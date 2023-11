Ya es Navidad en Málaga. La capital ha encendido su tradicional alumbrado navideño de calle Larios, ante la expectación de miles de personas llegadas de distintos municipios de la provincia.

La encargada de pulsar el botón rojo este año ha sido la cantante gallega, Luz Casal, que toma el testigo de Vanessa Martín. La cantante ya que puso voz a 'Un lugar perfecto', la banda sonora de una campaña promocional del Ayuntamiento de Málaga:

“Luz Casal es una gran defensora de Málaga”, afirma Francisco de la Torre, alcalde de la capital; que le ha hecho entrega de una placa conmemorativa con el escudo de la ciudad.

“Estar aquí es un regalo y un grandísimo honor. Esta ciudad me ha ofrecido su amor y me atrae su clima, su gastronomía y costumbres. ¡Viva Málaga!”, expresaba Casal, minutos antes de darle al botón.

"Jingle Bells", de Andre Rieu, Johann Strauss Orchestra; "We wish you a Merry Christmas" o "Hacia Belén va una burra" amenizaban esta cita. Y como no podía ser de otra manera, no podía faltar el ya himno navideño por excelencia: "All I want for Christmas is you" de Mariah Carey.

No solo las luces de los 16 ángeles celestiales iluminan la céntrica calle, sino también las luz de las miles de pantallas móviles que inmortalizan este momento.

"La Navidad de Málaga es la mejor de España y del mundo", recalca Francisco de la Torre.

El encendido de la Navidad de Málaga se ha convertido en todo un acontecimiento social. Miles de personas se dan cita cada año para no perderse el espectáculo navideño, que cada año toma más notoriedad nacional. De hecho, la mirada está puesta en dos ciudades: Vigo y Málaga, que compiten por tener el mejor alumbrado.

Sin embargo, la Navidad de Málaga se ha convertido en referente europeo, ya que ha conseguido estar entre las mejores de Europa y del país: "La Navidad de Málaga es la mejor de España y del mundo", recalca Francisco de la Torre. Unas declaraciones a las que se suma la cantante gallega: "Esta calle Larios ha sido pionera y referente en ofrecer un espectáculo de luz maravilloso, haciendo que la ciudad brille".

Así son las luces de Navidad en la calle Larios

La calle Larios mantiene este año la decoración que estrenó en 2022: los 16 "Ángeles Celestiales" de cuatro metros de altura, sustentados en 32 columnas laterales decoradas con lentejuelas de oro y cristales.

Las colas de estas figuras miden 12 metros y cuentan con efectos "efervescentes", comenzando en blanco cálido y terminando en un "full flash blanco puro", simulando el paso de una estela. Un diseño que ha corrido a cargo de la firma andaluza Iluminaciones Ximénez.

Para poder disfrutar de este espectáculo navideño se harán tres pases cada día, excepto el 24 y el 31 de diciembre. Serán a las 18.30 horas, a las 20.00 horas y a las 22.00 horas.

Los días 24 y 31 de diciembre estarán encendidas hasta las seis de la mañana.

La Catedral y Alameda Principal

No solo la calle Larios estará iluminada. Este año la principal novedad estará en la Alameda Principal, que se convertirá en un "bosque luminoso" a partir de un sistema entrelazado de luces que decorarán los ficus, en los que se instalarán 270.000 puntos led y 4.500 puntos del entramado conocido técnicamente como "forest".

Además en los laterales de este espacio de la ciudad se han situado dos almendros luminosos más que el año pasado. La plaza de Torrijos contará con siete de estos almendros.

Entre los nuevos elementos de decoración se encuentran las figuras luminosas de los Reyes Magos que se sitúan en la entrada del túnel de la Alcazaba. En la calle Echegaray, hay piezas de ángeles con trompetas.

En la plaza del Carbón lucen bolas navideñas de colores que cuelgan de lazos dorados. En la plaza de Jerónimo Cuervo del Teatro Cervantes se halla un árbol decorativo singular realizado a base de material dorado y brillos.

La Catedral volverá a proyectar un vídeo mapping en su fachada, a partir del día 1 de diciembre. Una proyección del cuento titulado "Ángel de luz", un espectáculo luminoso que contará la historia de un angelito mediante la fusión de imágenes brillantes y reproducciones de vidrieras gigantescas,

Los pases serán a las 19.00 horas, a las 20.30 horas y a las 22.00 horas todos los días desde el 1 de diciembre hasta el 4 de enero, a excepción del 24 y el 31 de diciembre.

Luces en el Centro

En la calle San Juan también está de estreno con una decoración singular que divide la calle en tres espacios luminosos diferenciados.

En las calles Molina Lario y las 11 vías transversales de calle Larios estarán iluminadas con lámparas de salón de araña. Se podrán encontrar en Sancha de Lara, Don Juan Díaz, Bolsa, Strachan, Moreno Monroy, Martínez, Alarcón Luján, Manuel Pérez Bryan, Álvarez Fonseca, Marín García y Liborio García, para lo que se han dispuesto 76 lámparas tridimensionales.

La decoración navideña se extiende al resto de la ciudad, donde hay más de 2,2 millones de puntos de luz led repartidos en medio millar de calles, plazas y glorietas de Málaga. Un total de 80 de esas calles están en las zonas emblemáticas.

La instalación de las luces navideñas en el Centro Histórico, las entradas de la ciudad y el árbol del parque de Huelin, asciende este año a 1,4 millones de euros, la misma cantidad del año pasado.