Los pinos, un riesgo en Pinares de San Antón

Ocurrió el pasado Viernes de Dolores en la urbanización Pinares de San Antón, sobre las 2 de la tarde: un pino del histórico Castillo de San Antón se vino abajo. En su caída, además de desplomarse sobre la vía pública -la calle Esterlicia- el ejemplar alcanzó la valla y el patio del chalé que había justo enfrente.

«Hacía cinco minutos que mi marido y yo acabábamos de llegar y media hora más tarde venían mi hijo y mis nietos, les hubiera dado de lleno», cuenta Maribel Pozo, la vecina afectada por este accidente. El árbol le rompió la verja de la casa.

Captura de un vídeo del pino desplomado sobre un chalé de Pinares de San Antón en marzo. / La Opinión

Como destaca, no es algo que pillara de improviso ni a los vecinos del entorno ni al propio Ayuntamiento. «El pino llevaba un año y pico que había empezado a secarse y el dueño del Castillo -un inmueble actualmente en obras- pidió permiso por escrito al Ayuntamiento para cortarlo».

También Maribel comenta que llamó al Ayuntamiento en numerosas ocasiones para avisar del mal estado del pino. «Una vez me pasaron seis teléfonos, de uno me pasaban a otro, era desesperante», recuerda. Finalmente, explica, en enero de este año unos técnicos municipales examinaron el árbol pero como lamenta, se marcharon y ya no volvieron a saber del Consistorio.

Dos meses sin respuesta

«Se fueron pero no contestaron nunca y el problema es que, hasta que no te llegue la respuesta por escrito del Ayuntamiento, no puedes cortar nada porque te pueden multar», explica.

Dos meses después de esta visita municipal y sin posibilidad de hacer nada ante la falta de respuesta municipal, el pino se vino abajo.

En agosto de 2022, un pino desplomado en la vía pública destrozó un coche. / La Opinión

No es la primera vez que Maribel Pozo es testigo de un problema de este tipo en Pinares de San Antón: en agosto de 2022, un pino situado en la vía pública, en la calle Serranía de Ronda, también se vino abajo y en este caso aplastó el coche de su hija. Por suerte nadie salió herido. «Mi hija está de pleito con el Ayuntamiento, que todavía ni ha contestado», lamenta esta vecina.

Lentitud burocrática

Maribel Pozo considera una incongruencia la lentitud burocrática para conseguir el permiso para cortar un pino en mal estado «y sin embargo, si se trata de una obra, si pides permiso para cortar árboles frescos puedes cortar los que te dé la gana porque los pagas», comenta -explica- en referencia a una reciente promoción de seis viviendas unifamiliares en la avenida de San Antón, 54.

Vista aérea del Monte San Antón y la urbanización de Pinares. / Gregorio Torres

Junto a Maribel está Jesús García, vicepresidente de la comunidad de propietarios de Pinares de San Antón, que también critica que se dé licencia «inmediatamente» para cortar pinos en buen estado si hay una construcción de por medio «y luego hay varios vecinos con pinos que les están echando abajo su muro».

Los vecinos reclaman celeridad al Consistorio para actuar ante un problema que se ha agravado con la sequía y que afecta a todo Pinares de San Antón. «Le pido al Ayuntamiento que sea más rápido y al alcalde, que se deje de construir torres y cuide más los barrios antiguos», subraya Maribel Pozo.

Respuesta del Ayuntamiento

Fuentes municipales informaron el viernes a este periódico de que el pino que se desplomó el Viernes de Dolores se encontraba en una parcela privada y la causa pudo deberse «a varios motivos».

Con respecto al empeoramiento del estado de los pinos por la sequía, señalaron que está ocurriendo en otros puntos de la provincia, «incluso en Asturias», un fenómeno que se empezó a detectar «hace aproximadamente un año».

Además, a consecuencia del debilitamiento de los ejemplares por la falta de agua, son atacados por ‘perforadoras del pino’, una especie de escarabajos, lo que está obligando a retirar «los pies secos en distintos parques forestales de la ciudad».

Árbol seco en un solar de Pinares de San Antón el mes pasado. / A.V.

Las mismas fuentes informaron de que, por este motivo, el Ayuntamiento está en contacto con la Junta, la UMA y la Escuela de Ingeniería Agronómica y Montes de la Universidad de Córdoba.

En relación con Pinares de San Antón, estas fuentes señalaron que está previsto un contrato de silvicultura, «para la eliminación de exceso de vegetación a través del proyecto Life Lungs», anunciado la semana pasada, un proyecto piloto para crear espacios verdes en Málaga adaptados al cambio climático.

Por último, informaron de que «desde hace meses» se está haciendo una prueba en una parcela de mil metros cuadrados de Gibralfaro, que está siendo regada una vez por semana, «con el resultado de que (los pinos) no se están secando, lo que viene a confirmar que la causa es la falta de precipitaciones».