La profesora Fuensanta Galindo, del Área de Organización de Empresas de la Universidad de Málaga (UMA), y el responsable de proyectos del hub digital de la Cámara de Comercio «La Brújula», Rodolfo Tiessler, han firmado un acuerdo de compromiso continuo con la innovación educativa y el desarrollo empresarial a través del Proyecto de Innovación Educativa PIE 22-116, y la aplicación del «Business Model Navigator».

Esta metodología está desarrollada por investigadores de la Universidad de St. Gallen (Suiza) tras haber analizado 250 modelos de negocio de éxito de distintas industrias (Gillette, Ikea, Levi’s, Netflix), identificando como resultado 55 patrones que, combinados, pueden servir como base para nuevos modelos de negocio. Esta materia es la que trabajarán los alumnos de las distintas facultades de la Universidad de Málaga con proyectos de La Brújula.

Entre los proyectos que se someterán al sistema de Business Model Navigator están Xperiend, Falke e-Sport, Murciélagos Málaga, Dogeipa, More Than Verso, Mastercrowd, Rock & Change, XR &C e EasyChatbot.

Los alumnos utilizarán 55 cartas donde plantearán a las startups cuestiones organizativas como estrategia, modelo de negocio, estructura, etc, y de ahí sacarán aspectos importantes del funcionamiento integrando e implementando ideas innovadoras en sus modelos de negocios.

La iniciativa busca enriquecer la experiencia educativa de los estudiantes y prepararlos para enfrentar los desafíos del mundo empresarial, en constante evolución. «Nuestra meta es empoderar a los estudiantes y brindarles las herramientas necesarias para desarrollar habilidades empresariales sólidas. El Business Model Navigator es una guía valiosa para explorar nuevas ideas de negocio y transformarlas en proyectos concretos, explica el coordinador del proyecto, José María de la Varga Salto. El proyecto cuenta con la participación del profesorado de Economía y Administración de Empresas de la UMA, el personal de Administración y Servicios, así como los estudiantes de esta institución. Además, se establecerá una colaboración internacional con el profesorado de la Universidad de Costa Rica.