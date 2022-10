«La verdad es que estoy superagobiado porque a últimos de mes tengo que encontrar otro local, así que el dinero que en teoría me tenía que pagar el Ayuntamiento me hace falta más que nunca», confiesa esta semana Javier Arias.

Este peluquero malagueño dio a conocer su caso en La Opinión en junio del año pasado, porque desde el año 2011 aguarda sin resultado una indemnización municipal que asciende a 7.956 euros. La cantidad, que se comprometió a abonarle la Gerencia de Urbanismo, es la indemnización final acordada por la demolición de su negocio familiar en la calle Cruz del Molinillo, dentro de la operación de las tecnocasas para jóvenes, tras un convenio entre el Ayuntamiento y la Junta.

Las tecnocasas nunca se construyeron pero el inmueble donde se encontraba la peluquería, que abrió originalmente su tío en los años 40, fue demolido en 2013, pese a tratarse de una casa de finales del XVIII, muy conocida también por un local para venta de hielo.

Como la indemnización no apareció, Javier tuvo que pedir un préstamo para poder abrir otra peluquería casi a la vuelta de la esquina, en calle Ollerías con la calle Cruz del Molinillo.

Sin embargo, el peluquero malagueño, que lleva 13 años en alquiler en este local de Ollerías, ahora deberá buscarse otro porque el contrato le finaliza este mes. «El propietario me ha dicho que quiere vender el bloque, me ha querido dar seis meses de prórroga pero para ese plazo lo que más me conviene es irme», explica.

Javier Arias ya está buscando un nuevo local por la zona y para empezar, le costará 100 euros más que el actual (ahora mismo paga «casi 350 euros», cuenta).

Además, si este peluquero de 61 años quiere poner en marcha su negocio deberá abonar tres mensualidades y afrontar unas obras de reforma del local «que me costarán 4.000 o 5.000 euros, por eso me hace falta el dinero del Ayuntamiento», recalca.

Respuesta del Ayuntamiento

El concejal de Urbanismo, Raúl López, informó a La Opinión de que «la semana pasada», en la junta de Gobierno Local se dio cuenta de la liquidación del convenio de las tecnocasas con la Junta, lo que permitirá «empezar a hacer los abonos».

El edil detalló que sólo falta «actualizar los expedientes, dotarlos económicamente y llevarlos a aprobación del consejo» y explicó que al Ayuntamiento le corresponden sólo «cuatro o cinco expedientes». «Ya está listo todo», subrayó.