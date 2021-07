El alcalde no se lo creerá, pero así son las cosas, puedo votar con la oposición, ya le he avisado, y lo he demostrado otras veces, si no se quieren enterar es su problema, a mí me tienen que tomar en serio y, entonces, todo irá como la seda…

En ese momento, en la muy noble y hospitalaria ciudad de Málaga había un gran revuelo, la extrema izquierda brillaba de alegría no disimulada por encima de las mascarillas, el que ayer era llamado tránsfuga ahora pasaba por héroe y, además, disfrutaba de ese suave hedonismo de saberse importante.

Son las cosas de la aritmética variable, ¿no?, pues eso, me van a respetar… Hasta perdí mi autocaravana cuando la incendiaron de noche en la puerta de mi casa, en Parque Clavero, ¿y las llamadas telefónicas amenazantes?, ¿o es que ahora nadie se acuerda?, ¿José Luis Paradas Romero no pasó por comisaría y después fue puesto en libertad?, poco antes me había dado de baja de los naranjitos, en mayo, en realidad elegí el mejor momento, cuando se iban todos, fui de los que abrieron brecha, ese barco se hundía, ahora tengo otro, Por mi pueblo, qué bonito nombre, aunque la graciosa Noelia Losada diga «Por mi sueldo», ¿es que ella no cobra?, vamos a ver, seriedad, señores. Que hago temblar la mayoría absoluta, pues claro, esa es mi fuerza, cada uno tiene la suya. A mí no me chulea nadie.

Estoy en la Casona desde 2015, con barba o sin ella, conozco cómo son las cosas aquí y, como yo digo, voy a hacer verdad eso que escribí en mi web, «Málaga es el mejor sitio para vivir que hay en el mundo», y lo digo yo, que presumo de haberlo recorrido «poniendo en marcha proyectos empresariales». Aquí han nacido tres de mis cinco hijos y aquí tengo que buscarles un futuro. Mi Santino hasta ha participado ya en una serie, Veneno, de Calvo y Ambrossi. Con 47 años, y máxime siendo asturiano, tengo todo el futuro por delante, y todo el derecho, ¿verdad, Gianella?, y tú lo sabes bien porque eres quien más me defiende, y te mueves en las redes como una sirena. Una red es lo que querían echarme encima, para atraparme, pero bueno soy yo para las trampas, no me conocen bien, me acuerdo de Gonzalo, sí, Sichar, mi compi, que decía que yo le había hecho mobbing, venga ya. Pues con el interés que tiene el alcalde en la Expo de 2027, que se ande con cuidado, porque le puedo ir pinchando los globos de uno en uno, que no me toquen los cataplines. Los demás pueden hacer sus martingalas ¿pero yo no?, además, tengo prisa, porque en las próximas ¿quién me va a querer en su lista? No, en serio, tengo que hablar más despacio con Abdeslam Lucena sobre las municipales, pero todavía queda, mayo de 2023. ¿Dónde está lo pactado?, ¿dónde? No tengo nadie que me guarde las espaldas, detrás de mí solo estoy yo. ¿No pactan los socialistas con los filoetarras y los golpistas?, pues ¿por qué no voy a pactar yo con quien me dé la gana?, esto es hacer política, es que no se enteran, qué torpes son. Y el que esté libre de culpa que tire la primera piedra, ¿verdad, IU?, ¿o a quien se está juzgando de Manilva?, a tu ex alcaldesa, ¿verdad?, pues eso. El otro día le leía a un profesor, porque, ¿sabes?, yo también leo, que Quevedo sostenía que todos los que parecen estúpidos lo son y que, además, también lo son la mitad de los que no lo parecen, bueno, y no te olvides de las redes sociales, que han creado nuevas oportunidades para los estúpidos. Y yo de estúpido no tengo nada, eso sí… camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Soy un hombre de palabra, digo una cosa y la cumplo, pero exijo lo mismo, lealtad se llama. Vaya, el móvil, esperaba esta llamada.

-Dime, alcalde, ¿cómo estás?

- Buenas tardes, Juan. Mira, no me esperaba esto, nosotros tenemos un acuerdo y yo estoy haciendo todo lo que puedo, tú lo sabes…

-No, no, perdona, alcalde, esto pasa, precisamente, porque no estáis cumpliendo. No conmigo.

Luis de Góngora nos confió un día:

Noble desengaño,

gracias doy al cielo

que rompiste el lazo

que me tenía preso.

Por tan gran milagro

colgaré en tu templo

las graves cadenas

de mis graves yerros.