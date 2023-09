Vida extra para Pepe Bernal en el PSOE de Marbella

Lejos de seguir dando pasos al lado, el candidato a la alcaldía en Marbella y actual 'número 2' de la ejecutiva provincial socialista, Pepe Bernal, ha hecho uso de su 'vida extra' en el PSOE marbellí. Su regreso a la secretaría general evidencia el control de la agrupación local que ejerce el exalcalde, quien tras la derrota del 28M dejó la portavocía municipal de su grupo en la ciudad costasoleña y se limitó a continuar con menos galones en la Diputación Provincial.

La recuperación del liderazgo orgánico le llegó en la segunda mitad del mes de agosto y se produjo con "cierto sigilo". Así lo admiten las mismas fuentes del PSOE marbellí que atribuyen a esas fechas estivales el hecho de que la nueva ejecutiva local no haya sido presentada aún de forma oficial. Según recuerdan, Bernal fue elegido "por petición popular" y casi por unanimidad en la pertinente asamblea tras la renuncia como secretaria general de la también concejal Blanca Fernández, quien ha pasado a ser la presidenta del PSOE de Marbella en la nueva estructura orgánica.

De este modo, Bernal y Fernández seguirán 'de la mano' en términos políticos, como ya habían hecho en el pasado. El exalcalde fue secretario general del PSOE de Marbella desde 2008 hasta 2017, y cuando fue nombrado presidente del PSOE de Málaga le cedió el cargo local a la que era su número 2. A la misma Blanca Fernández que, tras ser reelegida a principios de 2022, ahora se lo ha 'devuelto'.

Influencia provincial

En los últimos años, la influencia de Bernal ha trascendido el ámbito de la agrupación marbellí y ha tenido un peso a nivel provincial que lo sitúan con un papel estelar en algunas de las batallas internas libradas en el PSOE de Málaga.

El dirigente socialista marbellí se convirtió en el 'susanista' con más peso en el PSOE de Málaga después del pacto que facilitó la llegada a la secretaría general de Dani Pérez, quien previamente se convirtió al 'espadismo'. De hecho, Bernal es el Secretario de Organización a nivel provincial. Ejerce como una especie de 'número 2' del organigrama y este detalle se hizo visible, precisamente, el pasado lunes cuando Dani Pérez compareció junto a él en la antesala de la primera reunión de la Ejecutiva Provincial del PSOE en este nuevo curso político.

A día de hoy, Bernal conserva a nivel orgánico la pujanza que perdió en la política institucional a raíz de las recientes elecciones municipales. Con su continuidad como diputado provincial y viceportavoz del PSOE en la Diputación, se despejó la incógnita que acechaba en relación al futuro en la política del exalcalde marbellí, que no logró impedir el 28M una victoria con mayoría absoluta del PP en Marbella a pesar de que la sombra de la corrupción rondaba a la alcaldesa Ángeles Muñoz. Bernal perdió, incluso, dos concejales respecto a la anterior legislatura y, a raíz del desenlace de los comicios locales, le cedió la portavocía municipal a su compañera Isabel Pérez, que iba de número 6 en la candidatura liderada por él. Este gesto también puede ser entendido como una renuncia a repetir como 'eterno' candidato a la alcaldía de Marbella dentro de cuatro años.

Ahora bien, a diferencia del exregidor veleño Antonio Moreno Ferrer que sí lo hizo, Bernal no entregó el acta de concejal y lo ha usado como 'salvoconducto'. El hecho de que Isabel Pérez apareciese también como número 3 de la lista socialista por Málaga al Congreso de los Diputados y no lo hiciese Bernal, dejó a la Diputación Provincial como el único espacio político en el que podría seguir gozando de cierto protagonismo. Eso sí, no lo hace como en la pasada legislatura con el rol de portavoz socialista sino como un integrante destacado del equipo liderado por el alcalde mijeño Josele González, al erigirse en viceportavoz.