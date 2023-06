El PSOE de Málaga reparte su cosecha

La inesperada convocatoria de las elecciones generales ha obligado a las formaciones políticas a embarcarse en trances paralelos. De hecho, el PSOE de Málaga ha sido el primero en la provincia en hacer visible su capacidad para adaptarse al nuevo panorama. A la vez que distribuye su mermada cosecha en las elecciones municipales, ha dejado confeccionadas sus candidaturas para los comicios veraniegos del 23 de julio. En el partido, hay sectores que reprochan al secretario general, Dani Pérez, que ha reservado para sus afines casi todo el poder en la Diputación Provincial y la mejor parte del hipotético reparto por anticipado de los sillones en Madrid. Al menos, para las generales, no se ha producido el aterrizaje de algún ‘paracaidista’ como en otras provincias andaluzas.

Al apostar por la concejala torroxeña Mari Nieves Ramírez y el presidente del PSOE de Málaga, Rafael Granados, en los números 1 de las respectivas listas al Congreso de los Diputados y el Senado, Dani Pérez le ha entregado el protagonismo del 23J malagueño a su núcleo duro.

Sin ir más lejos, la edil torroxeña -única representante de Málaga en la Ejecutiva Federal- forma parte del entorno más inmediato con el que se mueve en el seno de la formación progresista Dani Pérez, rodeado por amigos suyos que se remontan a sus inicios en la política. Son los casos del alcalde de Mijas, Josele González; su número 3 en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz; el ‘alcaldable’ en Ronda, Francisco Cañestro; la parlamentaria andaluza Alicia Murillo; o quien está llamado a ser el candidato en Vélez -Málaga -tras la renuncia del hasta ahora alcalde socialista Antonio Moreno Ferrer- y actual senador por designación autonómica, Víctor González. Esta plaza en la Cámara Alta podría ser objeto de deseo para Dani Pérez si se tuercen mucho las cosas para él.

Ahora mismo, Pérez pasa por su peor momento desde que llegó a finales de 2021 a la secretaría general. La derrota ha sido doble. Ha perdido como ‘alcaldable’ en la capital y como líder orgánico en el conjunto de la provincia, dónde el PP le ha tomado la delantera al PSOE en alcaldías y ediles. Los más críticos recuerdan que su pacto con los ‘susanistas’ cerró la renovación en falso y hasta hay quienes le reprochan que se deja tutelar en exceso por el también debilitado Juan Espadas. Y, dicho sea de paso, en la trastienda provincial del partido vuelve a ganar presencia el antaño gurú ‘susanista’ Paco Conejo.

A día de hoy, aparte de la campaña electoral del 23J, el PSOE malagueño tiene abierto los frentes de los pactos municipales y el despegue del nuevo grupo en la Diputación, con sus diez diputados provinciales recién elegidos en el Comité Provincial de la semana pasada. Cinco de ellos son por el partido judicial de Málaga, tres por la Costa del Sol, uno es de la Axarquía y otro de la comarca de Antequera. El de la Serranía de Ronda se ha perdido en la cita con las urnas, y este es otro de los fracasos que deja el 28-M.

De los diez diputados provinciales -en 2019 se lograron 12- cuatro de los elegidos siguen con escaño y otros ocho no repiten. Hay seis caras nuevas. Una de ellas es la de su nuevo portavoz en el ente. Este será el alcalde de Mijas, Josele González, cuya continuidad como regidor estaría encaminada al pactar con Cs y el imprevisible Juan Carlos Maldonado. Con su presencia en la malagueña calle Pacífico, Pérez podrá controlar este espacio a través de uno de sus afines. Ahora bien, González ha hecho méritos políticos. No debe olvidarse que le ha ganado al PP las elecciones en Mijas (la tercera ciudad de la provincia) tras haber sido el regidor con Cs y, además, su pacto se ha cobrado la dimisión del candidato popular, Ángel Nozal.

Frente a la mayoría absoluta del PP en Diputación, Josele González estará secundado por Pepe Bernal, que no fue repescado para las listas del 23J y no será el portavoz municipal en Marbella al ceder el puesto a Isabel Pérez. Bernal, que perdió dos concejales el 28M y no impidió el ‘paseo’ del PP de Ángeles Muñoz, compaginará su viceportavocía en la Diputación -tras haber sido el portavoz- con la Secretaría de Organización del PSOE .

Se han perdido dos escaños en la Diputación y esto ha estrechado aún más la pugna interna por estos diez sillones. Sectores críticos cuestionan que hayan sido recompensadas agrupaciones en las que reina la fractura interna y los resultados en las municipales han sido especialmente malos. Por ejemplo, se ha premiado al PSOE de Torremolinos con un diputado provincial. También serán diputados sendos concejales de Benalmádena y Alhaurín de la Torre. En la bancada provincial, habrá cuatro derrotados frente a seis ganadores del 28-M, si se atiende a los diputados procedentes de Mijas, Cártama, Almogía, Cuevas Bajas, La Viñuela y Álora.

Sobre todo, inquietaba entre los críticos la posibilidad de que fuera ‘promocionada’ como diputada provincial la candidata socialista en otro gran feudo del PP como Estepona, Emma Molina, que no ha resultado ‘agraciada’. Ella está inmersa en un proceso judicial que la investiga por un presunto delito de falsedad documental, que habría influido en su elección como secretaria general de la agrupación a principios de 2022. No obstante, la dirección provincial del PSOE le ha reiterado siempre su apoyo y defiende que Molina fue elegida limpiamente.