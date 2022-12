El administrador judicial del Málaga CF, José María Muñoz, ha hablado sin rodeos de las posibilidades que hay de que la familia Al-Thani vuelva a sentarse en el palco de La Rosaleda, como principal accionista del club y siempre y cuando queden anuladas las medidas cautelares acordadas hace casi tres años. "Si se acuerda la suspensión de estas medidas y que no es necesaria la figura del administrador judicial, el club volvería a estar regido por los que lo estaba anteriormente", reconoce.

"Yo calculaba que estaría en el cargo aproximadamente un año. Si hay un cambio y debo de irme lo haré encantado. Es una medida cautelar y mi cese puede estar acordado por la propia instructora que tenemos ahora. Finaliza la primera fase de la instrucción y se acuerda la apertura de juicio oral, ahí puede suspenderse la medida cautelar", aclara el propio Muñoz. Habría desde ese instante que convocar Junta de Accionistas del Málaga CF y paralelamente NAS Football SL y NAS Spain 2000 SL. nombrar a un nuevo administrador. como también ha especificado.

Como balance a estos casi tres años, José María Muñoz se queda con el "cariño de la afición. El taxista que no quiere cobrar el servicio o la cafetería que te quiere invitar a comer. Yo eso lo evito porque entiendo que están trabajando y tienen que cobrar. Incluso a veces en día de partido y no puedo venir en mi coche, veo el cariño. En ese aspecto me siento querido o siento aprecio", alega el administrador judicial.

Lo cierto es que la normativa marca unos plazos legales y cabe la posibilidad de que en plena instrucción del caso que desalojó a la familia Al-Thani del club, sin que perdieran su accionariado, como alega Muñoz, "la fiscal emitiese que no hay indicios de delito" y se volviese al punto de partida. "No parece que pueda ocurrir, pero podría. En un hipotético juicio, también puede que se acuerde que queden absueltos los querellados. Todas las posibilidades existen", ha expresado apenas 24 horas de que se celebrase una nueva Junta de Accionistas para aprobar las cuentas anuales del Málaga CF.