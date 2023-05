José María Muñoz y Kike Pérez tomaron la palabra en la sala de prensa de La Rosaleda para intentar explicar el "desastre" que ha llevado al Málaga CF fuera del fútbol profesional. En una comparecencia que se extendió más de dos horas, el administrador judicial fue el primero en hablar y asumió toda la "responsabilidad" del descenso del club blanquiazul: "En primer lugar, pedir disculpas. La responsabilidad es mía. La planificación ha sido un desastre, los jugadores no han estado a la altura de lo esperado. Cuando hablamos de parcela deportiva es todo lo que afecta al primer equipo. No ha habido la información correcta en ciertos momentos".

El administrador judicial del Málaga CF explicó que ya están trabajando en una profunda reestructuración del club, aunque, a pesar de ser preguntado en reiteradas ocasiones, no quiso extenderse en detalles y emplazó a las próximas semanas para poder conocer más detalles sobre el plan a ejecutar. "El club tiene que tener una reestructuración importante. Este proceso ya se ha iniciado y estamos trabajando en él. Quiero agradecer el apoyo, incluso con pocas esperanzas de permanencia. No puedo dar muchos detalles de la reestructuración. Va a ser amplia. Se va a afrontar en las próximas semanas. No podemos entrar en aspectos que entren en cuestiones laborales. Afecta a muchas parcelas. Se ha contratado un director deportivo bastante solvente", dijo José María.

José María considera "muy fuerte" la palabra "fracaso" para tildar lo que ha ocurrido esta temporada con el Málaga CF. Así, tal cual. "Es doloroso, horroroso, un desastre. Es una opinión mía", apuntó. "El ERE es una posibilidad más para reestructurar una sociedad anónima deportiva. No se me informó de cosas en el momento correcto, se me hizo tarde. Solo durante dos meses hemos visto un equipo. Ahí creíamos que había una posibilidad de permanencia, todo eso se unió", añadió.

Por otro lado fue cuestionado por su continuidad en el club, José María asume su parte de culpa pero anuncia que seguirá en el cargo "mientras tenga la confianza de su señoría. "No he puesto mi cargo a disposición. No tengo ningún interés ni político ni institucional, ni ambición de ningún tipo. He sido muy feliz con mi despacho 35 años. Puedo dimitir, pero mientras tenga la confianza de la jueza no lo voy a hacer", añadió. Eso sí, las retribuciones económicas de su despacho variarán: "Se va a dar trámite a una reducción, ya está trasladado. Tengo que dar ejemplo con la retribución a mi despacho".

"Vengo con la misma ilusión y ganas de trabajar. El que más responsabilidad tiene soy yo. En 2020 los jugadores no querían venir porque pensaban que nos íbamos a escribir. Para mí lo fácil es coger e irme. Hablamos muchas veces con ligereza de despidos. A veces echar a mucha gente es medio millón de euros. El despido procedente hay que justificarlo. Y el que responde soy yo", explicó.

También fue preguntado por si alguien dentro del club había presentado su dimisión y lo negó categóricamente, además de lanzar más de un dardo a la plantilla: "No me consta que nadie la haya presentado. No ha funcionado la parcela deportiva, todo lo que afecta al primer equipo. No solo el director deportivo, en general. La prueba es que estamos en Primera RFEF. Ha habido circunstancias que no nos han favorecido. Hemos descendido por méritos propios. Todos pensamos que había buenos jugadores, pero no ha habido equipo en todo el año. Ahora mismo no puedo nombrar personas".

¿ERE a la vista?

Sobre esa "reestructuración" que ya está en marcha, José María no quiso extenderse en detalles. Evitó hablar de ERE, aunque esa palabra fue nombrada en más de una ocasión y todo apunta a que será necesario. "No hablo de ERE, hablo de reestructuración. En la próxima semana habrá noticias. De todo lo que afecte a reestructuración no puedo decir nada. Kike Pérez y Loren tienen mando en plaza para tomar decisiones", apuntó.

Además fue preguntado en varias ocasiones por errores concretos al frente del club durante estos años y solo fue claro en una oportunidad: "No me arrepiento de no haber tomado ninguna decisión. Quizás mi principal error podría ser no haber nombrado a Kike mucho antes".

"No manejé la información correcta en el momento que la tendría que haber manejado, la manejé demasiado tarde. Durante casi dos años mi trabajo se ha centrado en salvar el Málaga, que se cumpliese el plan. Teníamos que pasar por un estrecho camino y se consiguió. En el momento que me he liberado de esa carga de sanear el club, me he implicado más en la tarea deportiva. He participado más en la contratación de jugadores, alguna negociación la llevé yo directamente. La cesión de Kevin la llevé yo. Kike entra en el área de negocio y el área deportiva. Hay cosas que afectan al ERE, lo contaré en su momento", amplió.