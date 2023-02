José María Muñoz, administrador judicial del Málaga CF, acompañó a Kike Pérez, nuevo director general del club, y explicó cómo se ha fraguado su llegada, los motivos de su contratación y por qué no llegó antes: "El Málaga venía de una situación delicada económica. En aquel momento no era aconsejable por falta de liquidez, tampoco pensé que iba a estar 3 años. Se ha ido alargando. Desde verano empecé a fraguar la idea, lo comenté con personas cercanas. Empecé a buscar con sigilo. Desde que se publicó ha habido un aluvión de llamadas, intereses... Por Navidades, ya había cuatro perfiles que me gustaban mucho. Surge de forma accidental, a final de año, que me cuentan que hay la posibilidad de Kike. Le llamo y me dice que va a dejar el Cádiz. Hablo con él y me gusta el perfil, el compromiso. Empiezo a preguntar y me hablan de la capacidad de trabajo, 22 años en el mundo del fútbol. Tienen conocimientos en el área de negocio y deportiva. Conecto y le veo con ilusión. La persona que tenía elegida, lo dejo en suspenso. Al final viene Kike al Málaga. Viene con el mensaje de unión, tenemos una situación muy complicada. Cuantos más unidos estemos todos, mejor. A nadie le interesa, ni a la ciudad ni a la provincia, que al Málaga baje a la Primera RFEF. Me ha trasmitido dinamismo y ganas. Viene con mando en plaza, pero siempre bajo mi respaldo. Lo he hablado con su señoría, la he tenido informada de los pasos", explicó.

BlueBay y Lout Gestión -empresa de Daniel Pastor- enviaron recientemente un escrito a la jueza, solicitando que paralizase la incorporación de Kike Pérez, al entender que es una decisión precipitada y no la mejor solución en estos momentos. Preguntado por ello, el administrador del club blanquiazul explicó que "no me han dado traslado del escrito, debo primero contestar al juzgado. He puesto en conocimiento a su señoría los pasos que he ido dando. Me hago cargo cuando me dan traslado del escrito para que me pronuncie".

La contratación de Kike Pérez descargará de trabajo a José María Muñoz, pero el administrador quiso dejar claro que va a mantener "todas las relaciones de tipo estratégica". "La exposición pública siempre me ha gustado poco. No me gusta. Intentaré estar en el segundo plano, con su llegada es más factible. La estrategia de club dependerá de mí. Hay feeling, coincidimos en el 99% de las cosas", afirmó.

"Ojalá el clima se destense. Los que nos van a sacar son los jugadores. Cuanto más tranquilidad demos al primer equipo, mejor. Hay que intentar llevarlo en volandas. Nadie quiere que este club descienda. Ninguno de nosotros jugamos. Todos estamos frustrados, entiendo las quejas, pero va contra nosotros", dijo José María

El Málaga CF está en una situación delicada y la posibilidad de descenso, a falta de 16 jornadas y con 5 puntos de desventaja con respecto a los puestos de salvación, es real. "El escenario de descenso está más que contemplado, desde que entré. Era una situación complicada, el club estaba al límite. Era un escenario contemplado, espero que no se produzca", explicó José María, cuestionado por el futuro de la entidad en este escenario.

También contesto a la polémica suscitada por su no presencia en la rueda de prensa de despedida de Pepe Mel. "Intento evitar la polémica, perjudica al equipo. Podría decir muchas cosas, esta semana ha habido mucha información. Yo manejaba una información que desconocía, estuvimos reunidos toda la tarde y se toma la decisión. Por la mañana tenía un asunto profesional, de mi despacho. Me entero por Ana Vera que va a haber una rueda de prensa, le digo que puedo llegar a las 12.30, pero no a las 12.00. Le expliqué las razones. Por ese motivo no pude venir. Le pedí disculpas por no estar", argumentó.

Mientras tanto, desde los juzgados han prorrogado por seis meses más la administración judicial del Málaga CF. "Ha venido una renovación por seis meses. Trabajo en el presente y en el corto, medio y largo plazo. Trataré irme con la cabeza lo más alta posible. Sigo trabajando con la misma ilusión, vengo todos los días. Lo seguiré haciendo hasta el último día que me vaya", sentenció José María.

Por último, fue preguntado por los consecuencias de posibles cambios en la administración judicial, tal y como han solicitado desde el Ayuntamiento de Málaga, BlueBay y Lout Gestión en otro escrito anterior. "Es un poco ciencia ficción. Son muchos escenarios. Que no pase nada, que haya cambios en alguna administración... Escenarios variopintos. Las personas que la integren tendrán que tener el mayor contacto posible. El Málaga es una empresa auditada. Reportamos a LaLiga, nos revisan, hacemos informes, el control es alto. No hay duda en cuanto al funcionamiento en ese sentido", concluyó.