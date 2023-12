Dos trenes de Media Distancia que cubrían la línea entre Málaga y Sevilla han sufrido un choque lateral en la estación de El Chorro sobre las 21.30 horas, en un accidente que no revistió gravedad, pero que obligó a desalojar ambos vehículos y trasladar a los 270 pasajeros que transportaban por carretera. Este accidente se produjo al paso de un tren por la estación de El Chorro en dirección a Sevilla. Allí se cruzó con otro que estaba estacionado, produciéndose el roce con el vagón de cola, que estaba vacío, con el tren que iba en movimiento.

Fuentes de Renfe informaron de que el incidente no revistió de gravedad, aunque por protocolo de seguridad, se procedió a evacuar a los pasajeros a la estación y al restaurante de El Chorro con la colaboración del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Antequera, Campillos y Coín, que se desplazaron a la zona junto a la Guardia Civil para atender a los viajeros. El 061 sí tuvo que atender a dos personas heridas, aunque fuentes de Renfe señalan que sólo sufrieron contusiones leves.

Los bomberos colaboraron en labores de evacuación y en el control de zonas calientes ante el riesgo de incendio por la fuga de combustible. Han empleado para ello un vehículo nodriza, una bomba rural pesada y dos FSV, utilizando la plataforma de rescate en vehículos pesados para el transbordo de personas entre los dos trenes.

Los miembros del CPB, tras evacuar al centenar de pasajeros, las han trasladado a un hotel de la zona a la espera de que Adif se hiciera cargo de su traslado a sus lugares de destino.

Causa del accidente

Todavía no se sabe con exactitud la causa del roce, aunque se especula que puede ser porque uno los 'boggies' del vagón de cola del tren estacionado estuviera fuera de la vía, lo que habría provocado que se tocara con el tren que pasó en dirección a Sevilla, obligando a parar de forma inmediata. Fuentes del CPB afirman que el choque de los trenes fue a baja velocidad "en una zona estrecha que no permite el paso simultáneo de dos trenes, lo que ha provocado el descarrilamiento de uno de ellos".

En todo caso, los vagones quedaron inutilizados para la circulación del golpe y uno de los trenes terminó saliéndose de la vía, aunque no llegó a volcar. Debido al impacto, parte de los 'boggies' quedaron arrancados de la estructura del vagón y se produjo un pequeño escape de gasóleo, según informaron los bomberos que atendieron el accidente. Ambos trenes se quedaron inmovilizados en la zona.

El suceso se cerró sin que se registraran heridos. Renfe desplazó a la zona a un tren de Cercanías para evacuar a los casi 270 pasajeros que había entre los dos convoyes. Estos fueron trasladados a Málaga, a la estación María Zambrano, para su posterior traslado en autobús a las estaciones de destino.

Vergüenza lo que está pasando en el MD entre Málaga y Sevilla. Han colisionado dos trenes, nadie dice nada, no nos dejan salir y emergencias no hace NADA. Hay personas mayores y niños pequeños @Renfe pic.twitter.com/8Eq2MYBYgh — Roberto (@RoberBV91) 16 de diciembre de 2023

De cara al inicio del servicio este domingo Renfe ha establecido un plan alternativo de transporte para los viajeros de los trenes Media Distancia entre Málaga y Sevilla. Así los viajeros se desplazarán entre Sevilla y Antequera en el tren habitual y el trayecto desde Antequera a Málaga y viceversa se realizará en alta velocidad. Los viajeros de paradas intermedias entre Antequera y Málaga se desplazarán en autobús. Renfe facilita la opción de cambio de billete o anulación sin coste alguno a todos los viajeros que lo soliciten.

El PP pide explicaciones al Gobierno

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha criticado la “negligencia temeraria” del Gobierno de Pedro Sánchez con la gestión de los servicios ferroviarios y ha pedido explicaciones urgentes al ministro de Transportes, Óscar Puente, por el choque de trenes en el Chorro.

“No se puede poner en riesgo la vida de cientos, miles de personas, de la forma en que se está haciendo. No hay prácticamente ningún día en el que no tengamos alguna incidencia, avería, descarrilamiento, cancelaciones técnicas de los servicios de Cercanías, de Media Distancia y de AVE, y todo se debe a la dejadez y abandono del Gobierno, que no se toma en serio su responsabilidad”, ha manifestado Carmona.

El secretario general de los populares malagueños ha incidido en el “abandono absoluto” que a su juicio ha caracterizado la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en los últimos cinco años en la provincia de Málaga, y ha añadido que esa “dejadez” inversora “mucho nos tememos que es extrapolable a toda la red de ferrocarriles en nuestro país”.

“Lo que antes era un servicio modélico, un orgullo para nuestro país, ahora se ha convertido en una gran vergüenza y un gran peligro, y todo porque el PSOE ha colocado en Renfe, en Adif y en el Ministerio a personas sin capacidad ni solvencia. Esto es lo que pasa cuando se ponen ministros por cuotas territoriales o para devolverles el favor por el circo montado en el Congreso”, ha subrayado Carmona.

El dirigente popular ha recordado también que los trabajadores de los talleres de Los Prados, que dependen de Renfe, han denunciado que no tienen material, recambios ni personal suficiente para hacer su trabajo, alertando sobre la peligrosidad para los trenes de Cercanías y Media Distancia.