Pablo Hervías: polivalencia para las bandas del Málaga CF

El Málaga CF ya tiene a su undécimo fichaje del mercado estival: Pablo Hervías. El club blanquiazul anunció ayer la llegada del extremo riojano, que aterriza libre en La Rosaleda tras terminar su periplo en el Real Valladolid y superar el curso pasado una dura lesión en la rodilla que apenas le dejó jugar en toda la temporada. Ahora ya está recuperado y la entidad de Martiricos confía en él para aportar por la banda lo que necesitaba Pablo Guede, que ya dejó caer su incorporación en sala de prensa, después de que los compañeros de Ser Deportivos Málaga adelantaran a primera hora de la mañana que el jugador se encontraba pasando el reconocimiento médico para firmar.

Pablo Hervías cumple con el requisito que ha buscado el club en la mayoría de fichajes de este verano: polivalencia. Puede jugar tanto de extremo como de carrilero, en el sistema 3-5-2, por ambas bandas. A lo largo de su carrera ha llegado incluso a actuar de lateral. El de Logroño permitirá a Guede sumar una nueva pieza que puede cubrir diferentes demarcaciones según las necesidades, algo fundamental en una plantilla corta como la del Málaga.

«Es desequilibrante, hace todo el carril, eléctrico, buen uno contra uno. Lo conseguimos, puede jugar en derecha y en izquierda. Me pone contento que lo hayan cerrado», señaló Guede ayer en la rueda de prensa previa la encuentro del domingo en Burgos.

El extremo riojano tuvo problemas en la rodilla el curso pasado. Una lesión que le tuvo sin poder competir durante muchos meses. En la última campaña solo pudo disputar 69 minutos, repartidos en seis encuentros. «Tres quirófanos, lesiones de cartílago, edema óseo... Se me pasó por la cabeza la retirada porque seguía igual. Gracias a Dios lo superé, tiré de fortaleza mental. Superar una lesión así me ha dado mucha confianza en mí mismo. Estoy perfectamente. Me encuentro genial y estoy contentísimo de haber superado una lesión tan terrible. Ya solo me queda disfrutar del fútbol. Estoy al 100%, deseando entrenar y jugar», dijo en rueda de prensa en el mes de marzo, justo cuando pudo reaparecer con el cuadro vallisoletano.

Hervías es canterano de la Real Sociedad y ha pasado también por el Osasuna, Oviedo, Elche, Eibar y Real Valladolid, su último club.

El mediapunta, la «guinda»

Si no varían los planes del club, al Málaga CF le queda por hacer un fichaje en lo que resta de mercado. Una nueva incorporación que pondría la ‘guinda’ a la plantilla en la mediapunta. Esa es la hoja de ruta marcada por la dirección deportiva en estos momentos, pero todo podría cambiar, siempre y cuando se certifique el traspaso de Ricardo Horta al Benfica y el conjunto blanquiazul pueda ampliar su límite salarial.

El propio Guede señaló en rueda de prensa que esperan ese fichaje de aquí al final del mercado. Es más, dijo que tenían abierta cinco opciones y que «el primero que diga que sí, para adentro». «El futbolista que queremos puede ser un mediapunta que pueda jugar de punta y extremo. Que tengamos las tres opciones». Ese es el perfil de futbolista que vendrá para reforzar el ataque malagueño. Entre los candidatos, Fran Villalba y José Pozo como primeras opciones.

Tras ese mediapunta podría llegar algún refuerzo más, pero eso ya será decisión del club cómo utilizar el ingreso extra que podría obtener el club por la venta de Horta.