«Estamos aquí para conseguir la meta que nos marcamos a principios de temporada»

Sergio Pellicer nos abre las puertas de su rincón sagrado, el lugar donde pasa horas y horas junto a su cuerpo técnico preparando y analizando cada partido. El entrenador del Málaga CF atiende a La Opinión en la víspera del encuentro contra el Algeciras para hablar de todo lo que rodea al equipo en un momento clave de la temporada y a su figura personal. El míster está centrado ahora mismo en lo deportivo y prefiere no pensar si estará o no en el club la próxima campaña. Él quiere, pero sigue manteniendo en su cabeza la idea que transmitió hace semanas: «Lo sigo conservando. Creo que es definitivo el ascenso para estar aquí el año que viene».

¿Cómo afronta el míster este tramo final de temporada? ¿Cómo se encuentra?

Con muchísimas ganas, muchísima ilusión. Es lo que está generando el equipo. La afición nos está dando algo bestial. Transmitimos energía, la alegría de los chicos, un grupo con mucha hambre. Estamos en el momento más importante de la temporada, llegamos en buena situación. Hay que tener memoria de lo anterior y pensando ya en el presente y en el Algeciras.

No es quizás la situación idílica, pero la situación es muy buena con respecto a hace un par de meses.

Sí. Somos un equipo nuevo, venimos de una situación muy complicada. Lo más importante es mantener la regularidad. No es fácil, es una categoría complicada y nueva para muchos. Nos hemos hecho a ella. Estamos en buen línea, pero hay que mantener la humildad. Hay dos cosas innegociables en nuestro trabajo, es fuerzo y lealtad. Esa es la clave. Tenemos una responsabilidad muy grande, el escudo pesa mucho. Tenemos un escenario en el que ha habido un buen aprendizaje del equipo.

Pellicer atiende a La Opinión en su despacho. / Álex Zea

Ya debe ser complicado mantener el tabú del ascenso, tanto dentro como fuera del vestuario.

Creo que sabemos desde principio de temporada cuál era el objetivo. Los profesionales tenemos que mirar el proceso. Sabemos nuestra meta, nuestro objetivo, pero esa meta no se consigue en octubre ni en diciembre. Tiene un proceso. El club marcó un proyecto con gente joven, gente con experiencia y lo importante es que todos trabajamos en la misma línea, que haya unión. Creo que se está consiguiendo. He pasado todas las situaciones en este club y ahora percibo una ilusión que antes no había.

La lucha por el ascenso se ha quedado en una batalla de cuatro. Hay que mirar a los rivales. El otro día tuve delante a Iván Ania bastante nervioso viendo el partido. ¿Le pasa lo mismo?

Intento centrarme en nosotros, en lo que tenemos que mejorar para Algeciras y hacer nuestro plan de partido. Luego hacemos el análisis con el cuerpo técnico de ver a los rivales. Nos conocemos todos. Tenemos que transmitir que hay tiempo para todo. Hay que saber cuando dar palo y zanahoria. Los entrenadores tenemos mandamientos importantes, el trabajo, la idea futbolística y el manejo del grupo. Luego hay una incertidumbre que se maneja fuera del terreno de juego. Aquí en Málaga, más. Siempre intento ser lo más honesto posible, por toda la gente del club. Es mi casa, mi familia, lo intentamos transmitir. Dentro de la responsabilidad, tranquilidad. Esto es fútbol. Tenemos el ejemplo de Dioni, la vida nos marca unas pautas, pero lo importante es la salud. Nuestra responsabilidad es dar lo máximo.

¿Es clave el partido en Algeciras? Campo difícil, equipo que lucha por play off... Luego vendrán dos consecutivos en casa...

Tenemos marcados todos los partidos. Hemos visto que todos los equipos pasan rachas. Da igual el rival que sea, es muy difícil ganar. Los cuatro de arriba estamos haciendo números de ascenso directo. Estamos peleando en esa situación. Cuesta mucho. Ya no diría partido a partido, diría entrenamiento a entrenamiento. Que estemos en ese estado de efervescencia que está el equipo.

¿Cómo ve a la plantilla?

Los jugadores transmiten en los partidos lo que hay en el día a día en los entrenamientos. Es algo que hay en el ambiente. Un grupo unido, con hambre, joven, descarado... Trabajan con mucha alegría, pero con mucha responsabilidad. Tenemos que alargar ese estado de ánimo. Se lo digo a ellos, cada partido que jugamos es el partido del año para el rival. Es así. Todos dan un plus más. Llegamos al máximo de energía a cada partido, luego hay que recuperar.

Se llega a este tramo decisivo casi en el mejor momento en la enfermería.

Estamos bastante mejor que en la primera vuelta. Tenemos que estar en alerta, el fútbol es muy lesivo con este nivel de exigencia. Tenemos que ir al límite. Ramón lleva una semana ya entrenando con el resto. Excepto Haitam y Dioni, por protocolo, espero tener a todos. Aumenta el nivel individual y colectivo. Los estados de forma son importantes.

Se habla mucho del cambio físico de Ramón. Lo conoce bien. ¿Cómo le ve ahora?

Lo conozco desde que era infantil. Tenemos que ser muy cautelosos. Vamos a ver cómo está. Nuestro plan es que la semana que viene esté preparado haciendo todas las tareas. Ramón ha dado un cambio a nivel físico, pero su fútbol lo tiene en la cabeza. Tenemos que ir tranquilos, pero creo que va a estar preparado para ayudarnos. Tenemos la experiencia de que lo más importante es el futbolista. Si está bien a nivel físico y mental nos ayudará. La calidad está por encima de la categoría. Estoy muy ilusionado, es un jugador que lo he visto crecer.

El que no va a estar tampoco es Dioni. En esta segunda vuelta ha tenido menos participación, ¿a qué se debe?

Solo pueden jugar 11. Es el proceso. Hemos jugado gran parte de la temporada con Roberto y Dioni, luego hemos adelantado a Dani Lorenzo. Creo que lo importante de esta plantilla es que nos da muchas variantes. Decidimos en función de lo que vemos durante la semana. Es un jugador muy importante. A veces no es la cantidad, sino la calidad de minutos. Hemos ganado y perdido con todos. Salvo Alfonso que ha jugado todo en Liga, todos los demás han ido rotando. Llega un momento en que hay jugadores en un gran estado de forma y hay que darles continuidad. Confío en que en los momentos importantes están por llegar y tenemos que estar preparados. No creo en un equipo tipo, creo en una plantilla. Para conseguir el objetivo necesitamos al colectivo.

Pellicer posa para La Opinión. / Álex Zea

¿Cómo ha visto a los fichajes invernales?

Bien. Es un proceso. Ferreiro nos aporta experiencia, calidad, pausa. Participa continuamente. Javi ha empezado a tener continuidad, salvo algunas molestias. Carlos nos da más fondo de competitividad en esa banda. Han llegado muy bien. Nos aportan a nivel futbolístico y humano. Han entrado muy bien, es un grupo que abre las puertas a todo.

¿Se enfadó cuando cerró el mercado y no había llegado ese ‘9’?

No... Lo he dicho siempre. Es un mercado muy difícil. No queríamos salvadores, creo en los que estaban y en los que han llegado. Hay que tener mucha empatía con la situación del club y la dirección deportiva en un contexto muy complicado. Creo que ahí hemos ido todos de la mano. Los entrenadores tenemos que tener empatía. Era el momento de la unión. Y el jugador que viniera, para aportar y ayudarnos. Han aumentado el nivel competitivo de la plantilla. Los mejores fichajes pueden ser, por ejemplo, Ramón. Jugadores que durante el año no han tenido esa continuidad por diversos problemas. Lo de Haitam fue una pena, nos iba a dar muchísimo. Para mí los mejores jugadores son los que tenemos.

Pasando a lo personal, ¿dónde se ve la temporada que viene?

Pues me veo este partido en Algeciras. Los entrenadores vivimos en un momento muy volátil. Soy muy amante de la bicicleta y siempre lo comparo. Somos el que va con el plato grande, tirando de la cadena, pero somos el eslabón más débil. Tenemos que trabajar en el día a día, pensar que nuestros mandamientos son el esfuerzo, el trabajo, el manejo del grupo y la gestión. En eso me centro. A partir de ahí, los resultados y el trabajo. Creo que más allá de vivir de los resultados, se tiene que valorar el proceso de cómo se consiguen las cosas, cómo se trabaja. Tengo un cuerpo técnico de la casa, que lo da todo. Reconozco que trabajar conmigo es complicado. Cada entrenador tiene sus matices, pero si no fuera complicado muchas situaciones no se darían. Vivimos por y para estar en el Málaga y a partir de ahí vamos a ver el proceso y el resultado. Ojalá sea positivo y podamos hablar de cosas muy bonitas.

Sergio Pellicer, entrenador del Málaga CF, en el Anexo. / Álex Zea

¿Es un tema totalmente apartado de su cabeza o ha podido hablar con Loren?

Muy claro, no ha habido nada.

¿Sigue creyendo que es definitivo conseguir el ascenso para estar aquí el año que viene?

Lo sigo conservando, creo que sí. Ya no por el proceso de trabajo, sino por lo que representamos y por lo que se genera alrededor. Muchas veces hay que controlar el tema futbolístico, pero hay un tema no futbolístico que es lo que hay fuera. Llevo más de ciento y pico partidos en una etapa muy complicada a nivel institucional y económico. Al final es verdad que la gente de la casa en este proyecto de cantera, yo que vengo de abajo, soy uno más de la familia. También entiendo mi proceso de trabajo cuando pasas al primer equipo. Tengo mucha empatía. Pase lo que pase, vamos a darlo todo. La honestidad, el trabajo y representar los valores de lo que es el Málaga lo vamos a llevar el límite. No gestionaría esto igual en otro equipo, por lo que representamos. Mi familia está aquí, soy valenciano, pero es como si fuera adoptado en Málaga. Mi hija y mi mujer son de aquí. Hay mucha afinidad en el club y tengo un sentido de la responsabilidad que me hace a veces ser más complicado, lo reconozco. Tengo muy claro que lo vamos a dar todo y a trabajar con la máxima honestidad. Estamos en el buen camino porque transmitimos cosas muy positivas, sobre todo en el grupo.

Mejor que nadie sabe que las cosas pueden cambiar de un momento a otro, incluso cumpliendo los objetivos. Esta vez no habría motivos para dejarlo si se consiguen, ¿no?

Pueden pasar miles de cosas. Lo más importante es que se centren los jugadores en su trabajo. El club está en esa fase de proyecto de cantera, renovar jugadores del filial, juveniles y de los que tenemos nosotros. Puede pasar cualquier cosa, es fútbol. El día a día genera un desgaste, pero para mí es lo más bonito. Vengo como el primer día, con la misma ilusión. Cuando llevas tanto tiempo y puedes bajar siempre hago el mismo camino: paso por delante del campo de la Virreina y me acuerdo de todos los chavales, entrenadores de cantera... Ahí vuelvo a recobrar la energía. Vengo con la misma ilusión porque muchas veces es bueno conocer cada rincón de La Rosaleda, pero excederse no es bueno. Pase lo que pase, siempre lo mejor va a ser para el Málaga.

Precisamente, conoce a mucho de los jugadores desde categorías inferiores y el club está apostando por ellos. ¿Cómo ve ese plan de Dani Lorenzo, Larrubia, Roberto, Ramón...?

Es el sentimiento de pertenencia. Yo también viví una época, cuando llegué, aunque diferente por el tema económico. Cuando tuve a En-Nesyri, Ontiveros o Luis Muñoz, pero sí es verdad que el equipo estaba en Primera División y ahí se buscaba lo de fuera y a lo de dentro no se le dio la oportunidad. Por el contexto ahora se les da la oportunidad y creo que es el plan perfecto, pero también hay que saber entender que tiene que haber rendimiento. Hay que conseguirlo, hay un trabajo de rendimiento bruto con jugadores que están haciendo la ‘mili’ por la experiencia que están acumulando y que, posiblemente, en dos o tres años puedan estar jugando más arriba. Lo que se requiere es ganar. Lo que tenemos que hacer es entender que hay un proyecto, pero lo más importante son los resultados. Todo lo que se está generando es porque estamos peleando. En otra situación no se hablaría de proyecto de cantera, ni siquiera estaría aquí. Estamos en el mejor escenario porque se genera una identidad y tiene que haber resultados inmediatos. Dentro de estos dos años, estos jugadores van a dar el paso hacia delante. La experiencia nos dice que este proceso hay que adelantarlo.

Alguno quizás ha dado demasiados pasos hacia delante como Roberto. Va a estar muy difícil ese tema. ¿Habla con él para aconsejarle como padre?

Intento que se destensione un poco, pero no deja de ser gente muy joven. Está dando un rendimiento brutal y está llamado a ser un jugador muy querido por muchísimos equipos, pero se tiene que centrar en el día a día, en seguir mejorando, en mantener el nivel previo a la lesión. A partir de ahí, como Dani Lorenzo, Larrubia, Kevin, Izan, Aarón y todos esos chavales, tiene que entender ese proceso. Les doy consejos, pero que se destensionen fuera del fútbol. El hábito diario es el que les va a dar el crecimiento.

¿Cómo de importante ha sido Roberto y cómo de importante tiene que ser en estos 10 partidos?

Tienen que serlo todos. Roberto está marcando por su perfil: amenaza espacios, incordia en la presión, alarga al equipo y nos da muchísimos mecanismos diferentes, pero no hay que generarle ninguna tensión. Todos tienen que dar ese paso, lo estamos dando y jugadores que han venido para ser importantes también tienen que hacerlo. No podemos meterle la presión para los chavales. Tienen que estar tranquilos.

Da igual que sea Semana Santa y que se pueda ir la gente de viaje, otra vez el sábado 1.500 aficionados en Algeciras.

Lo de la afición sobran palabras. Lo dije en rueda de prensa, al empezar la temporada no podíamos imaginar estar como ahora y que haya esa unión entre afición y equipo. Eso no lo marca el proyecto, lo hacen los resultados y lo tiene que entender todo el mundo. Esto al final es ganar, ganar y volver a ganar. Pero a pesar de los momentos con irregularidad, han estado ahí. El jugador eso lo nota, también tienen esa mochila de experiencia de jugar en La Rosaleda con 20.000 personas. Un partido en el Málaga son 6 o 7 otro equipo por todo lo que genera, el desgaste físico y mental, la responsabilidad. Hemos pasado esa experiencia y el entender que le tenemos que dar todo a la gente porque hacen un sacrificio enorme. Lo único con lo que podemos responder y la única forma de homenajear es trabajar y dar lo máximo.

Con su experiencia en esta categoría, ¿esperaba la caída del Castellón o cuando se queda a 13 puntos tras esa derrota piensa ya en el play off?

Después del partido con el Castellón, tuve una charla con los jugadores y se lo dije. Hay que entender desde la humildad que si nosotros no dábamos ese paso hacia delante, iba a ser muy complicado estar donde estamos. A partir de ahí, no había que mirar los rivales y el objetivo en la segunda mitad es ser el mejor equipo. Es verdad que hay uno que es un poco mejor que es el Córdoba. Estamos ahí, sabía que todos los equipos iban a tener momentos de debilidad. El Castellón viene de dos derrotas, pero no ha entrado en un bache, es lo que está transmitiendo. Tenemos que mirarnos, vamos cuartos y tenemos tres equipos por delante. Tenemos que ganar cada partido. Pase lo que pase, pelear por lo máximo, pero que no nos genere frustración. Hay que tener los pies en el suelo porque en cualquier momento puede ocurrir cualquier cosa y hay que estar preparados. Lo primero es el partido del sábado.

¿También hay que mirar al otro grupo o es muy pronto?

Está claro que hemos tenido reuniones y analizamos todo, hay que tener un plan previsto. Cuando tengo tiempo veo mucho fútbol del otro grupo, pero estoy muy centrado en nuestra mejora. Sí que es verdad que estamos mirando para cualquier situación.

¿Hay algo que desee más que el ascenso?

A nivel personal que mi familia tenga salud, que seamos felices. Hay que saber diferenciar lo personal de lo profesional. En mi día de descanso lo que hago es desconectar del móvil y estar con mi familia. Intento controlar el entorno, no tengo redes sociales y vivo muy feliz. Nuestro objetivo es nuestro sueño, es para lo que estamos aquí: conseguir esa meta que nos marcamos al inicio de la temporada.

