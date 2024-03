«La ley de 2004 reflejó que la violencia de género no podía quedarse en la esfera privada»

Lourdes García Ortiz, la primera mujer al frente de la Audiencia Provincial de Málaga, reflexiona en esta entrevista sobre los 20 años de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, los pros y contras de la Ley del ‘solo sí es sí’ o la evolución del papel de la mujer en la justicia. Además, comparte un anuncio: la capital sumará un cuarto Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

Se cumplen 20 años de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. ¿Cómo cambió la forma de afrontar los casos de violencia de género en la justicia?

Fue muy importante, primero porque socialmente estábamos en una situación complicada, todavía muchos casos se entendía que pertenecían al ámbito privado. Como es su mujer, como es su pareja, pues que se apañen ellos. No puede ser. Esa ley fue un antes y un después que reflejaba, además, un sentir social de que eso no podía quedarse en la esfera privada sino trascender como un problema público de todos, un problema social, una lacra social que tenemos que combatir entre todos con todos los medios a nuestro alcance. Vino a regular desde varios puntos de vista, porque no solamente era una ley que agravaba los tipos penales sino que tenía toda una serie de medidas de carácter sanitario, político, económico, educativo, publicitario, de cara a la protección de las víctimas y a dar unos medios para poder prevenir, no solamente reprimir.Con el tiempo ha quedado pacífica la interpretación de esa ley y se han ido mejorando algunos de los requisitos y de las condiciones.En ese sentido, se ha introducido la importancia de la violencia vicaria con respecto de los niños que son víctimas de violencia de género.

Sobre toda la estructura que se creó a raíz de la ley, con los juzgados de violencia sobre la mujer, la figura del fiscal específico, un observatorio estatal. ¿Es suficiente o ya se detectan carencias, cosas que deberían ir incorporándose?

Con todo eso se avanzó mucho, cada vez hay que mejorar más. Ahora, por ejemplo, ahora estamos trabajando en el sistema de las pulseras de Cometa [centro operativo las 24 horas del día los 365 días del año], que han puesto otra empresa nueva. Es muy importante trabajar para que no haya demoras en la colocación de esas pulseras.

¿Para qué son las pulseras?

Las pulseras son para que si se determina, por las circunstancias del caso, que tiene que ir en libertad o ha habido un quebrantamiento de una medida de alejamiento. ¿Cómo detectas ese quebrantamiento o cómo vigilas que esa persona no se acerque y protegerá a la víctima? Poniéndole una pulsera que cuando esa persona infringe y se acerca a la víctima, da la alarma en una central y las víctimas tienen policías que les acompañan en la protección y dan el aviso para ir a localizar al señor que ha infringido esa obligación de alejamiento. Y ya sea una medida cautelar o una pena, también sirve para controlar la distancia. Y en eso se está evolucionando.

Lourdes García Ortiz, presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga. / Álex Zea

Málaga tendrá un cuarto juzgado de Violencia sobre la Mujer. ¿Qué va a suponer?

La creación de este cuarto Juzgado de Violencia sobre la Mujer que nosotros desde la comisión provincial [contra la violencia de género] lo pedíamos para Málaga, en Madrid se entendía que el volumen de trabajo que tenían los juzgados de aquí podía asumir el trabajo que tiene Torremolinos 3 en Violencia de Género, que, además, es un juzgado bastante sobrecargado de todo lo que es la instrucción del resto de delitos y se pasara la competencia de materia de violencia de género a los juzgados de Málaga de tal forma que fueran atendidas todas las víctimas por un solo juzgado especializado. ¿Y qué supone el cuarto juzgado en Málaga? Con tres juzgados no se estaban realizando servicios de guardia de tal forma que, si una víctima tenía que ir al juzgado en una tarde o en un fin de semana o festivo, tiene que ir al juzgado de guardia de instrucción junto con el resto de delitos. Mientras que si hay un servicio de guardia hasta las nueve de la noche todos los días que atiende a las víctimas de violencia de género por los juzgados de violencia de género, el que le toque por su turno de guardia, evita ese peregrinaje de la víctima con lo que supone de victimización secundaria, el tener que ir primero a un juzgado que encima no es el especializado para luego tener que repetir lo mismo al día siguiente hábil en el que tenga que ir. Va a suponer una mejor atención al inicio de las diligencias.

¿Y qué plazos se manejan para su apertura?

Ya está aceptado y creado, están pendientes de la obra que hace falta en este edificio para introducir la guardia porque por las tardes no pueden estar circulando detenidos por todo este edificio, tiene que estar focalizado en el servicio de guardia junto con el juez de instrucción y hay que hacer una obra que permita la localización del despacho de la jueza, del fiscal, los funcionarios... La Junta está trabajando intensamente en ello, intentando que sea antes de verano a ser posible. ¿Qué se tiene que alargar un poco más? En este año tiene que estar así nos lo comunicó la Junta en la última reunión de la Comisión de Policía de Violencia de sobre la Mujer con lo cual vamos a esperar que esto sea así y ver ya cómo arranca en Málaga la comarcalización. Yo creo que es una buena decisión, podemos dar una mayor protección a las víctimas, trabajar mejor esta materia y el Juzgado de Torremolinos número tres queda descargado.

Se crea ese cuarto juzgado y, además, se comienza a aplicar la comarcalización, ¿no?

Se comarcaliza sólo la violencia de género penal y civil, lo cual es una excepción a la ley de plantas, en cuanto que cada partido [judicial] tiene que ver lo de su territorio. Aquí se ha comarcalizado para beneficio de las víctimas de Torremolinos, porque los servicios psicosociales, que te atienda un jugado especializado exclusivo, las cuestiones de peritajes,la sala Gesell para los niños... todos los servicios optimizados están centralizados aquí.

¿Esto se ha hecho ya en España?

En España se ha hecho ya en bastantes sitios, en Valencia, en Navarra... aquí en Málaga va a empezar el 1 de abril en Marbella y Estepona. Estepona 3 llevaba Violencia sobre la Mujer como juzgado compatible y ahora lo va a llevar el Jugado de Violencia sobre la Mujer exclusivo de Marbella, que precisamente estamos en ello para no sobrecargarlo. Esa comarcalización no lleva aparejada la creación de un jugado nuevo entonces igual va a haber que reforzar ese juzgado con un juez de refuerzo, con un funcionario más, con sistemas de grabación que puedan trabajar más intensamente para atender más víctimas y más asuntos y tomar declaración a más detenidos.

¿Cómo afecta la congestión de los juzgados?

Precisamente en Málaga, por ejemplo, se pretende con ese cuarto juzgado intentar que no se sobrecarguen para poder dar una atención correcta. Está cargado el trabajo del juzgado pero, en general, son jugados que funcionan bastante dentro de una corrección. Y el crear un cuarto, vamos a ver si es suficiente, de hecho yo ya estoy solicitando un quinto juzgado, por si vemos que esto va a suponer una sobrecarga. Ya anunciamos el estar muy pendientes, tanto desde desde la propia presidencia como desde la Comisión de Violencia sobre la Mujer, se van a analizar los datos resultantes en cuanto entre en funcionamiento.

Sobre el caso de Diana Yanet Vargas, la primera mujer que entró en el registro de víctimas de la violencia de género iniciado en 2003. Usted redactó esa sentencia, ¿cómo lo recuerda?

Los hechos sucedieron en 2003, no estaba vigente todavía la ley integral y,como saben, no podemos aplicarla retroactivamente porque hay que atender siempre la ley más favorable. Aunque el juicio se celebró posterior a 2004 porque los hechos suceden el 5 de enero de 2003, hay que instruir, tramitar pasar de la instrucción a la sección de la Audiencia, que fue la sección segunda que es donde yo estaba en ese momento... la sentencia fue en 2005 o primero de 2006. De todas formas, el homicidio, el asesinato, siempre tiene una pena alta y se le puso una pena alta al señor autor de los hechos. Desgraciadamente siguen pasando estos casos ,cada año tenemos muchas fallecidas, no para de pasar, es horrible.

Con esta situación, ¿cómo asiste cuando llegan partidos como Vox que llegan a plantear incluso la sustitución de la Ley contra la Violencia de Género por Violencia Intrafamiliar?

Yo no quiero entrar a hablar de política ni de partidos, lo que veo es que estas posturas negacionistas no nos ayudan a esta lucha contra la violencia de género. Creo que la mayor parte de partidos políticos están con claridad en esa batalla y van manteniendo una línea de protección y de mantenimiento de esa ley, incluso al amparo del Convenio de Estambul. Y así lo estudiamos en la Comisión de violencia, hemos de seguir en esa línea no, desde luego, ir hacia atrás.

Sobre la ley del ‘Sólo sí es sí’, ¿se podía haber hecho de otra manera para que no tuviera los efectos que finalmente tuvo?

Es una ley integral también y tiene una serie de medidas que creo que están hechas con muy buena intención y criterio en el aspecto educativo, sanitario, sociosanitario, de servicios sociales, de comunicación, publicitario, laboral, contiene protocolos de formación para la detección de violencias sexuales en el ámbito educativo, también formación de los profesionales de los distintos ámbitos, regula aspectos de cómo deben trabajar las fuerzas y cuerpos de seguridad... En relación a la reforma del Código Penal, es la disposición final cuarta la que analiza eso ¿Cuál es, para mi humilde parecer, el efecto que tuvo a la hora de la revisión de las penas que ha generado toda esta alarma social? Que ha sido tan lamentable y tan tan negativo y que ha dado lugar pues hasta 1.200 y pico, más o menos, revisiones de pena a la baja de condenados. ¿Por qué? Por el criterio de la retroactividad de la norma más favorable. Si ya está la pena cumplida, ya está cumplida, no hay que tocar nada pero si está por enjuiciar, hay que aplicar la norma más favorable en el momento del enjuiciamiento, que sería la nueva, y si está en fase de cumplimiento, hay que revisarla a la luz de si esa norma es más favorable o no. ¿Qué ocurre? Que, en general, el Código Penal del 95 y otras reformas suelen tener una disposición transitoria al final que dice que si la pena resultante, aplicando la nueva norma, está dentro del marco punitivo de la actual, entonces no lo tocas; si la pena resultante era de 6 a 12 años y habíamos puesto una pena de 8, aunque ahora le tocara la [pena] mínima, que se ha quedado en 6, no se toca porque se queda en la horquilla. Aquí hay ese olvido, no se pone esa disposición transitoria y al no ponerla hubo una serie de interpretaciones y algunas juntas de magistrados dijeron ‘bueno, pues por analogía la disposición transitoria del Código Penal de la ley del 95 se va a aplicar aquí...’ pero es que no la contiene la actual norma. Eso ha sido lo que lo que ha tenido que ocurrir. Que en muchos casos no es que se haya bajado una enorme cantidad de tiempo la pena pero sí ha habido que bajar meses o un año o dos años. Luego esta ley establece una serie de subtipos agravados que introducen supuestos importantes como la sumisión química, el ciberacoso, el acoso leve callejero... una serie de supuestos que son correctos y es positivo que lo hayan hecho.

Como una de las siete mujeres que está en las 50 audiencias provinciales de España, ¿cómo ve el papel de la mujer en la justicia?

Ya hay un 63% de mujeres juezas respecto de los hombres.Somos cinco mil y pico, pues 3.000 prácticamente son mujeres y cada vez más. Con el tiempo se tendrá que ir equilibrando el acceso de las mujeres a los puestos de más responsabilidad pero, ahora mismo, sigue estando muy por debajo la representación femenina en los puestos más altos. A la hora de postularse, tenemos varios condicionamientos, esos techos que tenemos sociales porque es bastante dura la profesión de magistrada, también le pasa a los hombres pero a la mujer les pasa, quizá, algo más porque asumimos todo lo que son cuidados con más intensidad que los hombres todavía. Es muy importante seguir trabajando mucho en la conciliación y en la coeducación.

