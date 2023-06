Abilio Ruiz Ramos tiene la mejor nota de Selectividad de Málaga. Este malagueño de 18 años ha obtenido un 14 sobre 14 en las pruebas de la PEvAU, lo que le convierte en el estudiante con la calificación más alta de la provincia.

A Ruiz aún no le ha dado tiempo a asimilar todo lo que está ocurriendo: "Me lo comunicaron ayer por la tarde, pero hasta hoy que han vuelto a salir las notas y lo he visto no me lo creía. Ahora todo es más real".

Abilio estudió en el Colegio Maristas de la capital y es ahí donde hoy ha sido el protagonista. Su media ha sido de 10 en ambos cursos y ha sido matrícula de honor en el centro.

La competitividad y excelencia le viene desde pequeño, ya que desde siempre ha destacado en los estudios. Estudios que compagina con su hobby: el balonmano.

Ruiz quiere estudiar Matemáticas, una carrera cuya nota de corte es de 12,12; aunque aún no sabe a qué dedicarse en el futuro: "Es una carrera que tiene muchas salidas, no sé si trabajar como docente o en una empresa".

¿Cómo se hace para ser el mejor?

Ante la pregunta de cómo se hace para ser el mejor de la Selectividad, Abilio responde que "siempre es importante ser ambicioso y aspirar al máximo, los exámenes como Selectividad cuentan, pero también hay varios factores: el factor suerte, estar inspirado, haber descansado; todo influye no solo los conocimientos que tengas", indica.

Echando la vista atrás, Abilio afirma que estos dos años "han sido duros, ya que estudiar ha sido mi principal objetivo, pero eso no quiere decir que no se compagine" con otras actividades.

Tras dos años de esfuerzo y sacrificio, los tres días de pruebas "fueron rodados. Se pasaron muy rápido", asegura.

Ahora le espera una nueva etapa, pero no baja la guardia: "La vida universitaria es estresante, también hay que dedicarle muchas horas", cuenta. Aun así Ruiz todavía no quiere pensar en ello, ya que por ahora "toca descansar y disfrutar del verano".