La apuesta por la internacionalización de la economía malagueña ha sumado un nuevo récord. La provincia superó por primera vez en su historia el pasado año la cota de las 1.000 empresas exportadoras regulares, una cifra impensable hace sólo unos años, ya que tradicionalmente el tejido productivo malagueño, al menos hasta la gran crisis de 2008, siempre había apostado mayoritariamente por el mercado interno. Las últimas cifras del ICEX recopiladas por la Agencia Andaluza de Exportación e Inversión Extranjera (Extenda) reflejan un total de 1.035 empresas en Málaga que tienen ya en la internacionalización una estrategia permanente de negocio, un 15% más que en el ejercicio precedente. Lo más llamativo, no obstante, es que el volumen es más del doble que las cifras que se contabilizaban en 2010, cuando sólo 550 compañías figuraban en este apartado.

Hay que recordar que las denominadas empresas exportadoras «regulares» son aquellas que presentan ventas al extranjero durante más de cuatro años consecutivos y suelen representar el principal músculo exterior de una zona concentrando además, en el caso de Málaga, la mayoría de las ventas totales de la provincia al extranjero (su peso está en torno al 87% de esa facturación).

El presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, Sergio Cuberos, afirma a este periódico que la pandemia fue un acicate para las empresas a a la hora de lanzarse al mercado internacional.

«Hay muchas empresas que durante este tiempo han estado iniciándose en la exportación, y han comprobado que no era algo tan complicado, aunque siempre al comienzo exista dificultad. Para Málaga es muy importante este crecimiento, al igual que el del volumen de exportaciones, que en 2022 ha establecido un nuevo récord de 2.880 millones de euros. Estamos contentos porque la cifras revelen que ya hay un músculo fuerte», comenta.

En cuanto al número de empresas exportadoras de Málaga, es conveniente hacer una matización. El año 2021 dejó un registro de casi 8.200 firmas exportadoras en Málaga, con una espectacular subida del 77% sobre al año anterior, pero fue algo que estuvo condicionado por el efecto ‘Brexit’, ya que se contabilizaron como nuevas exportadoras empresas que realizaban pequeñas transacciones comerciales inferiores a 400.000 euros con Reino Unido. En este 2022, y una vez descontada esa dinámica, el volumen se ha quedado en esta ocasión en 6.818 empresas exportadoras.

El crecimiento en 2021 fue inhabitual, un poco irreal, porque se computaron como exportaciones envíos de mercancías que eran prácticamente pedidos individuales. El 2022 nos ha dado una cifra menor pero real y que también refleja un crecimiento sostenido

«El crecimiento que hubo en 2021 fue algo inhabitual, un poco irreal, porque se computaron como exportaciones envíos de mercancías que eran prácticamente pedidos individuales. El 2022 nos ha dado una cifra menor pero real y que, en todo caso, también refleja un crecimiento sostenido respecto a tiempos pasados», detalla Cuberos. De hecho, Málaga tiene ahora un 47% más de compañías internacionalizadas que en 2020 y casi el triple que hace diez años.

Por otro lado, la Cámara de Comercio expidió este pasado año más de 4.000 certificados de origen a países de fuera de la Unión Europea, por debajo de la cifra de 2022 (cuando hubo casi 6.000). En ese caso, la razón obedece a un descenso de operaciones de las empresas malagueñas con el mercado chino, principalmente en el segmento cárnico.

Un certificado de origen corresponde a un envío al exterior realizado por una empresa, pero es independiente del volumen de mercancía. Puede ser desde un envío de muchos contenedores hasta el de unas pocas cajas. Así, Cuberos señala que la bajada de certificados responde también al hecho de que las compañías malagueñas «están también optando por agrupar mercancías en cada entrada, reduciendo el número total de envíos».

De cara a 2023, la Cámara confía en que Málaga siga creciendo, tanto en exportaciones como empresas exportadoras, y espera que factores como la altísima inflación (que ha mermado la rentabilidad de las empresas) o los problemas internacionales del tráfico marítimo de mercancías (que dispararon en 2021 y 2022 el coste de los fletes de contenedores) entren en una dinámica de normalización. Eso sí, habrá que esperar al comportamiento de segmentos tan vitales para Málaga como el aceite de oliva o los aguacates, cuyas cosechas se han visto recortadas por la sequía, recuerda Cuberos.

Plan de misiones comerciales

Este año, la Cámara vuelve a organizar sus tradicionales misiones comerciales (viajes organizados a países en los que se detectan oportunidades de negocio), que estuvieron años interrumpidas con motivo de la pandemia en 2020 y 2021 y se retomaron por fin el pasado ejercicio.

Para la semana del 19 al 25 junio hay prevista una misión a Singapur dirigida a empresas del sector tecnológico malagueño que constará de reuniones grupales en organismos y una agenda personalizada para cada empresa. Antes, del 27 de mayo al 2 de junio, se celebrará otra multisectorial a Emiratos Árabes Unidos y Catar, dos de los principales mercados de Oriente Medio.

También en junio se organizará un misión comercial a Estados Unidos y Canadá para empresas del sector turístico. Estos dos mercados son especialmente relevantes para el turismo por el gasto medio del turista de estos mercados y porque son visitantes que vienen a lo largo de todo el año. Además, la apertura del vuelo de United Airlines Nueva York-Málaga acrecienta el interés por estrechar lazos empresariales, explica Cuberos.

Otro de los eventos programados es el II Foro África IDESA (Initiative for Business Development in the South of Spain and África), que tendrá lugar en el segundo semestre del año. Esta iniciativa, liderada por las Cámaras de Comercio, universidades y la delegación del ICEX de las provincias de Málaga y Granada, quiere mejorar el conocimiento y relaciones con los países del África Subsahariana, mercados con fuerte potencial para la provincia malagueña.