'La triple hélice', una novela de ciencia y aventuras con el PTA de Málaga como gran escenario

Los emprendedores de la Málaga tecnológica, la América del siglo XVI, el origen del Silicon Valley o los grandes descubrimientos científicos del siglo XX (de la mecánica cuántica a la fisión nuclear, pasando por la estructura del ADN) son algunos de los variopintos y fascinantes elementos que conforman ‘La triple hélice’, una novela escrita por el director general del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), Felipe Romera, en la que se combina el relato de aventuras con la divulgación científica y tecnológica. No es la primera incursión en este campo de Romera, que ya cuenta en su haber con otras dos novelas publicadas hace más de 20 años (’El extraño caso de las autopistas de la información’ y ‘La cera del panal’) y que tienen como nexo de unión, por un lado, el escenario central (el PTA de la barriada malagueña de Campanillas) y, por otro, su vivo deseo de hacer comprensibles al lector algunos de los avances tecnológicos más revolucionarios (y complejos) de la historia moderna.

"Todas mis novelas tienen un propósito común; que la gente entienda las cosas que hacemos en el PTA, pero cada una tiene también algo diferente. En esta última he querido centrarme en la ciencia del siglo XX. He cogido elementos tan relevantes como la mecánica cuántica, el nacimiento del transistor, el origen del Silicon Valley, la bomba atómica o el descubrimiento del ADN. Pero no por ello deja de ser una novela de aventuras y de viajes", afirma a este periódico Romera.

El libro fue presentado este jueves en un acto celebrado en el Ateneo de Málaga, una institución cultural a a la que el autor se siente muy vinculado y del que fue en su día vicepresidente.

Los protagonistas de 'La Triple Hélice' son un grupo de emprendedores pertenecientes a una empresa del PTA que deciden crear una nueva compañía y que, antes de lanzarse a su constitución, se toman unos días de vacaciones. El viaje, no obstante, implicará profundos cambios en su existencia, con sucesos altamente improbables que se convierten en realidad en un escenario más propios de la mecánica cuántica que del mundo real.

El río Paraná en Argentina, el Silicon Valley de San Francisco, Shanghái en China y las gaditanas Chipiona y Sanlúcar de Barrameda, además por supuesto, de Málaga, son algunos de los escenarios donde transcurre la trama. La novela también tiene presenta la memoria de los descubridores españoles de la América del siglo XVI, en especial, Álvar Núñez Cabeza de Vaca.

Un trabajo de años

"El que la lea se va a enterar de muchas cosas que no conoce. Es muy curioso el tema de la bomba atómica alemana que intentó desarrollar Heisenberg. Y el descubrimiento del ADN es una historia muy bonita. Con respecto a la mecánica cuántica, lo que he intentado es que todos aquellos que no saben nada de este tema, al menos, puedan aprender cómo funciona. La novela está escrita en un lenguaje ligero, porque mi interés es ser capaz de explicarlo al lector medio", apunta Romera.

El responsable del PTA recuerda que escribir esta novela le llevó unos diez años, debido a que sus tareas profesionales, le han dejado siempre muy poco tiempo. La acabó en 2014 y fue hace poco cuando, repasando el manuscrito, se ha decidido a publicarla (está disponible en formato electrónico, al margen de una pequeña tirada en edición de papel).

En cuanto al peso de Málaga y el PTA en la novela, Romera afirma que es palpable, tanto por ser el escenario donde arranca y concluye la historia, como por sus personajes. Y es que, curiosamente, ninguno de los cinco emprendedores protagonistas de la novela es malagueño lo que, para el autor, es definitorio del propio ecosistema tecnológico local, siempre abierto a integrar a talento externo.

"Hay dos argentinos, un chino, un americano y una chica de Coria del Río (Sevilla) que se llama Japón. Pero eso es muy del modelo de Málaga y del propio PTA. Todas las personas que viven y trabajan aquí se convierten en malagueños", asevera.

Una trayectoria de 45 años en Málaga, 30 de ellos en el PTA

Felipe Romera dirige el PTA desde su creación hace ahora 30 años y es uno de los grandes responsables del espectacular éxito de la tecnópolis malagueña, que nació de forma modesta con sólo ocho empresas y 130 empleados y que hoy cuenta con 653 compañías, 24.400 trabajadores y una facturación anual de 2.700 millones de euros.

Nacido en Soria en 1954, Romera estudió Ingeniería de Telecomunicaciones en Madrid y vivió sus primeras experiencias laborales en los centros de investigación de Ericsson de Madrid y Estocolmo. A finales de 1978 llegó a Málaga para incorporarse al recién creado departamento de investigación y desarrollo de la antigua Secoinsa, donde trabajó en el desarrollo de sistemas operativos en tiempo real y en el software de comunicaciones de las incipientes redes de ordenadores. Secoinsa paso a convertirse en Fujitsu España y su centro de I+D en Málaga, bajo la dirección de Romera, desarrolló en los años 80 sistemas de tecnología puntera a nivel mundial.

En 1990, Romera recibió el encargo de las administraciones de preparar el nacimiento del PTA, que fue inaugurado en diciembre de 1992 y que abrió para Málaga un camino de innovación y de futuro. El parque, por un lado, ha impulsado a lo largo de estos años a toda una generación de exitosas empresas locales y, por otro, ha propiciado la llegada de decenas de compañías extranjeras y multinacionales tecnológicas, conformando un enclave de atracción de talento econocido y alabado tanto a nivel nacional e internacional.

Romera fue investido en 2022 doctor honoris causa de la Universidad de Málaga (UMA), que ha reconocido en este soriano afincado en Málaga desde hace más de 40 años el gran mérito de ser "el creador de un ecosistema de innovación tecnológica en la ciudad basado en la sinergia entre el Parque Tecnológico de Andalucía y la UMA".