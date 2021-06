Pues sí. Se consiguió. Club Baloncesto Alhaurín de la Torre logró el ascenso a la Liga Femenina 2. La temporada que viene Málaga tendrá 3 representantes en esta categoría, a no ser que se confirme que finalmente CAB Estepona saldrá definitivamente en Challenge, una categoría superior.

Ha sido una temporada muy difícil, por lo larga, por el COVID y porque ascender tiene unas pocas de fases. ¡Qué cosa más complicada! Pero todo se superó y al final el objetivo, objetivo que se fue creando a medida que el equipo fue generando expectativas, se alcanzó.

Ahora, a mí como entrenador, solo me queda dar gracias por el privilegio de haber vivido esta experiencia, experiencia que me ha marcado y que no olvidaré jamás, como otras experiencias que he vivido gracias al baloncesto. Y a la vida, también.

Gracias a Juanpe, Rafa y Enrique, por la confianza en mí, por dejarme trabajar con libertad, por estar siempre pendientes de ayudarme. Y por el trabajazo que os habéis pegado en esta fase de ascenso para que todo esté como ha estado, perfecto.

Gracias a Anita, el pilar más importante del club. Ella siempre ha estado pendiente de todo lo que tenía que ver con el equipo, como lo hace con el resto de equipos del club. Imposible que se le pase algo y si se te pasa a ti, tienes la tranquilidad de que ella estuvo pendiente y solucionó lo que fuera.

Gracias a mis compañeros entrenadores del club, siempre dispuestos a hacer un favor para que el primer equipo tenga las mejores condiciones para trabajar.

Gracias a la cantera. Ana, Paula, Ainhoa, Noa y Zaira siempre estuvieron dispuestas a ayudarnos cuando fue necesario.

Gracias a mi equipo de trabajo. José y Mario siempre pendientes de que las jugadoras estén sanas. Mónica, este año más en la sombra, atenta a organizar los desplazamientos. Luismi, que ha hecho un trabajazo de scouting cuando llegó la hora de la verdad y había que darle importancia a esa parte del juego para preparar los planes de partido. A José Luis, que supo poner un lado positivo cuando me entró la vena negativa, y ponerme un punto de calma y reflexión cuando era necesario. Sin duda, que su trabajo me ha hecho mejor entrenador.

Gracias a mis jugadoras. Ellas pusieron el alma convencidas que la propuesta planteada era la mejor, creyeron siempre en su entrenador. Ellas deberán pensar ahora que acaba la temporada si fuimos capaces de hacerlas mejores jugadoras. En mi caso no tengo que pensar ni un segundo. Tengo clarísimo que soy mucho mejor entrenador que cuando empecé en este proyecto hace dos temporadas gracias a ellas. Mi respeto y cariño sobrepasa el trabajo en la cancha. Va mucho más allá. Todas se vienen conmigo en mi corazón. Y Perdón por ser tran gruñón, tan pesado, tan cansino y por pegar algún grito que otro. Lo que habéis logrado es la leche. Paula, Mery, Eva, Ana, Ester, Inés, Ana García, Lore, Carmen Ortiz, Claudia y Carmen. Y Poki, Sandra y Cuchi. Tampoco me olvido de Irene por intentarlo. Ni de Chicho que siempre pensó que le hacíamos un favor dejándola entrenar cuando el favor nos lo hacía ella a nosotras por hacernos mejores.

Y, por supuesto, gracias a Ana. Gracias por estar conmigo siempre, en las buenas y en las malas. Por comprenderme, por apoyarme, por creer en mí. Has dado la vuelta a mi vida como a un calcetín para hacerla mejor, para hacerme mejor. Este ascenso es tan tuyo como nuestro porque, si he aportado algo a esto, no lo hubiera hecho igual sin tenerte a mi lado. Te quiero.

Y enhorabuena también a todo el baloncesto malagueño, porque esto no es solo nuestro, es de todos. Las cosas bonitas cuando se comparten son mucho más bonitas.