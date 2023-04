El Atlético Malagueño no pudo iniciar con triunfo su complicado camino hacia Segunda RFEF, después de que, en la ida de la semifinal de ascenso, el Real Jaén empatase en las postrimerías una diana del canterano local Juanmita. No pudo el filial doblegar a un rival que en La Victoria se multiplica, pues durante esta temporada no ha perdido ningún partido en casa y apenas ha cedido un empate durante toda la temporada.

Conscientes de la dificultad del equipo que ya acarició en Marbella el ascenso directo, los malaguistas dispusieron de una primera gran ocasión en la primera parte. Fue por medio de Adri, cuyo zapatazo ajustado tuvo que desviarlo con apuros el guardameta visitante. Pero respondieron los blancos con una acción de Álex Rico que acabó con el esférico en le travesaño. Tras la reanudación, Juanmita aprovechó un error de los jienenses para asistir a Chupete, cuyo rechace estuvo a punto de transformarlo en gol su compañero Juanmita. Este último fue el encargado de cabecear el 1-0 en el minuto 61. Fue tras una internada de Issa Fomba hasta la línea de fondo. Así se adelantaban los de Funes para desesperación de cientos de aficionados visitantes que se habían desplazado este domingo hasta la Costa del Sol. El Atlético Malagueño buscó una nueva diana y, al contragolpe, estuvo a punto de conseguirla. Chupete habilitó a Paco ante el arquero Javi Sánchez, que con destreza evitaba el 2-0. El choque encaraba la recta final cuando el visitante Javi Moyano agredía sin balón a Juanmita y la acción era castigada con cartulina roja. Todo parecía imposible para que el Real Jaén se fuese con algún botín en su mochila. Sin embargo, cumplido ya el minuto 90, el joven Armengol Coll logró elevar el tanto del empate. Apenas llevaba seis minutos sobre el césped y su acierto pone muy complicada la eliminatoria para los blanquiazules. La vuelta de esta semifinal, el domingo próximo a las siete de la tarde. El ganador se medirá al equipo que salga de la otra semifinal, con El Palo y Torre del Mar como protagonistas. Atlético Malagueño: Carlos López, Muri, Paco Fernández, Juanma, Álex Rico (Arriaza, min. 89), Issa Fomba, Recio, Jesús (Balta min. 88), Bilal, Chupete (Izan, min. 89) y Izan (Diarra, min. 83) Real Jaén: Javi Sánchez, Jesús del Amo, Lara (Zaki, min. 67), Antonio López, Adrián Paz, Mario Martos, Rodri, Óscar Lozano (Pablo Siles, min. 78), Lolo Armario (Coll, min. 83), Edu López y Javi Moyano. Goles: 1-0, min. 61: Juanmita. 1-1, min. 90: Armengol Coll. Árbitro: Álvarez Rodríguez (Colegio onubense). Amonestó con amarilla a los locales a Álex Rico, Issa Fomba y Jesús, así como al visitante Javi Moyano; y expulsó con roja directa al propio Javi Moyano (min. 89).