Las opciones de Natxo para la «final» del Málaga CF ante el Cartagena

Hace tiempo que los aficionados del Málaga CF dejaron de creer en las explicaciones que dirigentes o jugadores daban después de cosechar un mal resultado. La situación actual del equipo es mala y, más allá de frases encorsetadas, el partido de mañana ante el Cartagena se ha convertido en una auténtica final.

Se han acabado las excusas en los despachos de Martiricos. Con mejor o menor rendimiento, Natxo González tiene a prácticamente toda la plantilla a su disposición para dar un giro total a la situación blanquiazul. A la espera del último entrenamiento, que tendrá lugar esta misma mañana, fuera de la convocatoria solo se quedarán los lesionados que ya conocemos: Juande y los otros dos de larga duración, Luis Muñoz y Genaro. Y si bien es cierto que el equipo sin Juande y sin Luis Muñoz ha sido otro, el resto de miembros del plantel deben arrimar el hombro para que las ausencias se noten lo menos posible.

De portería a ataque, Natxo González ha tenido una semana larga para meditar las mejores opciones para frenar la hemorragia de malos resultados de estos últimos meses. Bajo palos, no debe haber novedad y Dani Barrio será el titular. Dani Martín era la apuesta personal de José Alberto y el tiempo y su ausencia lo han demostrado.

El esquema con el que mueve el Málaga CF de Natxo es del 4-4-2 y lo normal es que no cambie. En la línea de defensa, contando ya con la baja de Juande, no suele cambiar demasiado. Eso sí, quizá el preocupante bajón de rendimiento de Víctor Gómez podría derivar en que Ismael Casas recuperase cierto protagonismo después de una temporada testimonial. Con Calero cedido y Casas en el banquillo, Gómez siente que su lugar en el once está asegurado. En el otro lateral, pocas con las dudas de que Javi Jiménez es mejor opción de Cufré.

En el centro del campo es donde hay más dudas y donde más opciones tiene el míster para «mover el árbol». Hay cierto ‘overbooking’ y tanto Febas como Vadillo aún no han mostrado su mejor versión. Escassi es un fijo, pero la irregularidad de Paulino, Jozabed o Antoñín podría dar minutos a los futbolistas que menos tiempo llevan en la disciplina malacitana. Otro que está en el equipo pero parece totalmente invisible es Jairo Samperio, una de cal y cientos de arena.

Pero el mayor de los problemas del Málaga CF está en la creación de goles. El canterano con Roberto, que con el filial ni siquiera actuaba de nueve puro, intenta tirar del carro pero sería injusto pedirle tanta responsabilidad. Desde la llegada de Natxo, Brandon ha pasado un segundo plano, Jozabed ha actuado como pareja de Roberto arriba sin brillar y Antoñín trabaja sin llegar a conseguir premio. Luego están Sekou y Chavarría, dos jugadores que entre lesiones y pocos minutos no han terminado de dar lo que se esperaba de ellos.

Esto es lo que hay. Debe haber un término medio que ni José Alberto ni Natxo González encontraron. Ni a principio de curso todos eran tan buenos ni ahora son tan malos. Pero el momento que los jugadores tienen de demostrar profesionalidad y compromiso es ahora o nunca porque las orejas del lobo cada vez están más cerca. Es más, la victoria que cosechó ayer el Mirandés ante el Tenerife deja, momentáneamente, al Málaga 18º, con seis puntos sobre el Amorebieta, pero asomado al mismo abismo.

Penúltima sesión

Ayer, antes de trabajar en el césped, los jugadores blanquiazules tuvieron sesión de vídeo para analizar con detalle aspectos tácticos. Después realizaron ejercicios de activación física y trabajo técnico, táctico y de estrategia con el esférico. El míster contó 20 profesionales y seis canteranos, los habituales Strindholm, Ismael Gutiérrez, Benítez, Dani Lorenzo, Roberto y Kevin.

Hoy, a partir de las 10:30, el equipo al completo volverá a reunirse en las instalaciones de La Rosaleda para poner punto final a la preparación del crucial duelo de mañana noche.