La inflación eleva la vuelta al cole hasta 400 euros por hijo en Málaga

Llega septiembre, lo que es sinónimo de fin de vacaciones. La vuelta al cole marca el inicio del mes, una vuelta que este año cuesta un 8,60% más que el curso anterior y un 14% más cara que hace dos años. Un sobrecoste que se debe a la inflación.

En los últimos días, diversos estudios han valorado cuál está siendo el desembolso económico de los padres en esta vuelta al cole. Según el análisis de Idealo, los libros de texto son los que suponen la mayor partida para la vuelta al cole.

En concreto, se destinan 309,62 euros por alumno sólo para los manuales escolares. El segundo mayor gasto se encuentra en papelería, con un precio medio de unos 48 euros, seguido de zapatillas y mochilas.

En Málaga, la subida también se hace notar en los bolsillos de los padres. Los datos revelan que la vuelta al cole en provincia alcanza hasta los 400 euros por niño, tal y como afirma un estudio elaborado por la Unión de Consumidores de Málaga.

En la cola de la papelería espera Susana, madre de dos hijos que este año cursan Primaria: «No sé que es peor que pasen al colegio o que sigan en preescolar», bromea.

Esta malagueña confiesa que su gasto medio por cada hijo ronda los 100 euros, solo en material escolar: «Ahora súmale la ropa, los zapatos y la mochila, seguramente gaste cerca de 300 ó 350 euros por hijo», afirma.

Otros como David han sido previsores y decidieron hacer sus compras escolares en julio: «Este año he sido previsor y he comprado las cosas antes y se nota. Me gasté un total de 130 euros, si hubiese esperado a septiembre el desembolso mínimo hubiese sido de 230 euros».

A pesar de esto, ambos coinciden en que la subida este año «se nota más que el anterior».

En Andalucía, la gran mayoría de los alumnos cuentan con el llamado ‘cheque libro’ de la Junta de Andalucía, por lo que sus libros son gratis. Para quién no es así, el gasto promedio de los libros escolares es de 66,07 euros.

Libros escolares

España es el país de Europa con los libros de asignaturas escolares más caros de Europa. En concreto, los manuales escolares en papel cuestan una media de 22,15 euros en nuestro país, un 30 % más caros que en Alemania, donde tienen los libros más baratos de Europa.

«Es un desembolso importante lo que supone el material escolar: reglas, bolis, libretas; lo básico. El año pasado se gastó de media 118 euros, y este año se calcula que de media 138 euros, 20 euros más», indica Pilar Triguero, portavoz de la Federación de Asociaciones de madres y padres del alumnado de Málaga.

Por otro lado, el informe de Unión de Consumidores de Málaga cifra el gasto en material escolar en 102,68 euros aproximadamente: «Es un alivio económico no pagar los libros, pero aún así todo está mucho más caro este año.

Antes una libreta te costaba dos o tres euros y ahora te cuesta hasta cinco euros», denuncia David.

«A esto hay que sumar el encarecimiento de los textiles, la ropa de deporte, uniformes que cuestan cinco y diez euros de más cada prenda», informa Triguero.

Así, el precio del uniforme escolar se dispara hasta los 100,89 euros. Y para quien no cuenta con uniforme, el gasto medio en otras prendas, algunas necesarias para las actividades extraescolares, asciende a 87,50 euros.

Y, además, «justo al terminar el curso hubo una subida en el comedor, las actividades extraescolares y el aula matinal del 8%. Las familias le temen más a la cuesta de septiembre que a la de enero», añade Pilar Triguero.

Consejos para ahorrar en la vuelta al cole

Desde UCAUCE ofrecen una lista de consejos para que la vuelta al cole no acarree más gastos de los que ya supone:

Resulta siempre conveniente hacernos un presupuesto previo y llevar un control de los gastos. También reutilizar y alargar el uso del material. Ajustarse a las necesidades del niño o la niña y no dejar las compras para el último día, ni comprarlo todo a la vez y en el mismo establecimiento. Intentar no dejarse llevar por los reclamos publicitarios y procurar no caer en argumentos marquistas.