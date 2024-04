Liudmila Ulítskaya: bien ruso de interés

Una vez liberado el genio de la lámpara, no cabe sino proseguir ampliando el conocimiento sobre el grandioso edificio sobre el que Liudmila Ulítskaya ha levantado su gigantesco historial literario, un historial que es el mismo que siguieron los grandes clásicos rusos de los que Liudmila es deudora y gran continuadora. Su talento literario, desplegado a lo largo de treinta años de una literatura poderosa, original e inteligente la han convertido en la gran escritora rusa. Un bien de interés ruso, sin duda, del que hay que gozar y preservar.

Y manteniendo vivo su patrimonio literario, como hace ahora la editorial Anagrama recuperando dos trabajos excepcionales de la rusa. De un lado, un delicioso libro de relatos, ‘Mentiras de mujeres’, y una de sus grandes novelas ‘Sinceramente suyo, Shúrik’.

En ‘Mentiras de mujeres’, Ulítskaya nos aleccionas sobre la gran capacidad de mentir que anida en el alma femenina y en seis relatos primorosos nos detalla formas, maneras, matices y variaciones sobre la impostura femenina. Todo un arte y un despliegue sofisticado sobre el dominio que tienen las mujeres para pervertir la realidad a su capricho y conveniencia.

La propia escritora lo explica en el prólogo del libro. «La mentira de las mujeres –a diferencia de la de los hombres, que es pragmática– es un tema apasionante. Las mujeres lo hacen todo de otra manera: piensan, sienten, sufren... y mienten de forma diferente. ¡Y cómo mienten! De pasada, por descuido, sin causa ni motivo, con ardor, de improviso, poco a poco, sin orden ni concierto, desesperadamente, de modo completamente inmotivado... Aquellas que poseen ese don mienten desde la primera hasta la última palabra que pronuncian. Y cuánto encanto, talento, ingenuidad e impertinencia, inspiración creadora y brillo».

Son mentiras sin edad. Se dan en las niñas, las jóvenes y en las mujeres maduras. Como Irene, la protagonista del primer relato, que conmociona a su amiga Zhenia relatándole las trágicas muertes de sus hijos y sus maridos, todos ellos inexistentes. O de la niña Nadia, la única entre cinco chicos, que inventa a un hermano mayor, Yura, para engatusar a los chico con sus hazañas y convertirse en la líder del grupo; o la adolescente Lialia que por imitación a sus mayores se inventa todo un romance con un conocido pintor.

Son relatos ingeniosos, escritos con exquisita ternura y amor a los personajes, que descubren la gran capacidad de Ulítskaya para adentrarse en los pliegues del alma femenina y darla a conocer.

Mentiras de mujeres Autora: Liudmila Ulístkaya Editorial: Anagrama Traducción: Marta Rebón Precio: 18,95 €

Sinceramente suyo, Shúrik

Estamos ante una de las grandes novelas de Ulítskaya, que reafirma su talento como novelista. Aquí la escritora adapta con habilidad y soltura la forma de novela clásica a los hábitos modernos y la traduce al lenguaje de la cultura actual.

El análisis psicológico del personaje es hábil, aunando el sentido de abnegación y amor al prójimo del protagonista con la actuación de una vida amoral. La ambientación costumbrista tiene un fondo de ironía suave que permite saborear el fino olfato literario de Ulítskaya.

La novela transcurre en Moscú, y se centra en la vida de Shúrik Korn, un moderno Casanova lleno de ingenuidad. Su filosofía vital consiste en hacer favores a todo el mundo, lo que implica que ofrece su «compañía» a toda mujer que recurre a él, por agobio o desconsuelo sentimental.

El libro está escrito de tal manera que se dice directamente muy poco sobre el propio Shúrik, algo que es deliberado, para presentarnos al personaje a través de sus relaciones con otras personas. Shúrik es servicial, amable, cariñoso, está abrumado por el trabajo, pero al mismo tiempo ni siquiera parece cansarse, no se queja, al contrario, da por sentado sus deberes y no agobiado por ellos.

Aquí está la cosa. Shúrik, compadeciéndose de las mujeres con toda su alma y, por así decirlo, entregándose a ellas con toda su alma y cuerpo, sin saberlo ni él ni ellas, les causa dolor a él y a ellas. No es un ángel, sino un demonio de compasión. No rechaza a nadie, no sabe decir no.

No es un adicto al sexo, ni un gigoló. Lo más probable es que el sexo con huérfanas y desgraciadas sea para él una especie de caridad que no le produce placer.

Todo eso hace que en el alma de Shúrik habite un complejo de culpa que no cura frente a todos. Y queriendo reprimirlo, siente compasión y lástima cada vez más voluntaria y activamente. Es un cobarde compasivo.

La combinación de bondad, que se convierte en total confiabilidad, y la lujuria involuntaria del héroe permiten a la autora guiarlo a través de todo un conjunto de vicisitudes de alcoba aprovechando que además Shúrik tiene una potencia masculina asombrosa. Él «lo hace» con Matilda, una mujer de cerca de Vyshny Volochok que cría gatos; con Alya, de la que se compadece pues padece epilepsia; con Faina, la jefa de su madre, aunque aquí es ella la acosadora; con Lena, embarazada de un cubano negro, que está encarcelado y con la que Shúrik acepta ser su marido ficticio para salvar la reputación de ella y sus padres y con Valeria, su jefa, una bella y joven católica, coja de un pie.

Existe la sospecha de que también lo hizo en una fiesta con su amiga de la escuela Gia, pero Shúrik estaba muy borracho y no recuerda nada. Y por encima de todas ellas Lilya, la única de la que Shúrik está enamorado; es su amor platónico con esta joven judía con la que nunca se acostó. Pero Lilya se fue a Israel y solo hay una relación postal.

Una historia que le permite a Ulítskaya explorar un tema siempre de actualidad como son las relaciones con sexo y sin amor. Ella sabe darle la tensión necesaria para que todo se atirante sin llegar a estallar, para generar mil preguntas que encuentran respuestas en el curso de la lectura de la historia de Shúrik.