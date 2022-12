El comedor de Miraflores afronta las fiestas: «Al menos que tengan su cena de Nochebuena»

«Estamos atendiendo a más de 2.000 personas», se puede leer en un cartel junto a la entrada del comedor social de la barriada de Miraflores de los Ángeles. La ONG Yo soy tú encara el mes de diciembre con el objetivo de seguir atendiendo las necesidades de la ciudad, a pesar de que, por la deuda económica que todavía mantiene, podría verse obligada a echar el cierre el año que viene.

«La navidad chunga, pero yo sigo adelante. Seguiré pidiendo por donde sea (...). Por lo menos para que tengan su cena de Nochebuena como todo el mundo. Ellos no tienen culpa de la situación en la que se encuentran», explica en una entrevista telefónica Emilio González, presidente de la entidad.

La Junta de Andalucía adelantó, en octubre, la subvención de 90.000 euros que cada año da a la ONG, lo que les permitió seguir llevando a cabo su labor. «Normalmente nos la dan en enero del año siguiente», aclara González.

Y es que como ya informó este periódico, su presidente afrontaba por dichas fechas un préstamo de 125.000 euros. «No estamos seguros de que no tengamos que cerrar (...). Si en febrero o marzo ya no tengo más dinero, ¿qué hago? No puedo pedir más. Mis bienes, mi coche, mi casa, los tiene todos el banco», explica el presidente de la ONG de Miraflores.

Es por eso que Yo soy tú continúa reclamando al Ayuntamiento de Málaga una ayuda económica que, según denuncian, no llega, a pesar de que ya se reunió con el concejal de Derechos Sociales, Francisco Pomares, y con la delegada territorial de Inclusión del Gobierno autonómico, Ruth Sarabia, a comienzos del mes de octubre.

El mayor de Andalucía

El de Miraflores es el mayor comedor social de Andalucía, pues, de acuerdo con su presidente, otras asociaciones de la provincia de Málaga solo tienen infraestructura para atender a poco más de un centenar de personas en situación de vulnerabilidad. «Los comedores de Málaga se mueven entre 100 y 150 plazas. No tienen dónde meterlos (...). ¿Dónde van esas criaturas?», apunta Emilio.

La mayoría de los usuarios de la ONG viven en los distritos de Bailén-Miraflores y Palma-Palmilla. De ellos, en torno a un 28% son niños: «Tenemos casi 600 menores. Preguntarles qué quieren para Reyes y que te digan: comida. La verdad que me rompe el corazón», subraya el presidente.

Los usuarios son atendidos por tres trabajadores y 72 voluntarios, que también se ocupan de un ropero solidario. Para continuar con sus actividades, la ONG insiste en la colaboración municipal: «Ahora mismo mis cuentas están en rojo. Yo siempre espero que el Ayuntamiento reaccione».