Los presupuestos municipales de 2022 de Marbella, que el equipo de Gobierno presentó el martes y que la Corporación local aprobará de forma inicial la próxima semana, contemplan unos 750.000 euros para impulsar el proyecto del futuro estadio de fútbol, una de las principales infraestructuras deportivas de la ciudad.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, señaló que la Unidad de Contratación del Ayuntamiento tramita un concurso de ideas con el que elegir el proyecto del equipamiento, por lo que la iniciativa «saldrá de manera inmediata».

El Consistorio ha reservado en las cuentas del próximo ejercicio, que entrará en vigor en el transcurso de los primeros días de enero, 400.000 euros para este trámite, a los que se podría sumar otra partida económica de 350.000 para abonar aspectos relacionados con el proyecto, como la dirección de obra.

Una vez que el concurso de ideas esté en marcha, el Ayuntamiento decidirá si desarrolla el proyecto con fondos propios o lo asigna, a través de una concesión, a una empresa.

También tendrá que escuchar la postura de la empresa que gestiona el equipo de fútbol local, el Marbella FC, Best of You, que en el verano de 2020 presentó su propio proyecto para construir un estadio.

«Tendremos que ver qué ofertas nos hacen. Y tendremos que hablar con el club, que tenía interés en sacar adelante una concesión. El Ayuntamiento tendrá que ver, una vez que asuma el proyecto, cuáles son realmente los intereses de los gestores del club. A partir de ahí, veremos si casan los dos proyectos. Si no, lo hará en solitario el Ayuntamiento», señaló la alcaldesa.

El proyecto que anunció Best of You, en un acto que celebró en Puerto Banús, contempla un estadio con capacidad para 18.000 localidades bajo unas gradas cubiertas, 1.000 metros cuadrados de palco presidencial, 4.600 de área VIP, 2.000 plazas de aparcamiento en sus bajos, una zona comercial o un hotel.

«Queremos que el estadio sea una joya urbanística, un símbolo para la ciudad, un referente turístico y un orgullo para los ciudadanos», señaló entonces el CEO de Best of You, Óscar Ribot.

El futuro equipamiento se construirá, previsiblemente, en el mismo emplazamiento en el que se encuentra el actual, el Estadio Antonio Lorenzo Cuevas, cerrado desde mayo ante el avanzado estado de deterioro de la infraestructura.

Durante el último partido del Marbella FC de la pasada temporada, material de un graderío se desprendió e hirió de levedad a varios espectadores, lo que llevó al Ayuntamiento a decretar el cierre.

El estadio se inauguró en 1975 y sólo se ejecutaron en él labores de mantenimiento.