«Nos planteamos la opción de traer refugiados ucranianos en avión»

Desde que estalló la invasión rusa de Ucrania, la concejala Ruth Sarabia se ha convertido en el nexo de unión entre el Ayuntamiento de Málaga, el consulado y toda la red de ayuda que se está tejiendo en Málaga, donde viven más de 11.000 ucranianos. «Esa ola de sensibilidad no la he visto nunca antes», confiesa.

¿Cómo han sido estas dos últimas semanas?

Han sido duras, emocionantes, hay diferentes adjetivos según como lo mires. Todos nos sentimos ucranianos en cierta medida porque lo hemos visto en pleno corazón de Europa y creo que han conseguido levantar una ola de solidaridad que yo no había visto. Llevo 20 años en el Ayuntamiento, hemos vivido crisis internacionales de todo tipo, con Haití, con Afganistán, con Siria... pero esa ola de sensibilidad no la he visto nunca antes.

«La presidenta de Maydan ya nos decía que el clima era prebélico y teníamos que estar preparados»

Es el nexo del Ayuntamiento con la asociación Maydan, el consulado, los empresarios, ¿cómo fue la primera llamada?

El día 24 estalla la guerra, pero nosotros los días previos ya estábamos hablando con la asociación Maydan con la que tenemos muchísima relación desde hace años. La presidenta estuvo justo unos días allí [en Ucrania] y ya nos venía diciendo que esto iba a saltar en cualquier momento, el clima era prebélico y teníamos que prepararnos. Cuando estalla el conflicto, a los dos días, habíamos montado una primera reunión. A la cónsul la conozco desde que está aquí y con ella rápidamente tuvimos una primera reunión para ver en qué podíamos ayudar. Creímos que era importante que las administraciones estuviéramos juntas, la Junta de Andalucía, la Diputación, el Ayuntamiento, la Asociación [Maydan], el consulado y las tres asociaciones que llevan el apoyo a los refugiados que son ACCEM, CEAR y Cruz Roja. Estamos funcionando como si fuera un dispositivo de emergencia.

¿Cuántos ucranianos refugiados pueden haber llegado?

Hay que pensar que todavía tenemos refugiados de 2014, de la anterior invasión [a Crimea] que todavía están aquí y esos son los que están acogiendo a sus compatriotas. Tenemos en las plazas públicas unas 150 personas pero nos consta que en hogares de ucranianos que ya estaban viviendo en la Costa del Sol puede haber ciento y pico personas más. Esa red de plazas está viva, está creciendo y todavía no nos han dicho hasta cuántas personas podemos acabar alojando en nuestra ciudad, más las ya 260 familias acogedoras que a través de la aplicación [desarrollada por Women in Tech Park] ya se han inscrito. Ahora mismo a familias no se está derivando porque lo que tenemos como protocolo era primero plazas públicas y lazos familiares o de amistad.

¿Hay una previsión de cuántos pueden llegar?

No, no hay una previsión todavía porque lo que estamos haciendo es pasando esas plazas que ponemos a disposición, que siguen incrementándose. El Ministerio [de Migraciones] no nos ha transmitido si estamos hablando de 1.000, 2.000, pero sí sabemos que la comunidad de ucranianos más importante de toda Andalucía está aquí, por lo que es lógico que vayan a venir muchas personas. También es lógico que cuando están aquí, si ven que en otras provincias andaluzas tienen posibilidades de acogerlos bien, podrían derivar a otras zonas. Habría posibilidad de traslados.

¿Se han ocupado ya las plazas de acogida ofertadas por el Ayuntamiento?

No, ahora mismo solo estamos llenando las plazas de las ONG que son concertadas con el Ministerio, que en algunos casos estamos haciendo las gestiones para incrementarlas también. Salvo las de La Noria que sí que se han utilizado para casos muy concretos de familias con patologías que veíamos más fácil que estuvieran allí antes de que pasen a otro recurso, pero de manera temporal. La primera idea siempre son las que vienen del Ministerio porque esas plazas vienen financiadas completamente a las entidades. Cuando se llene esa red de plazas ya conveniada pasaremos a las que son de las administraciones. Hay que diferenciar entre dos cosas. La primera acogida es lo que estamos haciendo, que suelen ser semanas hasta que a esas personas se les tramita una documentación y pasan a acogida temporal, que sí tienen un espacio más largo de tiempo para estar y ya tienen su permiso de trabajo, su tarjeta sanitaria, su escolarización de los niños, un acompañamiento para la búsqueda de empleo... la primera acogida es realmente un sitio en el que poder estar.

Para la escolarización, el empadronamiento... ¿cómo se gestionarán esos trámites?

En la primera acogida no te puedes empadronar, tienes que pasar a la siguiente fase. A partir de ahí, con el informe de empadronamiento, ya puedes sacar tu tarjeta sanitaria y empezar el tema de la escolarización de los menores con informes que se hacen desde los servicios sociales. Eso lo vamos a hacer mediante un trámite de urgencia, lo vamos a agilizar en cuanto sepamos si estas familias se quedan aquí y se empadronarán por parte del Ayuntamiento.

¿Cómo se ejecutará el fondo de contingencia para fletar autobuses a Ucrania?

De ese dinero se va a tirar de los primeros 50.000 euros, que se hace en el próximo pleno la incorporación al área y ya se puede disponer, incluso nosotros ya hemos podido contratar transporte. En ese transporte lo que estamos haciendo, porque les parece prioritario a la Asociación Maydan, que le hemos cedido una nave que está llena hasta arriba, es ir sacando todo ese material para enviarlo. Lo primero que estamos haciendo es la contratación de autobuses o de camiones para que vayan para allá. Luego lo que también se está coordinando, porque la iniciativa privada nos lo comunica, es que en algunos casos sabiendo que en la frontera tanto de Rumanía como de Polonia, que hay personas que tienen familiares aquí, ya que va el autobús para allá, puedan venir esas personas a casa de los que conocen. Estamos enviando muchísimo, pero quiero recordar que hay cosas básicas y a lo mejor no caemos. Llegan y los niños a lo mejor no tienen ni un juguete, un libro... Los adultos nos demandan cosas de esparcimiento. Dignifiquemos a las personas.

¿Habrá posibilidad de que los refugiados vengan en avión?

Es una ventana que se está abriendo porque en Valencia ya han abierto la posibilidad a través de Iberia con Air Nostrum, de poner aviones de ayuda humanitaria para que vengan con personas. Se está plantea la posibilidad de que vengan personas refugiadas a través de esos vuelos. Aquí estamos empezamos a plantear la opción de hacerlo y parece que se podría hacer algo parecido. Pero todavía estamos en la primera fase.

¿Serían aviones comerciales o militares?

Hay que pensar que hay un vuelo directo con Ryanair que es Cracovia-Málaga que vale 150 euros, estamos a tres horas y pico. Me consta que hay empresarios que están tanteando la posibilidad, pagar algunos pasajes para que puedan venir. Hay tantas alternativas como opciones que se nos vayan ocurriendo y tengan una coordinación mínima.