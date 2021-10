La portavoz municipal de Ciudadanos, Noelia Losada, confirmó ayer que este jueves tendrá lugar el consejo de administración para la destitución de José Luis Paradas Romero como gerente de la empresa municipal Málaga Deportes y Eventos, tras conocerse la condena por coacciones al concejal no adscrito Juan Cassá, y confirmó que, de momento, no tiene a nadie en mente para sustituirlo.

Losada, al ser cuestionada por los periodistas, recordó que el consejo de administración de Málaga Deportes y Eventos, además de la destitución del gerente, «va a llevar otros puntos del día que había pendientes». «No se ha pensado en ningún sustituto ni va en ese orden del día y, de momento, es algo que no está en nuestra agenda».

«No me parece el momento de pensar en eso. Creo que para todo hay su etapa y su fase. No pasa nada porque, de momento, haya un periodo para reflexionar y tomar las decisiones cuando haya que tomarlas en frío. No me parece bien nunca pensar las cosas atropelladamente y en caliente. Hay que madurar las cosas y cuando llegue el momento de evaluar la posible sustitución lo haremos; ahora mismo no procede», abundó.

Asimismo, sobre la rueda de prensa que tiene prevista Paradas Romero ese mismo día del consejo de administración, Losada señaló que «tiene toda la libertad de explicar, si quiere, el proceso judicial, que creo que es lo que le preocupa, que se entienda el proceso judicial», por lo que rechazó hacer ninguna declaración más al respecto.

Por otro lado, Losada explicó que tras el conocimiento de la sentencia condenatoria a Paradas Romero se trabajó en ofrecer al gerente de la empresa municipal el «apartarse del cargo en espera del resultado del recurso que va a interponer», aunque pasadas más de 24 horas la renuncia voluntaria no se produjo, por lo que se tomó la decisión de iniciar el proceso de destitución. En ese sentido, Losada indicó que «esperábamos que de motu proprio él lo aceptara, no fue así», por lo que «se tomó la decisión de la rescisión y convocatoria de consejo de administración».