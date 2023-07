Enorme noticia para las arcas del Málaga CF. El club blanquiazul ya ha recibido los 4 millones de euros que le adeudaba el Al Shabab, según adelantó el Málaga Hoy y pudo confirmar este periódico. La FIFA dio en marzo la razón a la entidad de Martiricos y desde entonces estaba a la espera de que llegase un dinero que servirá ahora para paliar el daño económico del descenso y fortalecer la plantilla en lo que resta de mercado de fichajes.

Tarde o temprano, el dinero debía acabar llegando a las cuentas del club. Sin embargo, en las oficinas de La Rosaleda veían como pasaban los días y semanas y el Al Shabab seguía fichando, pese a la sanción que le impuso la FIFA de no poder inscribir jugadores hasta que no finiquitase su deuda por el traspaso de N'Diaye. El pago de los 4 millones de euros ya se ha efectivo, y justo en un momento donde caerá como agua de mayo en las arcas blanquiazules. La caída de ingresos tras el descenso a Primera RFEF ha sido notable y ese buen puñado de millones servirá para equilibrar cuentas, justo después de haber completado el proceso del ERE, que ha terminado con casi medio centenar de trabajadores fuera del club.

Además, los dirigentes blanquiazules podrán usar parte de ese dinero para seguir reforzando la plantilla en busca de armar un equipo competitivo que luche por el ascenso la próxima temporada. No habrá locuras, no se gastarán los 4 millones en el plantel, ni mucho menos, pero sí una parte de ellos servirá para ir a por piezas importantes de la categoría. De aquí a final del mercado, la dirección deportiva blanquiazul aún tiene previsto realizar entre 4 y 6 incorporaciones más, dependiendo también de si se produce alguna salida inesperada.

Una operación ruinosa

Hay que remontarse hasta 2019 para comprender por qué el Al Shabab debía abonar tal cantidad al Málaga CF. Con José Luis Pérez Caminero de director deportivo, el club trajo a N'Diaye cedido por parte del Villarreal, con una opción de compra obligatoria que no pudo afrontar tras no lograr el ascenso a Primera. Entre el club castellonense y el Málaga encontraron la solución para N'Diaye en el Al Shabab, que debía abonar 4 millones por su contratación. Entonces, los clubes españoles acordaron que hasta que los árabes no pagasen por N'Diaye, el Villarreal no abonaría al Málaga el traspaso de Ontiveros. Y eso no ha ocurrido hasta ahora, cuatro años más tarde y con una sanción de la FIFA mediante.