Cifal impartirá 8 cursos gratuitos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El Ayuntamiento de Málaga ofrece un total de ocho cursos gratuitos para dar a conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 a la ciudadanía malagueña. Estos cursos van a ser impartidos por el Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes, Cifal Málaga, a través del aula virtual https://aulayto.cifalmalaga.org/ y estarán disponibles hasta el mes de agosto

La concejala delegada de Participación Ciudadana, Mar Torres, junto a la directora de Cifal Málaga, Silvia Candamil, ha informado este lunes sobre este nuevo programa formativo sobre la difusión de los ODS, enfocados especialmente a la sostenibilidad medioambiental, y que también ofrece versiones en inglés y francés.

Los ocho cursos online disponibles en la plataforma virtual son: La Agenda 2030 y los 17 ODS de Naciones Unidas (25 horas); Introducción a la Agenda 2030. Curso exprés. (ocho horas); Gobierno Abierto (25 horas); Estrategias de Turismo Sostenible (25 horas); ODS y soluciones basadas en la Naturaleza (ocho horas); Sustainable Tourism Strategies for Local Development (25 horas); The 2030 Agenda and the 17 sustainable development goals of the United Nations (25 horas); y Les Strategies du Tourisme durable pour le développment local (25 horas).

Cada curso puede hacerse con libertad de horario en un tiempo limitado y se ofrece la posibilidad de obtener una certificación oficial si se cumplen todos los requisitos de formación. Una vez hecha la inscripción, cada alumno podrá hacer uno o varios cursos. Igualmente, cada curso contempla la celebración de una sesión online sincrónica donde los alumnos podrán interactuar y resolver dudas.

Estas acciones formativas tienen como objetivo principal contribuir a fomentar la innovación social en la administración pública a través de una mayor implicación ciudadana. El proyecto forma parte de la estrategia del Ayuntamiento de dar difusión de los 17 ODS y la Agenda 2030 entre la ciudadanía para que puedan contribuir al cumplimiento de las metas relacionadas con la sostenibilidad.

Formación para colectivos

De forma paralela a la formación virtual, el Ayuntamiento de Málaga también va a desarrollar una serie de talleres presenciales gratuitos para los colectivos ciudadanos que deseen formarse sobre los ODS, previa inscripción en la web de Cifal Málaga.

Esta formación de tres horas de duración tiene como objetivo introducir a las asociaciones en la Agenda 2030 de Naciones Unidas y en los ODS, haciendo especial énfasis en la 'P de Planeta' y, al mismo tiempo, trabajar en las buenas prácticas de gestión sostenible aplicadas en la ciudad de Málaga.

Para ello, se pondrá en valor el uso del contenedor marrón, que ya se encuentra en toda la ciudad, para fomentar la recogida de los residuos orgánicos y convertirlos posteriormente en compost, y se reforzará la concienciación sobre la gestión sostenible del agua, entre otras cuestiones.