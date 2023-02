Hermano animalito

Ante la ley animalista acudo a Vindio, más experto en saberes que en leyes, pero que vive en comunidad con el animal, para que me diga algo. La ley es bastante estúpida y un tanto hipócrita –dice el druida–, pero no vale de nada si no tienes espíritu. Nota que me he quedado en blanco y dice que el espíritu consiste en ver al animal de compañía como un ser igual que tú, distinto solo en que tiene menos desarrollado el sentido de razón y más desarrollados, o menos atrofiados, otros sentidos; por eso debes respetarlo, no porque lo diga la ley, sino porque, quitando y poniendo, vendría a ser al menos como tú. Le digo que me cuesta pensar eso y él dice que me lo impide el supremacismo humano, hecho de millones de años matando animales, esclavizándolos y sometiéndolos. Al verme pesaroso, intenta consolarme: pero tranqui, tronco, ellos hubieran hecho igual, ya te dije que son como nosotros.