Fichar gol, asignatura pendiente

Es una de las tareas más complicadas para una dirección deportiva cada verano: fichar gol. El acierto de cara portería cotiza al alza en el mercado y, cuando el dinero no rebosa en tus cuentas, como es el caso del Málaga CF, la mayoría de las veces estás obligado a hacer apuestas arriesgadas que a veces no salen nada bien. El conjunto blanquiazul lleva tres temporadas consecutivas con un grave problema ofensivo, se ha instaurado como uno de los equipos con menos olfato en el área rival de toda LaLiga SmartBank. Manolo Gaspar y su gente tienen por delante el reto de acertar con las incorporaciones en la delantera para no vivir otra campaña tan desesperante en cuanto a cifras goleadoras.

El conjunto de Martiricos lleva tres temporadas seguidas en las que no llega a un gol por encuentro de media. Unos números que lastran al equipo y que no le permiten aspirar a nada más que la permanencia. De este periplo de cuatro temporadas en Segunda División -la 22/23 será la quinta-, el único curso en el que el Málaga registró una cifra de tantos a favor digna fue en el 2018/19, donde los blanquiazules pelearon por el ascenso en el play off. En la Liga Regular de 42 encuentros de dicha temporada, que comenzó con Juan Ramón López Muñiz y terminó con Víctor Sánchez del Amo en el banquillo, el cuadro de La Rosaleda anotó 51 goles, lo que le permitió ser tercero y jugar las eliminatorias por subir a Primera División. Cinco semanas para conformar el grueso de la plantilla del Málaga CF Desde entonces, el Málaga lleva tres campañas seguidas viviendo un auténtico calvario para hacer gol. En esta temporada que acaba de concluir, el conjunto blanquiazul ha sido el equipo menos goleador de toda LaLiga SmartBank. Solo han conseguido meter 36 goles, uno menos incluso que el colista, desahuciado desde hace meses, el Alcorcón (37). En la temporada anterior (2020-21), las cifras goleadoras no fueron mucho mejores. El Málaga se quedó con un pobre bagaje de 37 goles al término de las 42 jornadas. De nuevo, una media de menos de un tanto por partido. Eso sí, ese año hubo varios equipos con peores registros en esta estadística: UD Logroñés (28), Albacete (30), Alcorcón (32), Castellón (35) y Tenerife (36). El Zaragoza y el Sporting igualaron al equipo de La Rosaleda con 37 tantos a favor. Y una temporada antes, en la 2019-20, el Málaga volvió a ser el equipo de toda la división de plata que en menos ocasiones batió al portero rival. Los blanquiazules solo anotaron 35 goles, por debajo incluso de los cuatro equipos que descendieron. Por suerte, la firmeza defensiva de aquella campaña -33 goles en contra- permitió al Málaga de Sergio Pellicer concluir el año sin un gran disgusto. En definitiva, el Málaga CF lleva desde hace años con este handicap con difícil solución mientras no se invierta y se acierte plenamente en el fichaje de un delantero de garantías. Ese tipo de ariete que te garantice 15 goles por temporada. Esa era la esperanza de la dirección deportiva y de toda la afición cuando el pasado verano se consiguió la cesión de Sekou Gassama, pero su incorporación ha terminado siendo una tremenda decepción. El jugador que más ha aportado en ataque ha sido finalmente Brandon Thomas -9 goles- sin ser un delantero centro al uso. Ha llegado el momento de que Manolo Gaspar dé con la tecla en este mercado y consiga ese delantero referencia que tanto anhela el malaguismo. El verano será largo, habrá muchos ofrecimientos y otras opciones que se abrirán según los equipos de Primera hagan sus descartes. Paciencia pero, sobre todo, acierto.