Málaga ya puede presumir de tener un nuevo matador de toros. Juan Carlos Benítez tomó la alternativa el pasado sábado 8 de abril en la plaza de toros de Cabra (Córdoba) de manos de Antonio Ferrera y actuando David de Miranda como testigo. La primera corrida de Benítez como matador de toros se saldó con tres orejas (dos en el primero de su lote y una en el segundo) y una salida a hombros del coso cordobés.

"Cuando pienso en mis primeros recuerdos, me viene a la cabeza una taberna a la que me llevaban mis padres y que frecuentaban muchos taurinos de Fuengirola y Mijas, entre ellos los maestros Antonio José Galán y Alfonso Galán. Recuerdo que había un capote de seda colgado en la pared que sería unas dos veces mi tamaño. Ahí me entró la curiosidad y le dije a mis padres que quería torear. Un día el dueño me lo prestó y me puse a dar lances sin tener demasiada conciencia de lo que hacía, pero la gente me aplaudía y muchos decían que tenía maneras", comenta Benítez, el primer matador de toros de Mijas Costa, cuando se le pregunta por el origen de su afición.

"La curiosidad fue creciendo y les dije a mis padres que me llevasen a ver una corrida de toros. La primera corrida de toros que fui a ver fue en Fuengirola. Un mano a mano. “El V Califa” con Jesulín de Ubrique. Allí no cabía un alfiler. La manera de torear del maestro Manuel Benítez me llegó al alma. Entre la taberna y ver a ese genio cautivar a tantísima gente con ese temple y carisma me hizo pensar muchas cosas, aunque empecé a tener contacto mucho más adelante.

Su primer contacto serio fue con la Escuela Taurina de Málaga. "Allí llegué con Antonio José Pavón Galán, sobrino de los maestros y amigo de la familia, y me puse en manos del maestro Fernando Cámara, que siempre me trató muy bien y con el que me sentí muy acogido al igual que con todos mis compañeros y del director de la escuela Óscar Plaza".

Novillero con muchos triunfos

Como novillero, Juan Carlos Benítez ha triunfado plenamente en los ruedos. Del 2013 al 2015 toreó sin picadores un total de 39 festejos con un balance de 20 puertas grandes, 63 orejas y tres rabos. Ya en 2016, con picadores, y hasta la temporada pasada de 2022, ha hecho el paseíllo en 45 novilladas con un balance de 23 puertas grandes, 57 orejas y 5 rabos.

Y tras diez años de intenso trabajo como novillero, el sueño se hizo realidad el pasado 8 de abril en Cabra (Córdoba). "Me encontré muy bien, muy bien respaldado, con mucha gente de mi pueblo en las gradas, y con esos ingredientes la tarde tenía que salir bien. Es un día especial para un torero. No se toma la alternativa todos los días y lo disfruté desde que me levanté hasta que acabó el día. Han sido diez años de novillero -empezó con 21 años-, una época muy bonita pero también dura y muy sufrida. Creo que he matado todos los encastes que existen salvo Miura. Esto me ha curtido, me ha enseñado lo que es el toro; aprender que esto no es un juego y para ejercerlo bien hay que estar muy mentalizado, muy preparado y viviendo las 24 horas para el toro", señala.

"Mucha personalidad"

Juan Carlos Benítez se define como un torero con mucha personalidad. "Intento hacer las cosas como yo las siento. Con los años vas madurando y eso se tiene que sentir en el toreo, aunque todavía me quedan muchos años. Me gusta torear vertical, cuando el toro me lo permite, y siempre lo más puro posible".

En esta temporada los aficionados podrán disfrutar del arte de Juan Carlos Benítez en México, donde ya tiene una tarde firmada y, posiblemente, en Perú. Su representante, José Manuel Urdiales (subalterno y persona de confianza durante 15 años de otro torero malagueño, Javier Conde) trabaja en estas fechas para conseguir corridas para el recién doctorado. "José Manuel ha estado para lo bueno y lo malo, y nunca dudó de que puedo llegar muy lejos, es la persona que me ha inculcado la educación taurina. Se fijó en mí, e iniciamos un camino en el que se ha convertido y seguirá siendo mi pilar fundamental”, comenta el diestro mijeño. Además, Juan Carlos anhela la posibilidad de hacer el paseíllo en la feria de agosto de la capital malagueña: "Me gustaría mucho estar en la feria de mi tierra, en Málaga en agosto, vengo de cortar tres orejas y creo que he hecho méritos para estar, siempre teniendo en cuenta que somos muchos toreros malagueños y algunos más que tienen el deseo de tomar la alternativa en La Malagueta".

Y es que el descenso de festejos taurinos en nuestro país desde en los último años es un serio hándicap para los que intentan hacer carrera como matadores de toros. "Dependemos, para bien o para mal, de la política -comenta Benítez- últimamente se han cerrado muchas plazas de toros de muchas localidades españolas y se ha generalizado la idea de que a la gente no le gusta los toros. Yo veo que las plazas siguen registrando muy buenas entradas de público pese al descenso de los espectáculos. Una cosa está clara, si salen toreros que se arriman y lo hacen bien y cortan orejas y salen a hombros, no queda otra que te den sitio en la plaza".