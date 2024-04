Marpoética, o inundar Marbella de poetas

Marpoética es fiel a su cita primaveral en Marbella, y un poco antes de la Feria del Libro llena de poesía la Costa del Sol. En esta séptima edición, ya solo que hayan llegado hasta aquí me parece increíble y muy meritorio, la nómina del evento es tremenda: Alberto Conejero, Miguel Poveda, Antonio Gamoneda, Antonio Lucas, Nervio, Juan Antonio Bernier, Juan Marqués, Mari Ángeles Pérez López, Olalla Castro, Pablo López Carballo, Pablo Messiez, Santiago Auserón, Violeta Gil, Alejandra Blanca, Antón Blanco, Aurora Camero, Cristian Alcaraz, Juan de Salas, Juan Evaristo Valls Boix, Leonor Saro, Luciana Jazmín Coronado, Albertina Barceló, Antonio Díaz Mola, Carmen Camacho, Iria Fariñas, Malena Merlina, Pedro J. Plaza, Ana Eugenia Venegas, Concha Montes, Miguel Tapia, Roberto Currás, Rosario Moreno Soldevilla, Alejandro Fernández Bruña, Sebastián Martínez Venegas, Joaquín Pérez Azaústre, Alberto Blanco, Ale Oseguere y el bueno de Ben Clark -¿me dejo a alguien?-. Lo dicho, quien se suela quejar de que hay poca poesía en Málaga, lo que por cierto no es verdad, pues que no diga nada entre los días 11 y 25 de abril. Dudo que exista un turista cultural por ahí suelto que tenga la sensibilidad suficiente como para reservar unos días para viajar a Marbella a disfrutar de todo esto, pero si lo hay, qué suerte tiene.