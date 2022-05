Más de 30 chefs españoles distinguidos con estrellas de la guía gastronómica Michelin han puesto este lunes los mandiles y han encendido los fogones en Marbella para recoger fondos para la asociación Down España y divulgar entre 150 menores -30 con síndrome de Down y 120, de siete colegios del municipio-, hábitos alimenticios saludables.

La IV edición de ChefsforChildren, que se desarrolla bajo el lema ‘Comer sano es divertido’, aglutina en el hotel Los Monteros a maestros de la cocina española que, a través de diferentes talleres gastronómicos, enseñan a los menores trucos y recetas sencillas para elaborar una ensalada de couscous y críticos o de huevos y guarniciones variadas o brochetas de pollo con albahaca. Para el postre han dejado las brochetas de fruta o las tartaletas, entre las cuales se encontraban las de chocolate y frambuesa o pistacho y vainilla que ha elaborado Nicolás. "Me gusta cocinar bastante, sobre todo el mango", ha agregado el menor, de diez años, que asegura que "más o menos" sigue una dieta saludable.

En una mesa contigua a la de Nicolás, Martina, de ochos años y alumna del colegio Valdeolletas, preparaba "un pastelito de chocolate y nata". "El cocinero de mi taller me ha dicho que hay que echar un poco de nata porque, de lo contrario, no entran las frutas. Me gusta cocinar", ha agregado.

En otro de los talleres, los menores han cocido pan de la mano de Domi Vélez, considerado como el mejor panadero del mundo. "Para mi es ilusionante que, entre lo más grande de la gastronomía española, se incluya a un panadero. Es un honor. Que un panadero esté en un evento como este es un éxito de todos mis compañeros", ha apuntado Vélez momentos antes de encontrarse con sus alumnos.

La jornada concluirá esta noche con una cena de gala solidaria con cerca de 250 invitados a beneficio de la sociedad Down España que presentará el actor y humorista Canco Rodríguez y que contará con un menú degustación con ocho pases que elaborarán los cocineros Estrellas Michelin de Málaga y un plato icónico del maestro de los cocineros, Martín Berasategui.

"España ha hecho historia en la cocina con esta gente que me acompaña y que han hecho un trabajo descomunal. Nosotros somos los que tenemos experiencia y los que nos hemos dejado la vida para ser los mejores cocineros que podemos, pero el presente y el futuro está en los niños. Este día se quedará en una parte del corazón de cada niño. Mucho garrote y hasta la victoria", ha apuntado el chef vasco.

Entre los cocineros que elaborarán el menú degustación estará José Carlos García, que asegura que "es un lujo volver a estar" en el evento. "El menú tiene cada año más responsabilidad. Cada año, el listón está más alto. En las reuniones discutimos quién saca su mejor plato. Es una responsabilidad porque tenemos que sorprender a los invitados y compañeros", ha explicado.

Down España, con más de 30 años de servicio, destinará la recaudación al proyecto Play Down, de Down Málaga, orientado a fomentar, a través de juego, y actividades de nutrición, logopedia y apoyo educativo para los menores del colectivo.

"Es enorme la ilusión con la que los niños con síndrome de Down han vivido este proyecto y el gran cariño que ChefsforChildren ha puesto en cada una de las actividades que hemos realizados con los cocineros. Es un proyecto maravilloso que nos permitirá dar apoyo a beneficio de la infancia con síndrome de Down", ha destacado Francisco Muñoz, integrante de la junta directiva de Down España.

El evento de Marbella se completó con talleres similares que la iniciativa ChefsforChildren organizó con anterioridad en Valencia y Madrid.