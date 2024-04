"Cada vez más mujeres fusionan su primer embarazo con la menopausia"

Estudió Ingeniería Química y se "enamoró" de la bioquímica al descubrirle los efectos que productos como los disruptores endocrinos (sustancias químicas presentes en la alimentación o los productos de belleza) tienen en las hormonas, los ciclos y la fertilidad de las mujeres. Marta León (Málaga, 1981) –especializada en alimentación y salud hormonal femenina y autora de libros como 'La revolución invisible. Cuida tus hormonas a partir de los 40' (Lunwerg)– conversa sobre estas cuestiones con La Opinión de Málaga .

¿Por qué la menopausia es una "revolución invisible"?

Más allá del ámbito ginecológico, la menopausia es algo de lo que no se habla lo suficiente. Se ha ido perdiendo el tabú de la regla –las chicas hablan de copas menstruales, por ejemplo–, pero con la menopausia sigue habiendo este tabú. Mi libro 'La revolución invisible' parte de la necesidad de conocer lo que nos pasa. Cuando desconocemos qué nos sucede, hablamos menos del tema y tenemos más miedo de que llegue ese momento. Se habla poco de los efectos positivos de la menopausia y mucho de los negativos.

¿Tiene efectos positivos?

En el desarrollo de la vida, este transitar hormonal supone una evolución. El climaterio, a parte de la sintomatología de cada mujer –podemos vernos más arrugas–, también aumenta los niveles de conciencia debido al descenso en el estradiol producido por los estrógenos.

¿Climaterio es lo mismo que menopausia?

No. Pero me gusta más utilizar la palabra 'climaterio'. La menopausia es el año que transcurre tras la última menstruación. Solamente dura 12 meses. Pero los cambios que preceden a esta última menstruación suceden años antes –e incluso años después– de esta última regla, por eso me gusta más hablar de climaterio, porque alude a toda la etapa. El climaterio puede durar hasta una década a partir de los 40 años, durante los cuales lo ideal es ir preparándonos desde la alimentación, el autocuidado y el ejercicio físico.

"Durante el climaterio, hay mujeres que empiezan a emprender o recuperan aficiones abandonadas"

¿Y qué ocurre durante el climaterio?

Cuando nos acercamos a la menopausia, al igual que pasan cosas a nivel físico –que no siempre nos gustan–, también se dan cambios en los estados de conciencia por los cambios hormonales. La mujer desea pasar más tiempo con una misma, tiene más necesidad de autocuidado. Como tenemos menos energía disponible que a los 20 años, el cuerpo se vuelve mucho más selectivo a la hora de elegir en qué invierte su energía y en qué no. La mujer en el climaterio vuelve la mirada hacia dentro. A veces esto significa cambios. Por ejemplo, en las estadísticas aparece que en este momento vital hay mujeres que empiezan a emprender. Otras mujeres recuperan aficiones que a lo mejor habían dejado por la maternidad.

¿Y la vida sexual?

Requiere empezar a encontrar otras vías del placer. El propio placer nuestro ya no es algo negociable. Hay mujeres que necesitan más preámbulos u otro tipo de ritmos, pero la libido no necesariamente se ve disminuida. Aunque sí es verdad que hay un cambio en el tejido y en los ritmos.

¿La menopausia es sinónimo de vejez?

Antiguamente sí, porque la vida era mucho más corta. Pero, aunque sigamos asociándola con la vejez, en realidad no es así. Primero por un tema de esperanza de vida: las mujeres viven hasta los 85 u 87 años. Si la menopausia nos llega en torno a los 50, nos queda casi la mitad de la vida. Pero sigue teniendo esta fama porque la industria de la belleza, por ejemplo, aún la asocia a la vejez y te vende productos para combatirla. En realidad, esta es una visión muy arcaica, una idea obsoleta que se sigue alimentando no sé si por intereses económicos.

"La menopausia no es sinónimo de vejez. Pero sigue teniendo esta fama porque la industria de la belleza, por ejemplo, te vende productos para combatir la longevidad"

Cada vez más mujeres se embarazan en edades más avanzadas. ¿Qué ocurre cuando el embarazo y la menopausia van seguidos?

Esto ha pasado siempre, lo nuevo es que ahora se está fusionando el embarazo de una madre primeriza con la menopausia. Antiguamente una mujer tenía 5 o 6 hijos y el último nacía ya con las últimas reglas. Pero no es lo mismo parir por quinta vez que por primera. Además, al cuerpo le cuesta un poco más recuperase en edades avanzadas, y a partir de los 45 años se nos junta con la aproximación al climaterio. Por ejemplo, el cuerpo empieza a cambiar y activa la producción de leche materna en un momento en que nosotras también necesitamos preservar la salud de nuestros huesos: es muy importante aquí que la mujer cuide mucho su alimentación para que no le falte calcio o vitamina C.

¿Es posible un embarazo teniendo la menopausia?

Sí. En los últimos años de menstruación, como empieza a haber irregularidades en el ciclo, nos cuesta más detectar el momento de la ovulación, pero sucede. Si no queremos tener hijos, es importante tener la certeza de que los niveles de estradiol están muy bajos o tomar precauciones. Si los queremos tener, la posibilidad siempre está ahí, pero es más complicado.

¿Cada vez más mujeres con menopausia se quedan embarazadas?

Cada vez más mujeres tienen hijos estando más cerca de esta entrada al climaterio, que es toda la década de los 40. Hay más mujeres yendo a clínicas y haciendo tratamientos de fertilidad pasados los 45. Esto no pasaba hace 10 o 15 años. Las técnicas son mejores y vamos alargando cada vez más el tiempo de fertilidad. Estamos teniendo hijos más tarde por una cuestión social: el acceso a la vivienda, la estabilidad laboral…

"Los alimentos ricos en omega 3, como pescados azules, aguacate o aceite de oliva, son la materia prima para la regeneración celular y para las hormonas"

¿Cómo pueden las mujeres cuidar de sus hormonas?

Lo ideal es hacer un abordaje 360. Alimentación, ejercicio físico... Llevamos vidas muy sedentarias, pasamos mucho tiempo sentadas, con las piernas cruzadas, con poca movilidad pélvica. La gestión del estrés también es súper importante. Además, debemos revisar cómo son los disruptores endocrinos [tóxicos cotidianos] que nos rodean y que pueden afectar a nuestra fertilidad y también a la transición al climaterio. Hay disruptores que forman parte de nuestra vida: pinturas, el olor a mueble o coche nuevo… Son sustancias que se quedan en el cuerpo y el hígado tiene que eliminarlas. Todo esto afecta a los ciclos, las hormonas y la fertilidad.

¿Qué más cosas se deben cuidar?

Nuestra hidratación, y no solo de la piel, sino la interna. Con agua y alimentos frescos. La calidad del sueño: cuando la melatonina está bien, ayuda a que nuestros ciclos no estén demasiado locos. El descanso y la gestión del estrés se ha visto que son importantísimos en la gestión de los sofocos. El ambiente de luz, como la vitamina D, es otra hormona que también interviene en nuestra salud.

¿Qué alimentos no pueden faltar en esta etapa?

Los ricos en omega 3 porque es la materia prima para la regeneración celular y para las hormonas. Pescados azules, aguacate, aceite de oliva, olivas, las semillas de chía y lino. También, los alimentos de color anaranjado, la vitamina A, para el cuidado de la tiroides y de la sequedad. Los alimentos ricos en calcio y magnesio, como las hojas verdes -acelgas, espinacas, khale, coles-. Y el caldo de huesos de pollo es una manera rica de tomar colágeno.

Suscríbete para seguir leyendo