular la voluntad nuestros héroes y poner en peligro la integridad del equipo capitaneado por Reed Richards.