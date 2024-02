Lo bien que leemos los españoles en 2024

Entre las muchas cosas que no se ven todos los días, desde que un político sea sincero a que vuelen los burros, una que no se ve casi nunca es que un libro de poesía esté en lo más alto de las listas de ventas –bueno, Joaquín Sabina lo consiguió, pero habría que discutir si lo admitimos como poesía-. Pera esta semana casi lo hemos visto con el volumen que Visor le ha dedicado a la poesía completa de Wisława Szymborska (Kórnik, 1923-Cracovia, 2012), que se ha aupado a un dignísimo sexto puesto de los libros más vendidos. Las casi 800 páginas de este volumen acaban de llegar a las librerías y lo han hecho provocando un terremoto en nuestras expectativas sobre lo que se vende y lo que no en ellas. Por cierto, la magnífica novela ‘Tres enigmas para la Organización’ (Seix Barral, 2024), el regreso de Eduardo Mendoza al humor más gamberro, conserva el primer puesto de esa lista, y todo esto unido me lleva a recuperar algo de fe en nosotros como lectores. ¡Ay, casi lo olvido! Entre las felices anomalías también destaca el séptimo puesto de ‘La última función’ (Tusquets, 2024), del siempre simpático Luis Landero, uno de nuestros mejores escritores. Y así, con buena literatura, es como el Premio Planeta 2024 tiene que conformarse con agarrase al décimo puesto de esta sorprendente lista de los más vendidos.