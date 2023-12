La Zona de Bajas Emisiones de Málaga será una realidad a lo largo del primer trimestre del año aunque, lo cierto es, que no habrá restricciones efectivas hasta el segundo año, además, bastante laxas para los malagueños si su coche está domiciliado en la capital.

En cualquier caso, el Ayuntamiento de Málaga ha habilitado un mapa en su geoportal que muestra las 437 hectáreas de la ciudad que están incluidas en la ZBE, así como las Zonas de Especial Protección de la capital, que incluye el Centro Histórico, el Soho y el CAC.

Para acceder a él, hay que entrar en el callejero de Málaga, seleccionar la pestaña "Medioambiente" en el desplegable y, por último, "Zona de Bajas Emisiones". Pincha aquí para acceder.

Como ya informó este periódico, el primer año de la ZBE será de “aterrizaje” y no habrá limitaciones a la circulación, por lo que podrán acceder vehículos con todos los tipos de distintivos ambientales, esto es, CERO, ECO, C, B y sin etiqueta. Las limitaciones empezarán a partir de 2025 aunque afectarán solo a los vehículos más contaminantes y que no estén domiciliados en la capital malagueña.

Además, tampoco se permitirá la entrada de vehículos B o sin etiqueta que se hayan adquirido después de la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones pero sí si se compraron con anterioridad al despliegue. Puedes consultar todas las dudas sobre la Zona de Bajas Emisiones aquí.

Restricciones

A partir de 2025, sólo podrán acceder coches o motos con etiqueta CERO, ECO, C y B. En el caso de los vehículos sin etiqueta, solo podrán acceder los domiciliados en Málaga, por lo que el ayuntamiento ha establecido un plazo de dos años desde la entrada en vigor para que los propietarios que tengan la dirección fiscal de su vehículo en otra ciudad puedan modificarla y reubicarla en la ciudad.

A partir del tercer año, 2026, la obligación de que el coche o la moto estén domiciliados en la capital se extenderá a la etiqueta B. Por tanto, solo podrán acceder los CERO, ECO, C, B domiciliados y sin etiqueta domiciliados.

En el caso de las furgonetas, el período transitorio hasta el inicio de las restricciones será más amplio, de cuatro años, por lo que se permitirá la circulación de las CERO, ECO, C, B y sin etiqueta. En el quinto año, 2029, se implementará el requisito de la domiciliación en la capital malagueña para las furgonetas B y sin etiqueta.