«Vengo a un sitio con una competencia muy alta, pero sé lo que puedo dar»

Carlos Puga ha sido uno de los últimos en llegar al Málaga CF, pero ya es uno más. El lateral diestro blanquiazul se sincera en La Opinión de Málaga y reconoce haberlo pasado mal durante las negociaciones para su llegada al club, sin embargo, ahora se siente con ganas de dar lo máximo en lo que resta de temporada para ganarse el sitio y poder seguir en la Costa del Sol mucho más tiempo. Por ahora, solo tiene contrato hasta final de curso, pero ya ha dado órdenes a su «repre» para intentar alargar su vinculación a la entidad de Martiricos para más tiempo.

¿Qué tal sus primeras semanas en Málaga?

Muy bien, muy contento por cómo me han tratado los compañeros, la gente del club... Ha sido espectacular. Venía un poco amargado por el tema de no jugar. Aquí tampoco he tenido todavía muchos minutos, pero me encuentro bien.

¿Integrado ya también en la ciudad?

La ciudad muy bien. Vivo en Rincón y se vive muy bien. Me encanta. No había visitado mucho Málaga. Me gusta mucho.

¿Cómo vivió esas negociaciones durante el mercado?

Lo viví muy mal. Cuando llegué aquí... Llevaba sin pesar 69 kilos desde juveniles. Me acuerdo que estaba en Córdoba en casa de mis suegros, no sabía lo que iba a pasar. Ni comía. Se atrancó la negociación, iba a venir cedido, después el Atlético no me dejaba salir cedido... En un periodo de tres días tenía que rescindir. No se aclaraban, lo viví mal pero por suerte salió todo cómo esperábamos.

¿Había otras opciones por si no salía lo del Málaga?

Si no salía lo de Málaga, no salía. Se lo dije a mi representante. Si no venía a un club con nombre en la categoría, no iba a salir. Estaba bien en Madrid, era otra mudanza... Salir de una ciudad como Madrid que lo tiene todo, en un club grande, no quería salir a otro club a sufrir. Se lo dije, y apareció el Málaga. Desde el primer minuto le dije que para adelante.

¿Fue difícil la decisión de venir con un contrato tan corto?

En el Atleti no estaba a gusto, el entrenador no contaba conmigo. Veía que si no salía me iba a comer seis meses sin jugar. Yo venía de jugar bastante el año anterior. Quería salir para coger minutos, ahí no me iban a dar la oportunidad. Sé que vengo a un sitio donde Jokin lo había jugado todo, la afición lo quiere, es buena persona y lo deja todo en el campo... No fue fácil, porque vienes con una competencia muy alta. Sé lo que puedo dar. A lo mejor puedo darle al equipo cosas que Jokin no puede y Jokin le da otras que yo no puedo. Creo que el míster nos tiene a los dos enchufados y cada partido pondrá a uno.

De momento sigue Jokin con más minutos. ¿Qué le dice el míster sobre su rol?

No dijo nada de si iba a venir como suplente ni nada de eso. Pondrá al mejor. Me alegro, porque si me exijo a mí mismo, Jokin tendrá que exigirse para poder jugar. Vamos a dar mejor nivel en el campo, eso es lo que buscamos. Si me da la oportunidad, tengo que hacerlo bien. Es una competencia sana, nos ayudamos a mejorar y al equipo le va a venir bien.

¿Cómo es la relación con él?

Estamos al lado en el vestuario. Somos el 2 y el 3. Es muy buena. Si conozco a algún rival al que me he enfrentado, le puedo decir algo para ayudarle. Igual al revés. Es un gran tío, es vasco pero no lo parece. Se ha adaptado muy bien a nuestro estilo de cachondeo, risas... Es el primero en gastar bromas. Es muy buena gente».

Ya ha podido debutar, y además como titular en La Rosaleda. ¿Cómo lo vivió?

Con nervios. Es un campo grande, la gente exige mucho, veníamos de perder contra el Melilla... No me esperaba ser titular, pero salió perfecto. Pude ayudar al equipo con una asistencia. Me sentí muy bien. Cogí confianza, también es lo que necesito después de tiempo sin jugar. Se necesitan minutos para encontrar esa confianza y ese ritmo.

El equipo está ahora con mucha confianza tras tres victorias seguidas. ¿Cómo se vive desde dentro?

La victoria es lo que manda. Seguimos entrenando igual, pero la victoria te da confianza para el siguiente partido. Cuando empatas o pierdes, te entra el puntito de tener cuidado... Ahora mismo entrenamos genial, hay buen ambiente. El grupo es una locura. Llevo poco tiempo, pero no os podéis imaginar el ambiente que hay dentro. Los jóvenes, los mayores... Los mayores son los peores, ya te lo digo yo (risas). Así que muy bien, genial.

Ahora llega un partido totalmente diferente al del Ibiza. Campo diferente, rival complicado. ¿Cómo está siendo la preparación de la semana?

Es un equipo muy intenso que intenta sacar el balón de atrás. Arriesga sacando la bola. Imagino un campo pequeño, con la gente apretando. Es complicado. Iremos a muerte, como en Alcoy, que también era un campo difícil y lo sacamos. Iremos a apretar y a por los tres puntos.

¿Puede parecerse el partido por las características al de Melilla?

Son campos pequeños, esperemos que esté mejor el césped. En esta categoría cuesta sacar los tres puntos en estos campo. Alcoy, Sanluqueño, Melilla, Intercity... Son campos «feos», la gente te aprieta, van a todos los duelos a muerte. La gente de arriba tiene que ir con la cabeza bien puesta, porque si no se van los puntos. Nos quedan 12 jornadas y no podemos fallar por si pinchan los de arriba.

Hablando de los de arriba... Con estas victorias ha vuelto la ilusión de pelear por todo. ¿Es de los que mira por la tarde al Castellón, la clasificación...?

Creo que todos lo miramos. Vi el partido incluso. Pienso que llevan dos partidos que les está costando, Atlético Baleares y San Fernando. Ganaron ambos al final. Pudieron empatar. Me sorprendió el Castellón en la primera vuelta. Salí del partido y le dije a mis amigos que iban a ascender, iban volando. Creo que ahora les cuesta algo más. En la segunda vuelta te cogen la medida y les va a costar, como a todos. Los pequeños aprietan, todos aprietan. Pienso que van a pinchar, tienen que pinchar.

¿Ve posible alcanzarle todavía?

Esperemos que sí. Ojalá. Estar en un club tan grande en una categoría superior sería espectacular. Viendo cómo está la gente en Primera RFEF, no me quiero imaginar el año que viene si subimos.

Si no se diera directo, todavía quedaría el play off. ¿Empiezan ya a prepararse también esos momentos?

Nunca he jugado play off, pero por lo que he visto tiene que ser muy ‘jodido’. Tenemos un plus de jugar aquí con 25.000 personas. Otros no van a meter esa gente. En ese caso, tenemos que llegar en la mejor forma, con la flecha para arriba. En el play off los que más miedo me dan son los que se meten ahí al final. Estamos preparados para lo que venga.

Acabe como acabe la temporada, ¿dónde se ve el año que viene?

Aquí. Lo firmo ahora mismo. Me da igual la categoría. Si es más arriba, espectacular. El grupo que hay es gente joven. Larrubia, Ramón, Kevin, Dani Lorenzo, Haitam...

¿Cuál de ellos le ha sorprendido más?

Dani Lorenzo. Ese tío es muy bueno. Me sorprendió mucho. No recuerdo si me he enfrentado en categorías inferiores, pero no lo recordaba con esa movilidad, ese giro, esa conducción. Como persona me ha sorprendido Kevin. La gente de fuera puede pensar que es un ‘chulillo’ y luego lo conoces... Yo mismo, cuando vine con el Atleti, pensé «este tiene que ser un ‘flipao’...». Y después lo conoces y es lo más natural y más bueno. La gente puede tener una imagen de él que no es.

¿Existe alguna cláusula para la renovación automática?

No, no... No hay nada. Vengo seis meses a jugar lo máximo que pueda y que los de arriba piensen que puedo dar algo que no tienen o que es complicado de buscar en el mercado. Si es en Segunda, bien. Si es en Primera RFEF, a intentar ascender el año que viene. Si es con Jokin, a pelearlo con Jokin y si es otro, pues con el que sea.

Entonces ya le ha dado órdenes a su representante de que lo intente.

Se la di antes de firmar aquí. Si se podía alargar el contrato, lo que fuera. No hay prisa por irme de aquí. Es un club grande, pilla cerca de mi casa. El campo, la gente... Es complicado buscar un sitio mejor que Málaga por ciudad, clima, afición... No creo que mucha gente le diga que no al Málaga.

Para terminar, ¿alguna promesa si se termina la temporada con un ascenso?

Después en caliente se hacen cosas peores que a lo mejor pensando ahora en frío. Lo que sea, me da igual raparme, tintarme... Lo que me digan. Estoy seguro que si hace falta me lo haré. Ojalá lo tenga que hacer. Si lo tengo que hacer es porque el año que viene estamos en Segunda.