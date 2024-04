Pellicer: "La fiesta no ha sido completa"

El entrenador del Málaga CF, Sergio Pellicer, reconoció que en plena celebración del 120 aniversario del club "la fiesta no ha sido completa", después de que el Ceuta haya arañado un punto (1-1). Acerca de la posible inquietud que despiertan los tres empates consecutivos, el de Nules ha alegado: "No estoy preocupado, ocupado en seguir mejorando", ha expresado.

En un duelo entre rivales por el ascenso, Pellicer ha incidido en que se trataba de un "partido de play off", en el que se ha "empezado bien". Así ha dicho que antes de que los visitantes se adelatasen se habían sucedido las acciones en ataque y luego "el equipo no ha perdido la cara". Y ha agregado que se ha buscado insistentemente el gol, sin que se haya podido anotar más de una diana.

"Queremos mejorar todos los aspectos. Pero este equipo lo da todo. Han terminado algunos jugadores sin poder dar más. Hay dos cosas que no se pueden negociar. La lealtad y el esfuerzo esta plantilla, este grupo lo tiene", matizó. Abundó el preparador en que la segunda parte fue de ida y vuelto y nunca sus futbolsitas han perdido la cara. Sobre las oportunidades de haber llegado una segunda diana, Pellicer ha rememorado la parada "brutal de Alfonso" y una última acción de Roberto, cuyo remate también interceptó con apuros el guardameta del cuadro ceutí.

El técnico ha sido preguntado por la alineación de Murillo o de Ochoa, como jugadores que no habían tenido continuidad a lo largo de lo que va de año. Ha querido remarcar que ambos han estado muy bien. "Son cantera, como Kevin, Roberto, son los chavales y para eso están", alegó. No ha ocultado que de cara a los últimos encuentros todos los jugadores deberán "aumentar el nivel", mejorando asimismo "los puntos remate". Porque ha reconocido que sus pupilos llegan mucho, "pero no finalizamos. Tenemos que seguir insistiendo en eso, busando la mejora".