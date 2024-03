El Defensor del Paciente denuncia ante la Fiscalía de Málaga la falta de ambulancias medicalizadas para trasladar a pacientes graves

La Asociación El Defensor del Paciente ha solicitado a la Fiscalía de Málaga una “intervención urgente” para solucionar el hecho de que la provincia cuente con una única ambulancia medicalizada para el traslado de pacientes graves. “Una sola ambulancia para el traslado de pacientes graves significa que muchos no llegarán a tiempo para su atención”, afirma Carmen Flores, presidenta de la Asociación, que denuncia que esta situación “pone gravemente en riesgo la vida de los pacientes”.

El Sindicato Médico de Málaga (SMM) emitió ayer un comunicado en el que volvía a reclamar a la Junta de Andalucía que dotase a la comarca de Ronda de otra unidad SUAP (Servicio de Urgencias y Emergencias de Atención) y de otra unidad medicalizada de transporte de pacientes críticos, ya que, actualmente, la provincia solo cuenta con un vehículo para trasladar a pacientes graves de un hospital menos dotado a otro, donde pueda recibir los tratamientos necesarios (cirugías torácicas y cardiacas y cateterismos en los infartos o en ictus, entre otros).

Una ambulancia para toda la provincia

Denuncian que esta unidad, que tiene su base en la capital, suele estar las 24 horas ocupadas realizando traslados, lo que significa que, si hace falta llevar a un enfermo desde la Serranía a la capital, hay que utilizar una de las dos únicas SUAP con las que cuenta Ronda para atender a toda la comarca, dejando así “aún más desprotegida” a la población de la zona.

Asimismo, advierten que cuando la unidad medicalizada provincial es solicitada para trasladar pacientes desde el Hospital de la Serranía al Hospital Clínico o al Hospital Regional, “puede tardar hasta una hora y media en llegar a Ronda a recoger a un paciente que, en algunos casos por su gravedad, no puede esperar”.

De manera que, esta misma mañana, cuando El Defensor del Paciente se enteró de esta situación a través de los medios de comunicación, no dudó en presentar un escrito al fiscal jefe de Málaga, Juan Bautista Calvo-Rubio Burgos, solicitando que interviniese “urgentemente” e investigase la situación. “Entendemos que la dejación de funciones y el delito contra las personas parece bastante clara y, por ello, es necesaria su intervención, ya que no es algo desconocido por la Administración y, sin embargo, no se toman medidas para solucionarlo”, señalan en el documento presentado.

Traslado de pacientes graves

La presidenta de la asociación subraya a este periódico que es “absolutamente demencial” que solo haya una ambulancia para este tipo de traslados urgentes intrahospitalarios, que además son “pacientes graves, que no es que vayan a una diálisis o una prueba”. Insiste en que “no entienden” semejante abandono y que, por ello, han mandado el escrito a la Fiscalía “para que intervenga y le diga a la Administración, que es quien puede decírselo, que la dotación de ambulancias para este tipo de traslados tiene que ser de forma inmediata aumentado”.

En este sentido, Flores añade que lo que no quieren es “hacer denuncias porque se haya muerto gente, queremos hacer la reclamación antes de que a alguien le cueste la vida, si no le ha costado ya”. Asimismo, señala que siempre obtienen respuesta por parte de la Fiscalía, ya sea abriendo una diligencia o interviniendo, qué es lo que esperan en este caso “para que haya más dotaciones de este servicio” y “la Administración dé explicaciones de porque no tienen más”.

Consecuencias

Por su parte, el presidente del Sindicato Médico de Málaga, Antonio Martín, ha insistido también en la gravedad de la situación y en las consecuencias que genera para la población de Ronda. “En ocasiones se quedan sin la atención de las urgencias extrahospitalarias, porque las unidades tienen que estar haciendo traslados de enfermos a Málaga, ya que la única ambulancia destinada para ello está ocupada. De manera que, si durante las cuatro o cinco horas que llevan al enfermo a otro hospital, la otra ambulancia se tiene que trasladar a un pueblo de la Serranía, se deja el servicio dentro de la ciudad desatendido”, explica Martín, que incide en que, si ocurriese alguna emergencia en ese tramo, no habría ambulancias.

Por todo ello, reclaman que haya al menos dos equipos provinciales para trasladar a enfermos, para que los SUAP “no se vean obligados a asumir más funciones de las que corresponden” y dejar sin atención a las urgencias extrahospitalarias de la comarca.

“Es vergonzoso que una provincia, en la que estamos cerca de los dos millones de habitantes, no tengamos dos servicios de ambulancias medicalizadas para trasladar enfermos, cuando Sevilla los tiene ya de hace mucho tiempo, cuando tenía una población como la que tendremos nosotros ahora”, lamenta el presidente del SMM, que apunta que Cádiz también cuenta con dos unidades de traslados medicalizada, más otra con un enfermero.

Respuesta de la Consejería

Preguntada por esta situación, la Consejería de Salud y Consumo ha respondido que "estaba pendiente" de que se resolviera el recurso que la empresa Tenorio había interpuesto ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía para poder efectuar el contrato de servicio de transporte sanitario en la provincia a la empresa que ha resultado adjudicataria.

A este respecto, aclaran que dicha resolución tuvo lugar la semana pasada, lo cual "permitirá a la Junta de Andalucía firmar el nuevo contrato, que permitirá la ampliación y modernización de la flota de vehículos de transporte sanitario, lo cual mejorará la cobertura sanitaria en toda la provincia". Asimismo, han querido destacar que, mientras se llevaba a cabo el proceso de licitación del nuevo contrato, "la asistencia y la cobertura en la provincia ha estado garantizada en todo momento".