Cada uno puede tener su opinión sobre el equipo que ha hecho el Unicaja este verano. Algunos pueden pensar que hay demasiados ‘cuatros’, que hay muchos escoltas o que falta un ‘cinco’ defensivo e intimidador, que sea capaz de hacer daño al rival cerca de su canasta. Cada uno puede pensar que tal o cual jugador le gusta más o que espera más de este otro que todavía no ha dado su mejor nivel. O que cambiaría a Fulanito por Perenganito, que es lo que le falta al equipo para ser más completo.

Todas las opiniones son válidas y seguro que pueden tener sentido. Lo que es difícil de discutir en este inicio de temporada de Unicaja es que el mejor fichaje que ha hecho el club este verano es el Carpena.

Recuperar a la afición no ha sido producto de la suerte ni una coincidencia. El club nos ha ilusionado con su nuevo proyecto y el equipo que se ha formado. Muchos de los nombres de jugadores que han venido nos han llamado la atención. También parece que Unicaja lleva una temporada trabajando para acercar el club al aficionado, a todos los clubes de cantera y a la provincia de Málaga. Sin duda, el Europeo que ha hecho España con Alberto Díaz, nuestro capitán, con un protagonismo precioso, ha animado a mucha gente a acercarse al Carpena para ver jugar al Unicaja. Y lo ha hecho con su familia. Y probablemente ha sido un acierto jugar el domingo a las 12.30 horas el otro día contra el Madrid.

Pero la realidad de lo que hemos vivido en estos dos partidos en la cancha del Unicaja ha sido impresionante. El día del Gran Canaria, los entendidos hablan, no sin razón, que el equipo reaccionó en el tercer cuarto cuando el partido estaba perdido. Una reacción defensiva, y en energía, motivada por Ejim. Este cambio hizo que el Unicaja pasara por encima de Gran Canaria en ese tercer cuarto y se llevara la victoria finalmente. Creo que, además de Ejim y el equipo, el Carpena fue muy responsable de esa reacción que se produjo empujando a su equipo desde la grada (se jugó también domingo, pero a las 17h).

Igual pasó el día del Madrid. Lo que se vivió en este partido fue algo increíble. La afición apretó como hacía mucho. Me recordó a ese partido Unicaja-Barcelona, de aquel Unicaja de Scariolo, Pepe Sánchez, Cabezas, Berni… Aquel día nos jugábamos el pase a la Final Four de la Euroliga. Yo hacía de comentarista para la Cadena Ser. Pedro Ramírez y Kiko Castillo estaban conmigo y retransmitían el partido Justo Rodríguez y Enrique Aparicio. Aquella noche era imposible oírnos entre nosotros en la retransmisión por el ambientazo y cómo apretó el Carpena. Esa misma sensación la vivimos el pasado domingo frente al Madrid. Tampoco podía oír a mis compañeros en la retransmisión de Unicaja radio. Sentir cómo el público malagueño aprieta en su cancha es impresionante. Cuando el Carpena canta el himno del Unicaja es imposible no emocionarse.

Pero que conste que esto no es gratis, que esto lo hace la afición de Málaga porque siente que su equipo tiene carácter y lucha siempre. Después podrá estar más o menos brillante, el rival será mejor o no, pero sus jugadores se dejan la piel en la pista.

Y es que la afición al baloncesto de Málaga ha visto mucho baloncesto. Por aquí han pasado grandísimos jugadores y magníficos entrenadores. Aquí hemos visto ganar la ACB, la Copa del Rey, la Eurocup o a nuestro equipo en una Final Four. Málaga sabe de baloncesto. El Carpena entiende que aquellos equipos (y presupuestos) eran distintos a este. Pero no importa. La afición estará junto a su equipo si su equipo se entrega, si tienen conciencia de la responsabilidad que tienen por llevar puesta la camiseta de su Unicaja.

El Carpena no quiere equipos blandos que se dejan caer a la primera adversidad. Queremos un Unicaja con alma, con carácter ganador, que entre a la cancha a hacer el mejor baloncesto posible, con más o menos acierto pero con la garantía de que nadie dejará un gramo de su energía en el vestuario.

Y después hay que ganar. Entendemos que hay rivales que son mejores, y que siempre no se podrá con ellos. Pero si queremos volver a ese puesto en el baloncesto nacional y europeo, a ese espacio que antes era nuestro y que perdimos, el equipo tiene que ganar. Deben normalizar esto. No puede pasar que cualquier rival vea a nuestro equipo como un rival fácil y esta cancha como un lugar propicio para llevarse la victoria. Vale que hay equipos de Euroliga que pueden estar por encima presupuestariamente. Pero son 4. El resto deben venir a Málaga a perder, como antes pasaba. Y el equipo debe sacar muchas más victorias que derrotas fuera de casa.

Si esto se normaliza, si el equipo muestra carácter y ganas, que sepan que el mejor fichaje del Unicaja esta temporada, la afición hará del Carpena un lugar distinto donde los rivales sientan que sufrir la presión de la grada y ganar en Málaga es imposible.