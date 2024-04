Personas ostomizadas: “La falta de baños adaptados hace que muchos se retraigan a salir”

Ir al baño es un acto rutinario y sencillo para la mayoría de la gente. Sin embargo, para las personas ostomizadas se convierte en un proceso mucho más complicado, especialmente cuando están fuera de casa, ya que necesitan un aseo adaptado para poder vaciar o cambiar adecuadamente la bolsa que llevan adheridas al cuerpo donde eliminan sus heces u orina.

El problema extra al que se enfrentan los malagueños ostomizados es que solo disponen de tres baños públicos adaptados para ellos en la ciudad. El primero se encuentra en la entrada de la Junta de Distrito 11, otro en el albergue Inturjoven y el último en el centro comercial Miramar, según enumera Patxi Sánchez Barea, presidente de la asociación de pacientes ostomizados de Málaga (OSMA), que insiste en que estos baños adaptados son “fundamentales” para que las personas ostomizadas como él puedan salir a la calle con tranquilidad.

“Sin un baño adaptado tengo que agacharme y arrodillarme para hacer mi limpieza, y luego a la hora de cambiarme no tengo un sitio donde colocar mi bolsa”, explica Patxi, que insiste en que son detalles pequeños, pero que suponen un cambio abismal para ellos. “Nosotros tenemos la bolsa siempre en la parte frontal de nuestro cuerpo y necesitamos un baño a nuestra altura, con un mostrador adaptado a nuestras necesidades para que podamos cambiar la bolsa y asearla con limpieza y seguridad”, aclara el presidente de la asociación.

Nuevo baño adaptado para personas ostomizadas en le Hospital Clínico / A.T.

La ostomía es una solución quirúrgica (que se realiza principalmente a pacientes oncológicos y de enfermedades intestinales inflamatorias) en la que se practica un orificio en el abdomen para exteriorizar un segmento del tubo digestivo o urinario, sobre el que se colocan los dispositivos conocidos comúnmente como ‘bolsas’. Al carecer de esfínter, tal y como explica la enfermera de práctica avanzada (EPA) en Ostomías, Carmen Alcántara, estas personas pierden la continencia y no pueden controlarse, por lo que les es complicado saber cuándo se les llenará la bolsa y necesitarán acudir a un servicio para vaciarla. “La falta de baños adaptados hace que muchos se retraigan a salir”, advierte la profesional.

Nuevo baño adaptado

La buena noticia, es que, a partir de hoy, los malagueños ostomizados dispondrán de un aseo más adaptado a sus necesidades en el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, que ha aprovechado la celebración de las ‘I Jornadas de Cuidados en la persona Ostomizada’ para estrenar este nuevo servicio, que ya se encuentra disponible en el área de consultas externas del patio naranja del centro hospitalario, y que facilitará la vida a los 2.000 pacientes que acuden cada año a la consulta del hospital, según los datos que ofrece Alcántara, que señala que cada año se unen 200 pacientes nuevos.

Nuevo baño adaptado para personas ostomizadas en le Hospital Clínico / A.T.

El aseo adaptado dispone de una amplia encimera, colocada a la altura de la cintura, donde colocar el neceser con todos los elementos que necesitan; una especie de pequeño perchero en el que colgar la bolsa; un váter donde vaciarla; un espejo, y todos los utensilios de limpieza (gel, papel y agua) a mano para poder limpiarla.

Este nuevo baño adaptado es el primero de los tres que dispondrá el Hospital Clínico, que contará con dos más después de verano, cuando acaben las obras del nuevo hospital Onco-hematológico donde se localizarán. No obstante, a pesar de que este nuevo aseo permitirá que evacuar no se convierta en una pesadilla cuando estas personas acudan al hospital, “siguen sin ser suficientes”, tal y como lamenta Patxi, que corrobora que la falta de baños adaptados por la ciudad provoca que los pacientes se queden en casa y tengan miedo a salir. Con este nuevo aseo del Clínico, y sumando el del Hospital Regional, son cinco los aseos adaptados a los que puede acceder en la capital.

Miedo a salir

“Les cuesta salir por ese miedo a que se rompa la bolsa o por tener cualquier emergencia y no saber dónde hay un baño adaptado cerca”, revela el presidente de OSMA, que destaca que ahora están trabajando para que las autoridades instalen aseos adaptados en la playa y puedan acudir sin temor a tener una fuga o algún problema. “Yo antes iba todo el día a la playa y ahora solo voy un par de horas por las mañanas que es cuando sé que mi intestino me deja más o menos tranquila, pero si hubiera baños podría volver hacer lo mismo que hacía antes”, comparte Betina Duarte (48 años), que lleva una década con el estoma.

Patxi Sánchez y Betina Duarte en las I Jornadas para el cuidado de la persona ostomizada / A.T.

“Para mí ha sido vida. Hace diez años tuve un cáncer de colon y no tuve otra opción. Así que si no fuera por la bolsa no estaría aquí", comparte la malagueña, que enseña cómo funciona el nuevo baño adaptado, que impide que haya olores, atoraciones o que tengan que arrodillarse en suelos sucios para poder evacuar.

Durante las jornadas, además de recordar la importancia de incrementar el número de estos aseos adaptados, pacientes, familiares y profesionales, se han reunido en el salón de actos del Hospital Clínico para intercambiar recomendaciones de cuidados y experiencias. Algunos de los temas tratados han sido la importancia de la nutrición, la prevención y tratamiento de la hernia paraestomal y el abordaje psicológico.