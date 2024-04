Elvira Sastre: "Cada género me permite contar una cosa diferente"

'Las vulnerabilidades' nace de tu colaboración con la Agencia de Protección de Datos en una campaña contra la violencia digital en la que simulaste haber sufrido la difusión de un vídeo íntimo sin tu consentimiento y que luego desmentiste. Pero a raíz de ello muchas mujeres que sí fueron objeto de pornovengaza se pusieron en contacto contigo para contarte su experiencia.

La verdad es que se lió enseguida... Se me ocurrió en el último momento hacerlo así porque sabía que, por desgracia, iba a tener muchísima más difusión si yo fingía aquello, si ponía un poco mi cuerpo y mi nombre para la causa. Y funcionó, la verdad: me escribió muchísima gente. Y de uno de esos mensajes tan tristes y dolorosos es de donde surge la novela.

Confiesas que no te atrevías a mirar esta historia real, la que ha terminado inspirando el libro, que tenías pesadillas. ¿Por qué?

Durante el proceso creativo, fruto de la intensidad, cuando estás tan en contacto con algo así y con escenas tan gráficas y con temas difíciles, te acuestas pensando en ellos y a mí se me cuelan mucho en el sueño.

En 'Las vulnerabilidades' hay mucho de historia real pero también de ficción, ¿verdad?

Sí, pero prefiero reservármelo, no decir qué parte es verdad y cuál no porque también forma un poco parte del misterio y de la historia, ¿no? Al final, lo que importa es el libro.

Una curiosidad: ¿llegaste a conocer en persona o a entablar más conversaciones con la mujer de esta historia real, con esta Sara? ¿Ha leído ella 'Las vulnerabilidades'?

Sí, pero eso, como te digo, forma un poco parte del misterio de la novela, ¿sabes? O sea, la novela en sí es la historia y es lo que a mí me importa contar. La realidad ya va por otro lado.

Da la sensación de que todo el proceso de investigación y escritura del libro te ha cambiado como persona, ¿es así?

Ha sido un proceso creativo intenso pero tanto como que me ha cambiado no; al menos, no más de lo que te cambia la propia vida. Con el paso del tiempo, como escritora sí que creo que he utilizado técnicas nuevas, y he dado otro enfoque que no había dado en otros libros y por ahí sí que me siento muy contenta.

¿Qué técnica nueva podrías comentarnos de ésas que ha usado?

Toda esta parte un poco del misterio y de que sea una novela con una trama que, bueno, algunos han considerado como de thriller. Entonces cómo manejar esos elementos, la tensión, también a veces la sensación de transmitir agobio, toda esa parte es nueva en mi literatura.

Te leí en una entrevista: «No te voy a engañar, yo escribo por mí, escribo para mí. Porque yo lo necesito. Nunca he escrito pensando en ayudar a alguien». ¿Sigue siendo así?

Sí, sobre todo con la poesía, al 100 por 100, a no ser que sea un poema específico algo más social y tenga como ganas de dar voz a algún asunto concreeto. En la narrativa también se cuelan otras cosas, ¿no? Al final siempre hay un mensaje que quieres transmitir y ahí sí que estás pensando en los lectores y en transmitirlo bien.

También en esa entrevista, de hace cuatro años, reflexionas sobre la necesidad de «una educación sentimental obligatoria» porque «al final te encuentras con gente muy triste y muy vacía que no sabe cómo moverse en ese mundo en el que se está expuesto todo el rato». 'Las vulnerabilidades' va un poco de eso también, ¿verdad?

Sí, hay una intención también de denuncia, de llamar a que haya una asistencia mayor. O sea, al final todos lo sabemos, se habla ya mucho, por suerte, de la salud mental, pero se habla menos de la dificultad del acceso a ella para todo el mundo. A la gente sin medios le estás señalando un problema, le estás diciendo cuál es la solución pero no le estás dando los medios para solucionarlo; lo cual es aún más problemático: saber que tienes un problema y que no lo puedes solucionar por algo económico.

Es un lugar común pensar que un escritor se desnuda como poeta y se disfraza como narrador. ¿Es tu caso también o la Elvira poeta y la Elvira narradora son la misma mujer?

Todas confluyen pero tengo la sensación de que cada género me permite contar una cosa diferente... Pero tampoco me agobio con eso.

Combinas la promoción de 'Las vulnerabilidades' con el tour 'Imposible', que salta el charco en mayo y llega a Latinoamérica. ¿Cómo se consigue llenar teatros con la poesía?

Es que hay poemas que son como grandes hits que han acompañado a la gente a lo largo de los años y forman parte de su historia; muchos la gente los recita a la vez conmigo. Es algo muy emocionante que se parece más a un concierto que a un recital de poesía.

¿Y qué opina de la guardia más purista de la poesía que reniegue de estos shows? ¿Les escucha?

No, sinceramente, vamos por sitios diferentes.