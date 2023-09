El último fichaje del Málaga CF ya ha sido presentado. En esta ocasión, el club cambió la sala de prensa de La Rosaleda por las instalaciones de Olin, patrocinador de la entidad blanquiazul, para llevar a cabo la puesta de largo de Manu Molina. El futbolista estuvo acompañado por Loren Juarros, director deportivo, que explicó así cómo se llevó a cabo su incorporación: "Es una opción que barajamos al inicio del mercado. Tenía opciones superiores. Siempre nos dio la sensación de que si no encontraba lo que buscaba, la puerta estaba abierta. Hemos hablado de otros puestos, pero al no llevarse adelante, apareció Manu Molina y pensamos que era una opción muy buena. Su polivalencia nos va a permitir un gran abanico de posibilidades. Jugadores del centro del campo los podemos tirar hacia arriba. Va a beneficiar al descaro que tenemos arriba".

Manu Molina ya pudo entrenarse este lunes con el resto de la plantilla blanquiazul a las órdenes de Pellicer, con el que ya ha mantenido alguna que otra conversación. El nuevo jugador del Málaga CF está convencido de que "entre todos vamos a hacer un gran año". "El proyecto que se ha hecho con gente joven y veterana, me ilusionaba para venir al club", aseguró.

Fichaje

"Creo que fue un fichaje muy rápido. Hubo la posibilidad desde principio de mercado. Las situaciones se dan como se dan, aparece la opción de Málaga y ni me lo pensé. Lo consulté con mi familia y en cinco minutos dijimos que sí. He venido aquí a jugar muchas veces, conozco el estadio, la afición, el club... El proyecto que se ha hecho, con gente joven y veterana, me ilusionaba para venir al club".

Primeros días en el Málaga

"Vengo con veteranía, a ayudar al equipo y transmitir a los jóvenes. Es lo que hablé con Loren y el míster. Conozco la categoría. Ya he hablado con el míster. Me dice que muestre mi fútbol y ayude al equipo. Creo que entre todos vamos a hacer un gran año".

Definición como jugador

"Las notas se ponen en mayo. Soy un jugador con experiencia en Segunda y Segunda B. Soy jugador de ida y vuelta, me gusta tener el balón, darle sentido al juego. Soy ese tipo de futbolista. No me quema el balón en los pies".

Sergio Pellicer

"Me llenó a venir aquí el tema del míster. Muy contento en este sentido. Lo conozco de Valencia, Coruña... Nos hemos enfrentado, conozco su estilo. Siempre me han gustado sus equipos, de intensidad, de trabajo, de tener el balón. Ahora me toca ponerme a tope".

Primera RFEF vs Segunda B

"Esta Liga está mucho más cercana al fútbol profesional. Es un plus más. La Primera RFEF ahora no es como la antigua. Los campos también han cambiado, eso ayuda a jugar".

Plantilla

"Es una plantilla joven. También tenemos experiencia, se va a compaginar bien. El entrenador conoce el club y la plantilla. Tenemos hambre, si no no hubiera venido. Tengo ganas de este reto importante. Hay que darle esa pausa a los jóvenes, tener esa regularidad durante todo el año. No se asciende al principio. Lo importante es el día a día, estar felices con lo que hacemos. Voy a intentar ayudar en lo que esté en mis manos. Entre todos vamos a ayudar en todo lo posible, los jóvenes y los que tenemos más edad. Vamos a hacer un buen grupo, me adapto rápido a vestuario y compañeros".

Partido frente al Atleti B

"Me gustó mucho el partido. Hubo muchas transiciones, mucha gente joven que tiene que entender los tiempos del partido. En esta categoría hay que competir. La afición estuvo espectacular, es algo muy bueno que tenemos. Van con el club, con los jugadores, eso es una delicia. Es una maravilla para un futbolista".

Estado físico

"He estado entrenando con el Zaragoza, estoy disponible para cuando quiera el míster".

¿Ascenso?

"No me da miedo, pero no se asciende en la jornada 5 ni en la 32. Tenemos que ir poco a poco. No vamos a ascender en Baleares el domingo. Hay que llegar a mayo en condiciones de luchar por lo que queremos".