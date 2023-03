En la antesala de la convocatoria electoral del 28 de mayo, hay problemas en las dos orillas del bipartidismo. Aunque en La Bodeguilla es imposible sacar conclusiones relativamente claras porque en su barra no se cumple aquello de que los polos opuestos se atraen. Mejor dicho, se repelen y el consenso es algo más que una utopía. La conversación la enciende ‘El cultureta’, quien asegura que «la crisis del PSOE de Andalucía se ha visto ilustrada por todo lo que ha rodeado a un acto vinculado a la plataforma de militantes Andalucía Socialista, que tuvo lugar el sábado en una abarrotada Casa del Pueblo de Fuengirola con más de medio centenar de participantes». «Los convocantes son partidarios de una refundación del partido desde las bases en esta región y la presencia de Luis Ángel Hierro, candidato en las primarias junto a Susana Díaz y Juan Espadas, no gustó al aparato hasta el punto que boicotearon el acto y presionaron para que no se celebrara; incluso, finalmente no acudieron ni la candidata a la alcaldía fuengiroleña, Carmen Segura, ni la diputada y vicesecretaria general del PSOE de Málaga, Mariló Narváez, que lo atribuyeron a problemas de agenda por coincidir con otras reuniones del partido y del PSOE fuengiroleño asistió como anfitriona su presidenta, Gloria Fernández», relata.

Eso sí, ‘El cultureta’ también tiene un recado para el PP y esgrime que «en sus listas de determinados pueblos malagueños siguen apareciendo paracaidistas o cuneros». «Han mejorado sobre el terreno pero siguen teniendo algunos de los problemas de siempre, solo hay que ver una de las candidaturas que llevan en la Serranía de Ronda», dice. Luego, saltan a la política nacional y la charla encalla en el ‘y tú más’. Hasta el punto que ‘Paco el patriota’ hace suya la versión del PP y dice que la trama del diputado canario del PSOE «es más grave». Y ‘El pensador’ insiste en que «el ‘caso Mediador’ solo es una tapadera esgrimida por el Partido Popular para minimizar la situación marbellí o el foco ibicenco de corrupción». Los embajadores más fervientes del bipartidismo en La Bodeguilla se han apoderado hasta tal punto de la tertulia que, por momentos, parecen hablar como los propios líderes de los grandes partidos a los que tanto defienden. Eso es, precisamente, lo que le reprocha ‘Paco el patriota’ a ‘El pensador’, quien a sus ojos suele aparcar el ‘susanismo’ cuando los temas son de índole más nacional y ya hace suya la oratoria de la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero. «Mucho se está haciendo ver ella últimamente por Andalucía, por algo será, está claro que en Ferraz tampoco convencen ya las contadas dotes de liderazgo regional que atesora Juan Espadas», asegura sobre Montero antes de emular la confrontación que arrastran el PP y el PSOE y echar mano del ‘caso Mediador’. Llegado a este punto, ‘Paco el patriota’ le sigue la corriente al discurso del coordinador general en calle Génova, el malagueño Elías Bendodo. Sin ir más lejos, se sitúa en las antípodas de ‘El pensador’ y asegura que Bendodo no se equivocaba cuando, «a las primeras de cambio», ya comparaba el ‘caso Mediador’ con los ERE de los gobiernos socialistas en Andalucía: «Dijo que son las mismas historias: la droga, la prostitución, la corrupción y el socialismo». Es más, ‘Paco el patriota’ intenta hacer mención a una supuesta implicación de diputados andaluces del PSOE en la presunta trama que le costó el escaño en el Congreso de los Diputados al canario Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias ‘Tito Berni’. Pero ‘El italiano’ no lo deja. De repente, se pone a hablar de la sorpresa en las primarias del Partido Democrático de su país. Y, a renglón seguido, salta a otro tema e interpreta como un guiño a la xenofobia cierto nombramiento en el Gobierno de Giorgia Meloni. El cambio de tercio es tan radical que ‘El pensador’ y ‘Paco el patriota’ se ponen milagrosamente de acuerdo y le piden al unísono al tabernero que sirva sobre la barra otra ronda como la anterior.