A falta de un último entrenamiento, el Málaga CF no ha recuperado a ningún futbolista 'tocado' de cara al partido contra el Levante UD en el Ciudad de Valencia. Casi es una buena noticia que no haya ningún lesionado, pero lo cierto es que Pepe Mel va a tener que plantear el encuentro del domingo (21.00 horas) con numerosas bajas o con algunos jugadores que no van a llegar en el punto físico óptimo.

Esteban Burgos -esguince leve en el tobillo izquierdo- y Cristian -molestias aductor derecho- podrían ser las grandes incógnitas después de trabajar al margen del grupo. Es más, son los únicos futbolistas a los que el técnico podría esperar hasta viajar a tierras valencianas este sábado para jugar la 18ª jornada de LaLiga SmartBank. Juande, otro inquilino para la enfermería Los que siguen sin estar disponibles son Ramón y Álex Gallar. Los dos ya alternan gimnasio con labor sobre el césped junto al readaptador físico Toni Tapia. Juande ha quedado descartado y ya ha comenzado a trabajar en su proceso de recuperación junto a los canteranos Andrés Caro, Murillo, Víctor Olmo y Moussa. Haitam sigue a la espera de pasar por quirófano. El Málaga CF volverá a entrenar este sábado a las 10.30 horas en las instalaciones de La Rosaleda. Será la última sesión con la que Pepe Mel sabrá quién puede llegar a Valencia y quién no. Solo Esteban Burgos y Cristian parecen candidatos a apurar. No obstante, en el club son más optimistas con el argentino.